Laura Loomer, Lindsey Graham y la profundización de la crisis en Irán: ¿qué hay detrás del reinicio de Trump con Zelenskyy?

En lo que respecta a las parejas de liderazgo, Donald Trump y Volodymyr Zelenskyy no son una pareja perfecta.

Está muy lejos de la cálida relación y el espíritu afín que definieron la relación de Ronald Reagan con Margaret Thatcher, o incluso de la cautelosa amistad pragmática que Reagan forjó con Mikhail Gorbachev para poner fin efectivamente a la Guerra Fría.

Sin embargo, desde un comienzo calamitoso en el que Trump tendió una emboscada pública y luego prácticamente expulsó a Zelenskyy de la Casa Blanca después de una reunión explosiva en febrero de 2025, las relaciones entre el presidente estadounidense y su homólogo ucraniano han dado un giro inesperadamente cálido.

El deshielo coincidió con la guerra entre Estados Unidos e Israel contra Irán y parece haberse acelerado a medida que Trump lucha por poner fin al conflicto.

Un memorando de entendimiento, firmado en junio y diseñado para instituir un alto el fuego de 60 días, se ha vuelto irrelevante a medida que se han reanudado las hostilidades por el estado del estrecho de Ormuz, la vía fluvial estratégicamente vital que Irán ha cerrado efectivamente desde el comienzo de la guerra, amenazando la estabilidad de la economía global.

“No hay duda de que se ha acercado a Zelenskyy”, dijo Charles Kupchan, miembro del Consejo de Relaciones Exteriores y ex asesor de la Casa Blanca en asuntos europeos. “Hemos pasado de una fase en la que expulsaba a Zelenskyy de la Oficina Oval y le daba la espalda, a una situación actual en la que parecen tener una relación razonablemente buena y en la que ahora ha habido una sucesión de reuniones que han ido bien”.

Esta semana, la pareja se reunió una vez más en la Casa Blanca después de que Zelenskyy viajara a Washington para el funeral de Lindsey Graham, el senador republicano que había respaldado firmemente a Ucrania en su guerra con Rusia, incluso cuando Trump y su movimiento Maga prácticamente se unieron al presidente ruso, Vladimir Putin.

El encuentro siguió a otro en la cumbre de la OTAN de este mes en Ankara, cuando Trump elogió sorprendentemente a Zelenskyy –a quien una vez había calificado de “dictador”– y dijo que otorgaría licencias a Ucrania para desarrollar sus propios interceptores de misiles Patriot, aunque arrojó dudas sobre esa promesa en una reunión de gabinete el viernes.

También se produjo inmediatamente después de un hecho posiblemente aún más notable: la reunión en Kiev entre Zelenskyy y Laura Loomer, la influyente de extrema derecha en las redes sociales conocida por haber influido en Trump y que anteriormente había apoyado abiertamente a Rusia.

Después de reunirse con el líder ucraniano, Loomer dijo que había sido “engañada” por la propaganda rusa y admitió haber creído “muchas cosas falsas” sobre Ucrania. También dijo que había seguido la reunión con una llamada telefónica a Trump y que su cambio de opinión estaba afectando el sentimiento en todo el movimiento Maga.

comillas dobles De repente, los ucranianos se acercan a él y ya no le piden caridad estadounidense, sino que le ofrecen ayuda. carne picada parsi

Este cambio radical puede tener varias causas, desde la naturaleza voluble de Trump y su preferencia por respaldar a un ganador hasta la obstinada negativa de Putin a aceptar varios acuerdos de paz favorables después de que Trump prometiera resolver el conflicto “el primer día” de su segunda presidencia.

Sin embargo, un factor potencial se destaca entre todos los demás.

Si bien los funcionarios de la administración no han ofrecido ninguna explicación, el acelerado deshielo entre Trump y Zelenskyy ha coincidido con las crecientes dificultades de Estados Unidos para concluir la guerra contra el régimen islámico de línea dura de Irán que Trump lanzó, junto con Israel, el 28 de febrero.

“En un momento en el que está atrapado en una guerra, enfrentado a malas opciones militares, y de repente los ucranianos se le acercan ya no pidiendo caridad estadounidense sino ofreciéndole ayuda, encuentro bastante plausible que esa pueda ser una razón, entre muchas probablemente, de por qué la actitud de Trump parece haber cambiado de manera bastante fuerte”, dijo Trita Parsi, analista iraní y vicepresidenta del Instituto Quincy para el Arte de gobernar responsable.

La represalia de Teherán con ataques con drones contra bases militares e infraestructuras estadounidenses en reinos aliados del Golfo ha servido para ilustrar el interés compartido entre Kiev y Washington. Ucrania también fue objeto de un ataque sostenido de los drones Shahed iraníes después de que Teherán los suministrara a Moscú en las primeras etapas de la invasión rusa del país en 2022.

Desde entonces, Ucrania ha respondido convirtiéndose en líder mundial en tecnología de drones defensivos, una innovación que ha pregonado ante Estados Unidos y sus aliados del Golfo desde que fueron atacados por las armas cuando Irán respondió al ataque militar en su territorio.

Zelenskyy dijo a los parlamentarios del Reino Unido en marzo que 200 expertos militares ucranianos habían sido enviados a 11 países del Golfo –incluidos los Emiratos Árabes Unidos, Arabia Saudita, Qatar y Kuwait– para asesorar sobre cómo combatir los drones Shahed.

No sólo un receptor, sino un dador

El fin de semana pasado, Ucrania fue acusada de intentar fusionar los dos conflictos después de que atacara un buque comercial iraní en el Mar Caspio. Kiev justificó el ataque diciendo que el barco se utilizaba para transportar armas a Rusia. Irán dijo que el ataque había matado a un marinero iraní y amenazó con represalias.

Al prepararse para reunirse con Trump en Washington, Zelenskyy dijo que Irán había “atacado” a Ucrania suministrando armamento a Rusia.

“¿Qué se puede esperar si Irán transfiriera nuevas tecnologías a Rusia desde el primer año de la guerra?”, dijo a Sky News. â€”Eran drones Shahed. Transferieron miles de estos drones en el primer año de la guerra. Luego emitieron licencias. ¿Qué hicieron? ¿Nos atacaron? Eso creo”.

Zelenskyy también prometió compartir la inteligencia ucraniana que, según dijo, mostraba a Rusia ayudando a Teherán para atacar objetivos estadounidenses. “Desde principios de julio, hemos registrado vigilancia activa por satélite ruso de los estados del Golfo y de las instalaciones militares estadounidenses ubicadas allí”, publicó en X. “Estas imágenes aparecen posteriormente en Irán… Existe una clara correlación entre las imágenes satelitales rusas de estos sitios y los ataques iraníes, tanto antes de los ataques, como preparación para ellos, y después, para evaluar los daños”.

omitir la promoción pasada del boletín Boletín gratuito | Cada día Regístrate para Titulares EE.UU. Reciba los titulares y aspectos más destacados de EE. UU. directamente por correo electrónico todas las mañanas después de la promoción del boletín

Kupchan, del Consejo de Relaciones Exteriores, dijo que Zelenskyy estaba siendo un “buen vendedor” al persuadir a Trump de que Ucrania era un aliado que valía la pena apoyar, al contribuir con la ayuda que Estados Unidos necesita, apelando así a los instintos transaccionales del presidente estadounidense.

“Zelensky ha hecho un muy buen trabajo al comunicarle a Trump que lo ayudará con Irán”, dijo Kupchan. “Viajó al Golfo y dijo: ‘Voy a ayudarte a lidiar con Irán y los drones, porque hemos estado allí y lo hemos hecho’.

“Es una inversión en sus relaciones con Trump y con Europa, porque está demostrando el valor de Ucrania como aliado. Y creo que Trump, que es incesantemente transaccional, podría en realidad aceptar ayudar a Ucrania un poco más porque Ucrania ha dado un paso al frente cuando las fichas de Estados Unidos estaban en peligro en la guerra con Irán.

“Los argumentos a favor de ayudar a Ucrania son aún más sólidos ahora, porque Ucrania ha demostrado que no sólo es un país que recibe, sino que también es un donante”.

Sin embargo, la aparente vacilación del presidente estadounidense sobre su promesa de misiles Patriot muestra que cultivar a Trump siempre está a merced de su naturaleza voluble.

Algunos analistas advierten que Ucrania corre el riesgo de convertir dos guerras locales localizadas en un conflicto global al “fusionar los campos de batalla”, invitando así a Teherán a ampliar el alcance de cualquier medida de represalia.

Sina Toossi, miembro del Centro de Política Internacional, dijo que la intervención de Ucrania reforzó la opinión en Teherán de que la guerra entre Rusia y Ucrania y la confrontación de Irán con Estados Unidos se están convirtiendo en un conflicto único e interconectado.

“El aparente acercamiento de Trump hacia Zelensky sólo fortalece esta percepción”, dijo. “La implicación probable no es un ataque inmediato con misiles contra Ucrania, sino una expansión más amplia de los lugares donde Teherán cree que puede imponer costos legítimamente”.

El reconocimiento de tales peligros pareció incitar a Andrii Sybiha, ministro interino de Asuntos Exteriores de Ucrania, a llamar a su homólogo iraní, Abbas Araghchi, inmediatamente después de la última reunión de Zelenskyy con Trump.

comillas dobles El centro de gravedad del movimiento Maga sigue siendo escéptico ante las guerras extranjeras y el envío de grandes cantidades de dinero a Ucrania. Carlos Kupchan

“Hice hincapié en que nuestro objetivo es evitar una escalada innecesaria”, escribió Sybiha en las redes sociales. “Todas las acciones de Ucrania están dirigidas únicamente a defender a nuestro país de la agresión rusa y nunca tuvieron como objetivo atacar a buques o personas civiles”.

Parsi dijo que la participación de Ucrania podría tener el efecto de “replantear” la guerra contra Irán, de modo que ya no sea percibida simplemente como una ayuda a una agenda establecida por Israel, sino como una ayuda para defender a Ucrania.

Esto podría atraer a los países europeos y a los demócratas de Estados Unidos, que en general se han opuesto a la guerra de Irán, pero han apoyado a Ucrania. Sin embargo, incluso con la tardía conversión de Loomer a la causa ucraniana, parece mucho menos probable que impresione a la base de Trump.

“El centro de gravedad del movimiento Maga sigue siendo escéptico ante las guerras extranjeras y el envío de grandes cantidades de dinero a Ucrania, y no veo que eso cambie”, dijo Kupchan.

Matt Duss, vicepresidente del Centro de Política Internacional, advirtió que los esfuerzos de Zelenskyy para ayudar a Trump con Irán corrían el riesgo de socavar el apoyo a Ucrania.

“Tratar de acercarse a Israel en la guerra contra Irán realmente socava gran parte de los argumentos de Ucrania, porque Israel efectivamente está tratando de hacer con los palestinos precisamente lo que Rusia ha estado tratando de hacer con Ucrania, que es borrarlos como pueblo”, dijo Duss, ex asesor de política exterior de Bernie Sanders. “Eso podría potencialmente disminuir lo que hasta ahora ha sido un apoyo bipartidista bastante bueno para Ucrania”.