Cal Raleigh logra 3 jonrones, la mayor cantidad de su carrera, mientras los Marineros superan a los Filis

SEATTLE — Cal Raleigh salió de una mala racha de toda la temporada con el primer juego de tres jonrones de su carrera cuando los Marineros de Seattle detuvieron la mejor racha ganadora de la temporada de los Filis de Filadelfia de nueve juegos con una victoria de 9-2 el lunes por la noche.

El receptor ambidiestro coronó una primera entrada de cinco carreras con un tiro de dos carreras ante el as de los Filis, Zack Wheeler. Raleigh y Cole Young abrieron el quinto con jonrones consecutivos, persiguiendo a Wheeler, y Raleigh conectó otro jonrón solitario ante el relevista Chase Shugart en el séptimo para darle 17 jonrones esta temporada.

“Nunca había hecho eso antes, en ningún nivel. Es difícil de comprender y fue una noche divertida”, dijo Raleigh.

Fue el primer juego con varios jonrones del año para Raleigh, quien terminó 3 de 3 con una base por bolas y elevó su promedio de bateo de .159 a .167. Comenzó la noche con una tasa de ponches del 31,2%.

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“Me he sentido mejor en el box”, dijo Raleigh. “Físicamente, tratar de recuperar mis manos lo antes posible, y siento que he hecho un mejor trabajo en eso. Y luego, mentalmente, se trata simplemente de esa creencia y de tener esa esperanza y ese optimismo todos los días. No deprimirme demasiado, no levantarme demasiado y, ya sabes, tratar de simplemente estar listo y preparado para el juego”.

Raleigh conectó los tres jonrones al jardín derecho, convirtiéndose en el decimotercer jugador en la historia de la franquicia en conectar tres jonrones en un juego. El anterior fue su compañero Dominic Canzone el 16 de septiembre del año pasado.

El único otro receptor de Seattle que logró la hazaña fue el actual manager de los Marineros, Dan Wilson, en abril de 1996.

Raleigh fue subcampeón del premio MVP de la Liga Americana el año pasado, cuando lideró las mayores con 60 jonrones y sumó 125 carreras impulsadas. Ayudó a los Marineros a llegar a la Serie de Campeonato de la Liga Americana, donde perdieron en siete juegos ante los Azulejos de Toronto.

“Encontrar el barril con más frecuencia, dar sus boletos con más frecuencia, hacer mejores lanzamientos con más frecuencia. Esta noche fue simplemente una combinación de todo eso nuevamente”, dijo Wilson. “Para llegar allí y hacerlo con la mano izquierda como lo hizo esta noche, creo que a todos nos encanta verlo y nos encanta ver la sonrisa y todo el trabajo que ha realizado. Así que, una gran noche para él”.

El lanzador abridor de los Marineros, Logan Gilbert, también estaba emocionado de verlo.

“Creo que eso es enorme, para la confianza y para [getting] “Ya sabes cómo le va a este equipo cuando se calienta y se pone en marcha, así que creo que estamos en un buen lugar”.

La Prensa Asociada contribuyó a este informe.