Los indonesios desafían el humo asfixiante para orar por la lluvia mientras el país lucha contra los incendios forestales

alternar título

Muhammad Fajri/AP

PALEMBANG, Indonesia – Las autoridades en Sumatra del Sur de Indonesia, la provincia con el mayor número de focos de incendios forestales, recurrieron a medidas espirituales el martes cuando enormes incendios en las regiones central y occidental quemaron amplias áreas de bosques y turberas, creando una neblina asfixiante que cubrió algunas ciudades en el país de mayoría musulmana más poblado del mundo.

La iniciativa de la reunión de oración se produce cuando la provincia enfrenta un clima seco prolongado que ha aumentado el riesgo de incendios forestales y de turberas.

alternar título

Muhammad Fajri/AP

Los últimos datos satelitales del Ministerio de Medio Ambiente mostraron que Sumatra del Sur registró el mayor número de puntos calientes a nivel nacional con 1.429, seguido de Kalimantan Occidental con 1.226 y Kalimantan Central con 811. Los datos del Ministerio Forestal indicaron que casi 940 kilómetros cuadrados (363 millas cuadradas) fueron quemados sólo en julio, incluidos más de 20 kilómetros cuadrados (8 millas cuadradas) en la provincia de Sumatra del Sur.

Unos 3.000 residentes se reunieron en Palembang, capital de la provincia de Sumatra del Sur, para realizar una oración islámica especial pidiendo lluvia, conocida como “salat istisqa”. Oraron hombro con hombro en el patio de la oficina del gobernador mientras un espeso humo cubría carreteras, edificios e instalaciones públicas, reduciendo la visibilidad y obligando a los automovilistas a conducir con las luces delanteras encendidas durante el día.

“Hemos hecho todo lo posible y trabajado estrechamente con todas las partes relevantes”, dijo el gobernador de Sumatra del Sur, Herman Deru, antes de la oración. “Como personas de fe, también rezamos a Dios para que envíe lluvia para que la vida pueda volver a la normalidad”.

También dijo que la oración pública complementaría las medidas actuales de extinción de incendios y mitigación de sequías y serviría como un momento para que los residentes se unan para enfrentar los desafíos ambientales que enfrenta la provincia.

Los servicios de emergencia han estado combatiendo los incendios provocados por un patrón cada vez más intenso de El Niño y una prolongada estación seca, generando un denso humo que cruzó hacia Malasia y Brunei, según la Agencia Nacional de Gestión de Desastres.

Indonesia está intensificando activamente las operaciones de modificación del clima para ayudar a los bomberos a combatir los incendios forestales induciendo lluvias mediante la dispersión de partículas de sal en nubes adecuadas, con 30 aviones para operaciones de siembra de nubes y bombardeo de agua sobre Kalimantan, y otros 22 helicópteros que cubren Sumatra.

La policía indonesia arrestó a 72 personas sospechosas de iniciar algunos de los incendios forestales y de turberas, mientras que cuatro empresas están bajo investigación por supuestamente utilizar fuego para limpiar tierras a bajo costo.

Los propietarios de plantaciones y los agricultores tradicionales a menudo inician incendios para despejar tierras para la agricultura, lo que genera una neblina peligrosa que reduce la visibilidad, altera el transporte terrestre y aéreo y amenaza la salud pública.

Los incendios son un problema habitual durante la estación seca en Indonesia, y la neblina que generan ha provocado periódicamente quejas diplomáticas de los países vecinos del sudeste asiático.