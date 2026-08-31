Las refinerías asiáticas recurren a Argentina mientras la guerra de Irán interrumpe el suministro de petróleo

Los importadores asiáticos de petróleo crudo, incluidos China, Japón y Corea del Sur, han recurrido a comprar petróleo desde lugares tan lejanos como Argentina para compensar las pérdidas de suministro de Medio Oriente, dijeron a Bloomberg el lunes comerciantes anónimos con conocimiento de las compras. Â Â Â

Las refinerías de Asia, que dependían de Oriente Medio para gran parte de sus suministros a plazo antes de la guerra de Irán, ahora están recorriendo el mercado mundial de petróleo crudo en busca de barriles alternativos que no necesiten pasar por el Estrecho de Ormuz u otros puntos geopolíticos críticos, o que tarden un mes más en entregarse desde el Mar Rojo a través del Mediterráneo y el Cabo de Buena Esperanza en África.

Argentina cumple los requisitos y algunas refinerías en Asia han comprado cargamentos del productor sudamericano.

En las últimas semanas, las refinerías en Asia han comprado el crudo Medanito de Argentina, y al menos un cargamento de petróleo comparable al West Texas Intermediate estadounidense cargado a principios de agosto, según fuentes de Bloomberg.

Medanito se produce en la cuenca de esquisto de Vaca Muerta, el corazón del auge petrolero de Argentina, donde la producción de petróleo y gas ha aumentado en los últimos años.

Las ventas de petróleo de Argentina en Asia han aumentado este año desde 2025, y desde ninguna exportación hasta 2024, según datos del gobierno argentino compilados por Bloomberg.

El crudo Medanito de Argentina viaja a Asia, pasando por América del Sur y hacia el Pacífico, sin tener que pasar por ningún cuello de botella o canal, como el Canal de Panamá o el Canal de Suez. Esta ruta comercial libre de cuellos de botella aparentemente ha aumentado el apetito asiático por el petróleo argentino, que también es cercano al WTI estadounidense en calidad, un grado que también se ha vuelto más popular en Asia desde que estalló la guerra con Irán.

Medanito se vende con un descuento de entre 1 y 2 dólares por barril frente al WTI, dijeron las fuentes comerciales a Bloomberg.

Otros productores sudamericanos, incluidos Brasil y Venezuela, también se han vuelto populares entre las refinerías asiáticas, que buscan minimizar el riesgo de depender demasiado del petróleo de Medio Oriente.

Por Tsvetana Paraskova para Oilprice.com

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