Milei de Argentina lidera las encuestas de 2027 mientras crece el descontento económico

BUENOS AIRES, ago. 24 (UPI) — El presidente argentino, Javier Milei, confirmó durante el fin de semana que tiene la intención de buscar la reelección en 2027. Aunque sigue siendo el candidato mejor posicionado, la insatisfacción generalizada con su gobierno y las crecientes preocupaciones económicas podrían complicar su candidatura para un segundo mandato.

Las últimas encuestas de intención de voto apuntan a una carrera más incierta. Si bien la mayoría de los encuestados dice que preferiría un cambio de gobierno, Milei mantiene un apoyo de entre el 30% y el 33%, impulsado por una base leal que lo mantiene por delante de otros potenciales candidatos.

La economía se perfila como uno de los principales desafíos de Milei. Aunque su gobierno apunta a una menor inflación y un tipo de cambio estabilizado, una proporción significativa de argentinos dice que su situación económica ha empeorado y que el ingreso de los hogares es su principal preocupación.

Una encuesta de CB Global Data encontró que el 54,5% de los encuestados prefiere un cambio de gobierno, en comparación con el 33,4% que quiere que continúe la administración actual.

Milei, sin embargo, lidera entre los posibles candidatos presidenciales con un 32,4% de apoyo. Le sigue la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner con un 15,2%, mientras que el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, tiene un 14,7%.

Fernández de Kirchner, una de las principales figuras de la oposición argentina, cumple una condena de seis años de prisión bajo arresto domiciliario tras una condena por corrupción y tiene prohibido permanentemente ocupar cargos públicos. Su defensa busca revocar la prohibición para poder postularse en 2027.

En una posible segunda vuelta, Milei recibiría el 44,8% de los votos, frente al 39% de Fernández de Kirchner. Frente a Kicillof, Milei recibiría el 43% frente al 41,6% del gobernador.

Una encuesta separada realizada por la consultora Proyección encontró niveles más altos de insatisfacción con el gobierno. Entre los encuestados, el 53,3% calificó el desempeño del gobierno como deficiente y el 61,6% dijo que sus políticas han tenido un impacto negativo.

Las preocupaciones económicas dominan la insatisfacción. Alrededor del 47,2% de los encuestados citó los ingresos del hogar como su principal preocupación, mientras que el 68,3% dijo que su situación económica había empeorado en los últimos meses.

La encuesta también mostró una brecha entre las intenciones de voto y el tipo de gobierno que los argentinos quieren para el próximo mandato presidencial. Alrededor del 36,3% dijo que votaría por Milei y el 32,3% respaldó a Kicillof.

Sin embargo, cuando se les preguntó qué tipo de gobierno preferirían, el 38,2% eligió una nueva administración de otro movimiento político alineado con el peronismo, mientras que el 24,5% favoreció otro gobierno de Milei.

Varios consultores políticos dijeron a UPI que las perspectivas de Milei dependerán en gran medida de la economía y de quién surja como el principal candidato de la oposición.

El politólogo Cristian Buttié, director de CB Consultora, dijo que Milei está perdiendo apoyo entre los votantes que lo respaldaron en la segunda vuelta de las elecciones presidenciales de 2023.

Buttié dijo que esos electores no tienen un compromiso firme con el presidente, y “cuando la gente ve que su situación económica no mejora, empieza a considerar que Milei no es una opción electoral para 2027”.

Dijo que el resultado también dependerá del principal candidato de la oposición.

“Los votantes desgastados y apáticos hacia Milei” podrían finalmente elegir incluso a un candidato asociado con el pasado político del país, afirmó.

Buttié dijo que considera difícil una victoria de Milei en la primera vuelta, particularmente porque el presidente parece estar perdiendo apoyo en la provincia de Buenos Aires, que representa el 38% del electorado nacional de Argentina.

Según CB Consultora, el índice de aprobación de Milei en la provincia actualmente es del 35,1%, lo que la convierte en un campo de batalla crítico en las elecciones presidenciales.

Buttié dijo que el gobierno todavía tiene una oportunidad de recuperar el apoyo si las mejoras en los principales indicadores económicos comienzan a llegar a los hogares.

“Los éxitos macroeconómicos tienen que tener un impacto en los bolsillos de la gente”, afirmó.

El consultor Hugo Haime dijo que la posición política de Milei ha cambiado en los últimos meses.

“A principios de año habríamos dicho: definitivamente será reelegido. Tres meses después: podría ser reelegido. Hoy decimos: podría ganar, pero también podría perder”, dijo Haime.

Haime dijo que el empeoramiento de las condiciones económicas está erosionando el apoyo al presidente y que el 30% de los votantes de Milei “están decepcionados y creen que el sacrificio económico ya no vale la pena”. La base electoral de Milei se ha debilitado y ahora ronda el 36%, afirmó.

En las condiciones actuales, Haime espera una segunda vuelta en la que Milei enfrentaría una contienda reñida.

La erosión del apoyo también es evidente entre los jóvenes, un grupo que jugó un papel clave en el ascenso político de Milei. Haime afirmó que sólo 4 de cada 10 jóvenes aprueban la actuación del presidente.

La politóloga Ana Iparraguirre también ha señalado ese giro. En una columna publicada por el medio argentino Infobae, dijo que los jóvenes están entre los grupos más afectados por la situación económica y su apoyo a Milei se ha debilitado.

“El modelo económico de Javier Milei claramente golpea mucho más a los jóvenes que al resto de los argentinos. El desempleo entre los jóvenes de 14 a 29 años es el doble que el de los adultos, y con casi 4 de cada 10 jóvenes endeudados, son el grupo etario con mayor tasa de morosidad del país”, afirmó.

Manuel Zunino, sociólogo y director asociado de Proyección Consultores, dijo que Milei ha perdido 6 puntos porcentuales en intención de voto en los últimos seis meses en los diferentes escenarios medidos por la firma.

Zunino dijo que la disminución es principalmente el resultado del cambio de prioridades públicas.

Durante el período inicial del gobierno, la mayoría de los argentinos exigieron orden, estabilidad y control de la inflación. Ahora, las principales preocupaciones son los ingresos, los salarios y el poder adquisitivo.

“Hay un descontento significativo relacionado con eso. Para que el gobierno construya una mayoría competitiva y mejore su intención de voto, es necesario que haya una mejora tangible en el empleo, la actividad económica e incluso los salarios”, dijo.

Zunino dijo que el ambiente político actual difiere del de las elecciones de 2025. En ese momento, el gobierno todavía podía atribuir algunas dificultades económicas a las condiciones heredadas de la anterior administración peronista y las expectativas de recuperación eran mayores. Ahora, los votantes están dando mayor peso al propio historial del gobierno de Milei.

Aún así, Zunino dijo que Milei sigue siendo competitiva. Las divisiones entre los grupos de oposición y la ausencia de un candidato capaz de consolidar suficiente apoyo mantienen a la coalición gobernante en la carrera.

El consultor político Carlos Fara ofreció una evaluación más favorable sobre las posibilidades de Milei de ganar un segundo mandato.

Fara citó una menor inflación y un tipo de cambio estabilizado entre los principales logros del gobierno, pero reconoció que esos avances aún no se han traducido plenamente en mejoras en las finanzas de los hogares.

“Es cierto que desde hace varios meses ha tenido más desaprobación que aprobación, y que hay más pesimismo que optimismo sobre el futuro”, afirmó Fara.

Identificó el gasto de los consumidores y el empleo como dos de los principales problemas.

“La economía doméstica aún no ha despegado y el consumo masivo sigue muy estancado”, afirmó.

Fara dijo que la situación está contribuyendo a un aumento del empleo precario y a una disminución de los ingresos.

También dijo que dependiendo de quién se convierta en el candidato opositor, “muchas personas podrían terminar votando por Milei no tanto porque les guste la situación actual, sino porque lo consideran el mal menor”.

A más de un año de las elecciones, la trayectoria de la economía, la capacidad de Milei para traducir ganancias económicas más amplias en mejoras tangibles para los hogares y la selección de un candidato de la oposición serán factores clave para determinar el resultado de la carrera presidencial de 2027.