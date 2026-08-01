Bay FC ficha a la internacional argentina Agostina Holzheier

Bay FC anunció hoy la adquisición de la delantera de Racing Club de Avellaneda, Agostina Holzheier. El internacional argentino ha firmado un contrato de cuatro años hasta 2029 con opción a un año más. Su incorporación a la lista está pendiente de su visa P-1 y su Certificado de Transferencia Internacional.

“Estoy muy feliz y orgulloso de unirme al Bay FC”, dijo Holzheier. “Esta es una oportunidad emocionante para dar el siguiente paso en mi carrera, desafiarme a mí mismo en una nueva liga y representar a un club con grandes ambiciones. Vengo con mucha energía, dispuesto a trabajar, aprender de mis compañeros y de la plantilla y darlo todo por este equipo y su afición. No puedo esperar a llegar al Área de la Bahía y comenzar este nuevo capítulo”.

El joven de 22 años llega al club de la Bahía tras pasar más de tres temporadas en el Racing y haber jugado en River Plate y en el Gremio brasileño. Deja la liga argentina como una de las máximas goleadoras y habiendo ayudado a Racing a estar en lo más alto de la tabla. Holzheier también ha representado a su selección nacional desde 2021 y ha ayudado a Argentina a clasificarse para la Copa Mundial Femenina de la FIFA 2027.