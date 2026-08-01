Kendry Páez regresará al Chelsea después de recibir tratamiento de Raheem Sterling en River Plate

Después de ser descrito por la gente del Chelsea como un talento generacional, la última cesión de Kendry Páez está a punto de terminar después de ser agregado al equipo explosivo de River Plate.

Muchos clasificaron a Páez junto a Estevao Willian como los talentos más prometedores que llegan al equipo del Chelsea, y ambos ya han tenido un impacto en el escenario internacional.

Sin embargo, mientras Estevao ya se ha convertido en una estrella en el primer equipo, Páez aún no ha hecho su debut profesional con el club y ha tenido problemas estando cedido en Estrasburgo.

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Kendry Páez regresará al Chelsea tras ser incorporado al equipo explosivo de River Plate

El deseo de retomar su carrera lo llevó a mudarse a River Plate, aunque el periodista Juan Patricio Balbi afirmó que Páez ha estado entrenando lejos del primer equipo en Argentina y su cesión allí se verá truncada.

Dijo: “Kendry Páez se encuentra entrenando en Cantilo desde el lunes con el grupo de jugadores marginados mientras el Chelsea define su nueva cesión. La cesión con River se truncará y el Trabzonspor de Turquía y el Mechelen de Bélgica emergen como las primeras posibilidades”.

Foto de Simon Stacpoole/Offside/Offside vía Getty Images

Nadie está más familiarizado con un equipo antiexplosivos que el Chelsea, que se vio obligado a ocupar esta posición cuando Enzo Maresca asumió el mando.

Raheem Sterling fue el nombre titular de este grupo y su carrera aún no se ha recuperado desde que quedó congelado en Stamford Bridge.

Parece que hay otra salida en juego, sin embargo, el Chelsea debe sentir que al internacional ecuatoriano se le está acabando el tiempo para demostrar su valía.

¡Primero Danny Welbeck y ahora Jordan Henderson! ¿Qué está pasando en el Chelsea? Foto de Leonardo Fernández – FIFA/FIFA vía Getty Images

A Páez se le acaba el tiempo en el Chelsea

El joven se unió a los blues para el viaje al Mundial de Clubes en Estados Unidos, sin embargo no formó parte del plantel que competía.

Existe la posibilidad de que tenga la oportunidad de trabajar temporalmente con Xabi Alonso en la actual gira de pretemporada del Chelsea, y el español está feliz de brindarles a los jóvenes muchas oportunidades.

Sin embargo, mientras los Blues continúan con su proyecto de fichar a jugadores jóvenes de primer nivel como Geovany Quenda y Dastan Satpayev, a Páez se le está acabando el tiempo para llegar al oeste de Londres antes de que el próximo joven prospecto ocupe su lugar.