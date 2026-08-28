Coudet sale de River Plate tras menos de siete meses en el cargo

El tiempo de Eduardo Coudet como entrenador en jefe del gigante nacional River Plate terminó después de la aplastante eliminación del club a mitad de semana de la Copa Sudamericana.

La salida de Coudet fue confirmada la tarde del jueves por el presidente del club, Stefano Di Carlo, durante una conferencia de prensa en el Estadio Monumental de Buenos Aires, quien dijo que ambas partes acordaron cortar los vínculos.

â€”Coudet nos dijo que deseaba dimitir. Es una decisión que hemos tomado de mutuo acuerdo con el ‘Chacho’, confirmó Di Carlo, con Coudet y Enzo Francescoli, secretario técnico del club, sentados a su lado.

Di Carlo confirmó que el ex volante de River Leonardo Ponzio, quien ya forma parte del cuerpo técnico, asumiría como técnico interino hasta que se anuncie el reemplazo de Coudet.

Coudet deja su cargo tras menos de siete meses al frente, con un balance de 14 victorias, cinco empates y ocho derrotas. Ha sido un año traumático para la Millonarioque vio partir al ícono del club Marcelo Gallardo como entrenador en jefe en febrero.

El presidente de River dijo que la búsqueda de un nuevo jefe ya está en marcha.

â€œComenzamos este proceso con enorme convicción y determinación. Nosotros también le hemos acompañado [Coudet] en esta decisión con la misma convicción y determinación. Es su decisión personal”, añadió Di Carlo.

A continuación, Coudet tomó la palabra y hizo un balance de su gestión. Tras destacar “un buen comienzo”, en el que su equipo consiguiÃ³ “llegar a una final” [of the Apertura tournament] y hacer una buena racha en la Copa [Sudamericana],â€ el entrenador admitiÃ³ que habÃa sido un mal comienzo en la segunda mitad de la campaÃ±a.

“Dijimos desde el principio que había un proceso, pero que es insostenible sin resultados. Fui el primero en ponerme plazos y entender que en River hay que ganar y jugar bien”, afirmó el experimentado técnico.

Coudet admitió que la responsabilidad era suya y admitió que “no se puede culpar simplemente a la desgracia o la mala suerte” por los resultados negativos.

â€œAyer [against Santa Fe] Era un partido que debíamos haber ganado cómodamente y acabamos eliminados. Ese fue un punto de inflexión decisivo y el momento [of my departure] Es lógico, teniendo en cuenta lo que requiere este club y las exigencias que te impone”, afirmó el directivo.

â€œEstoy agradecido al club y a los jugadores. Se formó un gran equipo y con el tiempo les traerá muchas alegrías. El tiempo pondrá las cosas en orden. Esta plantilla le va a ganar muchos trofeos a River. Ahora los apoyaré desde fuera. Esto es fútbol y a veces las cosas salen así”, concluyó.

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Salida decepcionante

El último capítulo de Coudet en River llegó a su fin ante un atónito Monumental, que vio 22 penales en una dramática tanda de penaltis tras empatar 1-1.

El equipo jugó bien durante largos períodos y mereció la victoria, pero los fantasmas de la forma reciente regresaron en las etapas decisivas, lo que permitió a Santa Fe lograr el empate y lograr una sorprendente remontada en los penaltis.

Todos los jugadores en el terreno de juego lanzaron un penalti, con el disparo fallido decisivo del portero Santiago Beltrán. Disparó por encima del travesaño después de resbalar, un golpe cruel que se produjo después de haber detenido tres penales de los oponentes de River.

Ese mínimo contrastaba marcadamente con el tiempo inicial de Coudet al mando. River se clasificó para la final del torneo Apertura y estuvo liderando el partido decisivo contra Belgrano hasta el minuto 84; un colapso dramático los vio perder 3-2 y con él el título.

El maíz Nunca pareció recuperarse de ese golpe y, a pesar de gastar dinero en una serie de estrellas de la selección nacional que regresaban, la segunda mitad de la temporada comenzó igual de mal: una eliminación anticipada de la Copa Argentina a manos de Aldosivi.

Coudet se ha visto sometido a una presión cada vez mayor en las últimas semanas. River ha ganado solo una vez en sus últimos nueve partidos en todas las competiciones y se ubica en el penúltimo lugar de su grupo en el Clausura. Las cosas podrían empeorar aún más, ya que el equipo se encuentra actualmente fuera de las plazas de play-off y de clasificación para las competiciones continentales de 2027.

La noche del miércoles, Coudet no asistió a la obligatoria conferencia de prensa posterior al partido y abandonó el Monumental en las primeras horas de la mañana. Rumores tras una reunión con la directiva del club. La directiva también ha sido criticada por los aficionados por su decisión de dejar a 15 jugadores fuera del equipo tras la primera mitad de la temporada.

El técnico también ha sido criticado por su gestión de la plantilla. Hasta 15 jugadores se han visto obligados a entrenar fuera del primer equipo para acelerar sus salidas. Los espacios son necesarios tras la llegada de tres campeones del mundo: el defensa Nicolás Otamendi, que inmediatamente asumió como capitán; el delantero Ángel Correa; y el centrocampista Thiago Almada, el fichaje más caro de la historia del fútbol argentino, fichado procedente del Atlético de Madrid por la friolera de 20 millones de euros.

La salida de Coudet contribuirá poco a aliviar la crisis. A falta de casi cuatro meses de temporada, a River sólo le queda el Clausura y necesita una remontada notable para tener alguna posibilidad de llegar a los play-offs.

Objetivos más ambiciosos, como ganar el Clausura para clasificarse para la Copa Libertadores de 2027 o terminar el año entre los tres primeros de la tabla anual, parecen poco probables.

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Buscar sucesor

La búsqueda del sucesor de Coudet ya está en marcha, y los medios locales señalan a Ramón Díaz, Hernán Crespo y Santiago Solari como los favoritos.

Se espera que el entrenador del equipo reserva Marcelo Escudero, quien asumió después de la partida de Marcelo Gallardo, asuma temporalmente el cargo para la reunión del domingo con Banfield mientras la directiva del club evalúa sus opciones.

Díaz, cuyo nombre fue coreado por la afición en el Monumental esta semana, es el nombre que cuenta con mayor respaldo entre los hinchas. Actualmente sin club, el jugador de 66 años reiteró recientemente su deseo de regresar a River.

Pero su candidatura enfrenta resistencia interna, en parte debido a sus desacuerdos pasados ​​con el ex presidente Rodolfo D’Onofrio y el ex director deportivo Enzo Francescoli.

Crespo es otra opción, aunque traerlo a Argentina sería difícil. Recién se unió al Atlas mexicano el mes pasado y tiene contrato hasta 2028.

Solari ofrece un perfil diferente. El ex entrenador del primer equipo del Real Madrid ya forma parte de la estructura deportiva del club español y anteriormente había sido considerado por River como una opción.

El técnico de 50 años, que anteriormente entrenó al Club América, tiene fuertes vínculos con Núñez, pero dejar su puesto en Madrid sería un gran obstáculo.

Matías Almeyda, actualmente a cargo del Monterrey mexicano, es otro nombre familiar. Guió a River de regreso a la máxima categoría en 2012 después de su desastroso descenso, pero parece estar más abajo en la lista.

Los directivos de River dicen que quieren evitar apresurarse a concertar un nombramiento, ya que buscan estabilidad después de perder a dos entrenadores este año.

– TIMES/AFP/NA