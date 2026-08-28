Rugby Tours 2026 – Argentina vs Australia Juego 1 – Guía ARN – Americas Rugby News

Argentina recibirá a Australia en San Salvador de Jujuy el sábado. El partido es el primero de dos partidos de prueba en casa de Los Pumas contra los Wallabies. La gira surgió como resultado de la cancelación del Campeonato de Rugby de 2026.

El encuentro es el quinto entre los equipos durante el ciclo de la Copa Mundial de Rugby 2023-2027. Ambas selecciones se vienen reconstruyendo desde Francia 2023 y tienen la oportunidad de seguir haciéndolo en los dos próximos test match en Jujuy y Mendoza.

Desde que asumió como entrenador en jefe en 2024, Felipe Contepomi ha transformado a Los Pumas en una potencia emocionante y de alto puntaje que está expandiendo activamente su plantilla de cara a la Copa Mundial de Rugby 2027. Bajo el liderazgo del capitán Julián Montoya y veteranos como Pablo Matera, el equipo logró un hito histórico en el Campeonato de Rugby 2024 al derrotar a Nueva Zelanda, Australia y Sudáfrica, todos en el mismo año calendario por primera vez.

Tras un período de transición dirigido por Joe Schmidt hasta mediados de 2026, los Wallabies han entrado en una nueva era bajo la dirección del entrenador en jefe Les Kiss. La era Kiss comenzó con victorias consecutivas sobre Japón a principios de este mes. Actualmente, en agosto de 2026, Allan Alaalatoa lidera un equipo que incluye talentos jóvenes y dinámicos como los extremos Harry Potter y Max Jorgensen, junto con la destacada estrella del código cruzado Joseph-Aukuso Suaalii.

La razón por la que no habrá un Campeonato de Rugby en 2026 se debe a la decisión de Nueva Zelanda y Sudáfrica de hacerlo solos. Sudáfrica y Nueva Zelanda decidieron romper con la alianza de cuatro países para disputar “La Mayor Rivalidad de Rugby” en 2026. El resultado es que el Campeonato de Rugby será bienal en lugar de anual después de 2025 y que el próximo normal El próximo campeonato de rugby será en 2029.

A

Clasificación mundial actual: 7 (83,13 puntos)

Fecha ellos se opondrán Resultado Puntaje Evento 4 de julio de 2026 Escocia Pérdida 38-47 Estadio Mario Alberto Kempes (CÃ³rdoba) 11 de julio de 2026 Gales Ganar 35-21 Estadio San Juan del Bicentenario (San Juan) 18 de julio de 2026 Inglaterra Pérdida 24-31 Estadio Ãšnico Madre de Ciudades (Santiago del Estero) 8 de agosto de 2026 Sudáfrica Pérdida 10-17 Estadio JosÃ© Amalfitani (Buenos Aires)

Clasificación mundial actual: 8 (82,67 puntos)

Fecha ellos se opondrán Resultado Puntaje Evento 4 de julio de 2026 Irlanda Pérdida 31 – 33 Estadio Allianz (Sídney) 11 de julio de 2026 Francia Pérdida 26 – 42 Estadio Suncorp (Brisbane) 18 de julio de 2026 Italia Ganar 57 – 10 Parque HBF (Perth) 8 de agosto de 2026 Japón Ganar 35 – 32 Estadio de rugby Hanazono (Osaka) 15 de agosto de 2026 Japón Ganar 56 – 17 Estadio Queensland Country Bank (Townsville)

A

CAMBIOS EN LA ALINEACIÓN INICIAL

SIN ALTERAR A EN AFUERA 1 Isaac Kailea Aangus campana 2 Brandon Paenga-Amosa jose nasser 3 Allan Alaatoa Daniel Tupu 4 Josh Canham Lachlan Shaw 5 Jeremy Williams Lukhan Salakaia-Lotto 6 Tom Hooper charlie cale 7 Fraser McReight Carlos Tizzano 8 Harry Wilson Rob Valetini

A

+ LA MAYORÍA DE MAYÚSCULAS

– P Matera (125), G Petti (102), M Moroni (98), T Lavanini (92), S Carreras (68), L Cinti (43), I Ruiz (31).

– A Alaalatoa (92), R Valetini (66), A Bell (55), T McDermott (55), T Wright (48), F McReight (44), H Paisami (37), J Williams (30).

â€“ F Moreno (1), L Oviedo (1), J Penoucos (1), B Grondona (3), R MartÃnez (3), N Roger (3), F SÃ¡nchez Valarolo (3), E ElÃas (4), G Prisciantelli (5), I Mendy (6), J Moro (6), T Rapetti (7), B Wengero (1).

– M de Lutiis (1), I Henry (2), L Shaw (3), C Cale (4), J Canham (6), I Kailea (8), R Lonergan (10), C Gordon (11), H Potter (14).

A

+ AUSENTES NOTABLES

– Thomas Gallo (LH), Bautista Bernasconi (HK), Julián Montoya (HK), Eduardo Bello (TH), Joel Sclavi (TH), Franco Molina (LO), Matías Alemanno (LO), Pedro Rubiolo (LO), Juan Martín González (FL), Santiago Grondona (FL), Marcos Kremer (FL), Joaquin Oviedo (NO. 8), Gonzalo García (SH), Tomás Albornoz (FH), Santiago Chocobares (CE), Justo Piccardo (CE), Mateo Carreras (WI), Bautista Delguy (WI), Benjamín Elizalde (FB), Juan Cruz Malla (FB)

– Tom Roberston (LH), ane Nongorr (TH), Will Skelton (LO), Harry Wilson (NO. 8), Jake Gordon (SH), Dylan Pietsch (WI)

A

El partido es el primero de una serie de dos partidos.

Los Wallabies llevan una racha de tres victorias consecutivas.

Australia está invicta con el nuevo entrenador Les Kiss. Los Wallabies derrotaron a Japón 35-32 en Osaka, Japón y 56-17 en Townsville, Australia.

Los Pumas están invictos en Jujuy. Argentina ganó 45-29 contra Georgia en 2017 y 45-29 contra Escocia en 2022.

Pablo Matera, Matías Moroni y Guido Petti jugaron en ambas victorias en Jujuy.

Argentina ganó el partido más reciente entre los equipos 28-26 en Sydney en 2026.

Felipe Contepomi ha conservado el XV titular que enfrentó a Sudáfrica en Buenos Aires. Los reemplazos presentan modificaciones con tres espaldas en lugar de dos.

Los reemplazos Rodrigo Martínez y Nicolás Roger jugarán sus primeros partidos internacionales en 2026. Martínez jugó por última vez para Argentina en 2021 con Mario Ledesma.

Tight Head Francisco Moreno aseguró su futuro como jugador en Inglaterra a principios de esta semana.

Felipe Contepomi optó por Juan Penoucos, quien jugó en Super Rugby Americas para Pampas, como su zaguero reemplazante, por delante de Juan Martín Scelzo del Stade Français. Ambos debutaron contra Sudáfrica en Buenos Aires.

El ex segundo remero de Western Force, Franco Molina, se pierde. En el banquillo están Agustín Moyano y Leonel Oviedo.

Pablo Matera capitanea a Los Pumas por 19ª vez.

Allan Alaalatoa capitanea a los Wallabies por séptima vez. Su compañero titular, Isaac Kailea, jugará su primer partido de prueba desde 2024.

Les Kiss ha cambiado por completo sus delanteros. Ninguno de los que fueron titulares en Townsville vs Japón será titular en Jujuy. En cambio, los mismos backs que iniciaron con los Wallabies en Townsville comenzarán en Jujuy.

Tom Wright ganará su partido número 49 con los Wallabies, mientras que Matías Moroni ganará su partido número 99 con Los Pumas.

A

Bajo Felipe Contepomi y Les Kiss, tanto Argentina como Australia se han transformado en equipos de ataque progresivos y de alto ritmo que equilibran el poder puro con la ejecución clínica. Contepomi ha evolucionado Los Pumas se han convertido en un equipo expansivo y tácticamente disciplinado, que combina su tradicional físico delantero con pases precisos y combinaciones inteligentes de patadas que alimentan a sus explosivos laterales. Mientras tanto, Kiss ha implementado un estilo para los Wallabies que se enfoca en castigar los acarreos directos sobre la línea de ganancia para construir una plataforma fuerte, al mismo tiempo que fomenta un estilo amplio y una ambición controlada para limitar los costosos errores no forzados. Dada la disponibilidad, Australia es favorita para ganar en Jujuy.

A



ARGENTINA

1 Boris Wenger, 2 Ignacio Ruiz, 3 Francisco Moreno, 4 Guido Petti (vicecapitán), 5 Tomás Lavanini, 6 Pablo Matera (capitán), 7 Benjamín Grondona, 8 Joaquín Moro, 9 Simón Benítez Cruz, 10 Sanvigo-Capt. 11 Ignacio Mendy, 12 Faustino Sánchez Valarolo, 13 Lucio Cinti, 14 Rodrigo IsgrÃ3, 15 Gerònimo Prisciantelli

Reemplazos: 16 Leonel Oviedo, 17 Rodrigo Martínez, 18 Tomás Rapetti, 19 Efraín Elías, 20 Juan Penoucos, 21 Agustín Moyano, 22 Nicolás Roger, 23 Matías Moroni



AUSTRALIA

1 Isaac Kailea, 2 Brandon Paenga-Amosa, 3 Allan Alaalatoa (capitán), 4 Josh Canham, 5 Jeremy Williams, 6 Tom Hooper, 7 Fraser McReight, 8 Rob Valetini, 9 Ryan Lonergan, 10 Carter Gordon, 11 Harry Potter, 12 Hunter Paisami, 13 Isaac Henry, 14 Max Jorgensen, 15 Tom Wright

Reemplazos: 16 Billy Pollard, 17 Angus Bell, 18 Massimo de Lutiis, 19 Lachlan Shaw, 20 Charlie Cale, 21 Tate McDermott, 22 Ben Donaldson, 23 Joseph-Aukuso Suali

Fecha: Sábado 27 de agosto

Patada inicial: 4:00 pm Sábado (Buenos Aires), 5:00 am Domingo (Sydney).

Evento: Estadio 23 de Agosto, San Salvador de Jujuy (AR)

Transmisiones: ESPN, Disney + (AR), Nine Network, Stan Sport (AU)

Pronóstico del tiempo: Parcialmente nublado; 19°C; Viento 3 kilómetros por hora

A

Árbitro: Ben O’Keeffe (Nueva Zelanda)

Árbitros asistentes: James Doleman (Nueva Zelanda), Gianluca Gnecchi (Italia)

Oficial del partido televisivo: Richard Kelly (Nueva Zelanda)

Pantalla dividida/FPRO: Glenn Newman (Nueva Zelanda)

A

HISTORIA vs (1979-2026)

2025/09/13 – Australia 26-28 Argentina (Sídney, Australia)

2025/09/06 – Australia 28-24 Argentina (Townsville, Australia)

2024/09/07 – Argentina 67-27 Australia (Santa Fe, AR)

2024/08/31 – Argentina 19-20 Australia (La Plata, AR)

2023/07/15 – Australia 31-34 Argentina (Sídney, Australia)

2022/08/13 – Argentina 48-17 Australia (San Juan, AR)

2022/08/06 – Argentina 26-41 Australia (Mendoza, AR)

2021/10/02 – Australia 32-17 Argentina (Costa Dorada, Australia)

2021/09/25 –Australia 27-08 Argentina (Townsville, Australia)

2020/12/05 –Australia 16-16 Argentina (Sídney, Australia)

2020/11/21 –Australia 15-15 Argentina (Newcastle, Australia)

2019/07/27 –Australia 19-10 Argentina (Brisbane, Australia)

2018/10/06 –Argentina 34-45 Australia (Salta, AR)

2018/09/15 –Australia 19-23 Argentina (Costa Dorada, Australia)

07/10/2017 –Argentina 20-37 Australia (Mendoza, AR)

2017/09/16 –Australia 45-20 Argentina (Canberra, Australia)

08/10/2016 –Argentina 21-33 Australia(Londres, Reino Unido)

2016/09/17 –Australia 36-20 Argentina (Perth, Australia)

25/10/2015 –Australia 29-15 Argentina(Londres, Reino Unido)

2015/07/25 –Argentina 9-34 Australia (Mendoza, AR)

04/10/2014 – Argentina 21-17 Australia (Mendoza, AR)

2014/09/13 – Australia 32-25 Argentina (Costa Dorada, Australia)

05/10/2013 – Argentina 17-54 Australia (Rosario, AR)

2013/09/14 – Australia 14-13 Argentina (Perth, Australia)

06/10/2012 – Argentina 19-25 Australia (Rosario, AR)

15/09/2012 – Australia 23-19 Argentina (Costa Dorada, Australia)

10/10/2003 – Australia 24-8 Argentina (Sídney, Australia)

2002/11/02 – Argentina 06-17 Australia (Buenos Aires, AR)

2000/06/24 – Australia 32-25 Argentina (Canberra, Australia)

17/06/2000 – Australia 53-06 Argentina (Brisbane, Australia)

08/11/1983 – Argentina 18-16 Australia (Buenos Aires, AR)

01/11/1997 – Argentina 15-23 Australia (Buenos Aires, AR)

1995/05/06 – Australia 30-13 Argentina (Sídney, Australia)

30/04/1995 – Australia 53-07 Argentina (Brisbane, Australia)

04/10/1991 – Australia 32-19 Argentina (Llanelli, Reino Unido)

07/11/1987 – Argentina 27-19 Australia (Buenos Aires, AR)

31/10/1987 – Argentina 19-19 Australia (Buenos Aires, AR)

12/07/1986 – Australia 26-0 Argentina (Sídney, Australia)

1986/07/06 – Australia 39-19 Argentina (Brisbane, Australia)

1983/08/07 – Australia 29-13 Argentina (Sídney, Australia)

31/07/1983 – Australia 03-18 Argentina (Brisbane, Australia)

03/11/1979 – Argentina 12-27 Australia (Buenos Aires (AR)

1979/10/27 – Argentina 24-13 Australia (Buenos Aires, AR)

CABEZA A CABEZA contra

Australia gana 30

Argentina gana 10

Sorteos 3