Las exportaciones de Brasil a Argentina caen un 18% a medida que el comercio de automóviles pierde impulso

Las exportaciones de Brasil a Argentina cayeron un 18,1% en junio, lo que pone de relieve una desaceleración del comercio bilateral en un momento de creciente tensión diplomática entre Buenos Aires y Brasilia.

Según datos del Ministerio de Desarrollo, Industria, Comercio y Servicios de Brasil, reportados por Exame, las exportaciones brasileñas a Argentina totalizaron 1.330 millones de dólares en junio, frente a 1.600 millones de dólares en el mismo mes de 2025.

La participación de Argentina en las exportaciones totales de Brasil también disminuyó, pasando del 5,6% en junio de 2025 al 3,7% en junio de 2026.

A pesar de la caída, Argentina sigue siendo el principal socio comercial de Brasil dentro del Mercosur y su tercer mercado de exportación más grande, detrás de China y Estados Unidos.

La desaceleración se produce mientras Argentina continúa ajustando su economía bajo la agenda de reformas del presidente Javier Milei y mientras se han intensificado las tensiones políticas entre el gobierno argentino y el presidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva.

Hasta el momento, no existen restricciones oficiales que afecten el comercio entre los dos países. Sin embargo, el desempeño más débil de las exportaciones añade otra capa de preocupación para las empresas que operan en toda la cadena de suministro Brasil-Argentina, particularmente en manufactura y logística automotriz.

En el comercio contenedorizado, las exportaciones argentinas a Brasil aumentaron un 46,3% en el período enero-mayo en comparación con el mismo período del año anterior. Las importaciones desde su vecino de habla portuguesa cayeron un 17%. El siguiente cuadro compara los volúmenes mensuales registrados:

Exportaciones vs. Importaciones con Brasil | DataLinerArgentina | Enero de 2023 – mayo de 2026 | TEU

Fuente: DataLiner (haga clic aquí para solicitar una demostración)

El sector automotriz sigue siendo fundamental para el comercio bilateral

La industria automotriz sigue siendo el ancla del comercio entre Brasil y Argentina. En junio, Brasil exportó US$ 223 millones en automóviles de pasajeros a la Argentina, equivalente al 16,9% del total de los envíos al país.

Brasil también exportó 105 millones de dólares en repuestos y accesorios para vehículos, lo que representa el 7,9% del total; 57 millones de dólares en vehículos para el transporte de mercancías, o 4,3%; 38 millones de dólares en otros vehículos de carretera, o el 2,9%; y US$ 34 millones en maquinaria y equipo eléctrico, equivalente a 2,6%.

Los datos subrayan la importancia de Argentina para las exportaciones industriales de Brasil. Los vehículos, componentes y maquinaria siguen siendo fundamentales para el modelo de producción integrada que vincula fábricas, proveedores y operadores logísticos en ambos lados de la frontera.

Aumentan las importaciones desde Argentina

Si bien las exportaciones brasileñas a Argentina disminuyeron, las importaciones de Brasil desde su vecino aumentaron un 3,8% en el período, respaldadas principalmente por vehículos comerciales, automóviles de pasajeros, trigo, petróleo crudo y polímeros de etileno.

La divergencia apunta a un desempeño desigual en el comercio bilateral, con Brasil vendiendo menos a Argentina y al mismo tiempo aumentando las compras de productos argentinos clave.

Para los operadores comerciales y logísticos, las cifras son significativas porque el comercio entre Argentina y Brasil depende en gran medida de cadenas de suministro viales, marítimas e industriales predecibles. Cualquier deterioro adicional de la confianza empresarial o de la coordinación diplomática podría afectar los flujos de carga, las decisiones de inversión y la planificación de la producción regional.

El impacto inmediato sigue siendo comercial más que regulatorio. Aún así, los datos de junio muestran que las exportaciones de Brasil a Argentina están perdiendo impulso en una relación que sigue siendo crítica para la manufactura, el comercio automotriz y la logística regional del Mercosur.

Fuente: ANSA Latina

¡Compartir es cuidar!