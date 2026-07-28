Cancelado el Rally Thouaret 2026

Comunicado de prensa del 28 de julio de 2026: “Lamentamos y lamentamos confirmar la cancelación de nuestro rally para este año 2026, debido a las condiciones climáticas y al alto riesgo de incendio, El presidente de nuestra asociación “Enfance et Familles 79” ha decidido cancelar la carrera de coches prevista para el fin de semana del 1 y 2 de agosto”.
El Rallye du Thouaret representa un recorrido de 115.365 km. Está dividido en 1 etapa y 3 secciones. Incluye 6 pruebas especiales (2 diferentes) con una longitud total de 38.700 km.
El reconocimiento del rally tendrá lugar el 1 de agosto de 2026. El precio de la inscripción está fijado en 240 € con publicidad opcional por parte de los organizadores.
Programa de rallyes
|Sábado 1 de agosto de 2026
|A
|14h00-19h00
|Controles administrativos y técnicos.
|A
|domingo 2 de agosto de 2026
|A
|08:30
|Salida del rally + Asistencia (VHC antes de Modern)
|A
|ES1
|09h03
|Le Thouaret
|6,18 kilometros
|ES2
|09h31
|Tierra Negra
|6,72 kilometros
|A
|A
|Asistencia
|A
|ES3
|12h19
|Le Thouaret
|6,18 kilometros
|ES4
|12h47
|Tierra Negra
|6,72 kilometros
|A
|A
|Asistencia
|A
|ES5
|14:55
|Le Thouaret
|6,18 kilometros
|ES6
|15h23
|Tierra Negra
|6,72 kilometros
|A
|15h45
|Llegada del rally (VHC antes de Moderne)
|A
Palmarés reciente
- 2025: Taveneau (Alpine GT+), Rageau, Robert
- 2024: Wilt (VW Polo R5), Macé, Dinamarca
- 2023: Rageau (Skoda Fabia R5), Robert, Colin
- 2022: Robert (Skoda Fabia R5), Rageau, Orens
- 2021: Rambault (Citron DS3 R5), Morin, Gobin