Arranca concurso árbol del año en el municipio de La Plata

El primer concurso de Árbol del Año del Condado de La Plata tiene como objetivo lograr que los residentes noten los árboles que los rodean, dijo Elli Morris, del Grupo de Estudio de Árboles del Condado de La Plata.

“La realización de este concurso fomenta la apreciación de nuestros espacios naturales tanto por parte de la ciudad como del condado”, dijo Morris.

Los nominados pueden enviar tantos árboles como quieran, pero deben incluir un nombre para el árbol, una imagen actual y la ubicación exacta del árbol.

“El nombre podría ser Mi gran árbol favorito”, dijo Morris. â€”Podría ser Chica Alta. Podría ser lo que sea”.

Morris dijo que sería útil agregar el nombre común y el nombre científico del árbol para que los votantes puedan aprender de la presentación. Los nominados también deben incluir algo sobre lo que el árbol significa para ellos, algo especial, como una descripción de por qué lo nominan.

Morris proporcionó algunas notas sobre cómo tomar las mejores fotografías de árboles:

Pasa tiempo con tu árbol y visítalo en diferentes momentos del día para ver qué tipo de luz te gusta más para una imagen.Camina lo máximo posible alrededor del árbol para poder elegir la composición que más te guste.Juega con tu técnica para obtener más o menos partes enfocadas que quieres que vea tu espectador.Considere el enfoque, la iluminación y el fondo para obtener mejores resultados.

El nominado y el árbol deberán tener sus raíces en el Municipio de La Plata. El árbol debe estar en terreno público o visible desde la vía pública, para que la gente pueda visitar el espécimen.

Morris desaconsejó nominar un árbol que pueda necesitar protección, ya que le gustaría que la gente pudiera visitar los árboles nominados. El Grupo de Estudio de Árboles creará un mapa de todos los árboles.

Una vez que se cierre la ventana de envío, los árboles se publicarán y las personas podrán votar por su árbol favorito. Los votantes pueden elegir sólo un árbol y habrá un ganador, dijo Morris.

Momentum Tree Service plantará un arce sensacional, o Acer negropara el ganador. Se plantará después de que se elija el ganador a finales de octubre.

El período de nominación se extiende del 1 al 15 de octubre y los participantes pueden enviar sus fotografías a form.gle/ZbHkYNYJAEZ5HwMF7.

La votación se realizará del 19 al 25 de octubre y los votos se pueden emitir visitando form.jotform.com/262225171177151.

“Parte de ser un mejor administrador (del medio ambiente) es saber más sobre lo que hay ahí fuera”, dijo Morris. “Y esa apreciación te permite comprender lo que necesitan diversas plantas y animales”.

La inspiración para el árbol del año provino de otros dos concursos: el árbol europeo del año y el árbol del año de Raleigh, Carolina del Norte.

Un roble común de 400 años, Quercus roburde un pueblo de Lituania llamado Rukai ganó el concurso europeo de árbol del año de este año. Una secuoya del amanecer, Metasequoia glyptostroboides, ganó la competencia de Raleigh en 2025.

A Morris se le ocurrió la idea del concurso. Hace dos años que forma parte del Grupo de Estudio de Árboles del Condado de La Plata y decidió involucrarse más en 2026.

“En diciembre dije que iba a tener más árboles en mi vida”, dijo Morris.

El Grupo de Estudio de Árboles del Condado de La Plata fue iniciado por Jeff Wagner y creado para promover la educación sobre los árboles y su entorno. Se reúnen el último jueves de cada mes, organizan excursiones y enseñan cursos relacionados con la dendrología.

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