Cancelado el Rally Thouaret 2026

Comunicado de prensa del 28 de julio de 2026: “Lamentamos y lamentamos confirmar la cancelación de nuestro rally para este año 2026, debido a las condiciones climáticas y al alto riesgo de incendio, El presidente de nuestra asociación “Enfance et Familles 79” ha decidido cancelar la carrera de coches prevista para el fin de semana del 1 y 2 de agosto”.

El Rallye du Thouaret representa un recorrido de 115.365 km. Está dividido en 1 etapa y 3 secciones. Incluye 6 pruebas especiales (2 diferentes) con una longitud total de 38.700 km.

El reconocimiento del rally tendrá lugar el 1 de agosto de 2026. El precio de la inscripción está fijado en 240 € con publicidad opcional por parte de los organizadores.

Programa de rallyes

Sábado 1 de agosto de 2026 A 14h00-19h00 Controles administrativos y técnicos. A domingo 2 de agosto de 2026 A 08:30 Salida del rally + Asistencia (VHC antes de Modern) A ES1 09h03 Le Thouaret 6,18 kilometros ES2 09h31 Tierra Negra 6,72 kilometros A A Asistencia A ES3 12h19 Le Thouaret 6,18 kilometros ES4 12h47 Tierra Negra 6,72 kilometros A A Asistencia A ES5 14:55 Le Thouaret 6,18 kilometros ES6 15h23 Tierra Negra 6,72 kilometros A 15h45 Llegada del rally (VHC antes de Moderne) A

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