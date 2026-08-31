Singapur está luchando por estabilizar las tasas de natalidad. Los expertos ven lecciones para EE.UU.

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Roslan Rahman/AFP vía Getty Images

Cuando el Primer Ministro de Singapur, Lawrence Wong, pronunció su discurso anual a finales de agosto, dijo que su gobierno invertiría enormes recursos nuevos para abordar una crisis nacional: la peligrosa disminución de la tasa de natalidad del país insular.

“Queremos hacer un cambio fundamental en la forma en que apoyamos a las familias”, dijo Wong. “Caminaremos junto a los padres durante todo el proceso de criar a sus hijos”.

El paquete que Wong presentó ofrece el equivalente a aproximadamente 55.000 dólares por bebé. El plan comienza con un pago en efectivo de $7,000 al nacer y es seguido por pagos anuales y créditos que continúan hasta que el niño cumple 16 años. Según Wong, las medidas son necesarias para contrarrestar una crisis demográfica inminente que, según él, amenaza “nuestra capacidad de mantener a Singapur en marcha”.

Singapur, una nación mucho más pequeña con una población de poco más de 6 millones de habitantes, se diferencia en muchos aspectos de Estados Unidos. Las tasas de natalidad han caído mucho más rápidamente. Pero Karen Guzzo, experta en desarrollo familiar y tendencias demográficas de la Universidad de Carolina del Norte en Chapel Hill, dijo que muchas parejas estadounidenses que están sopesando la paternidad necesitan este tipo de ayuda.

“Estaba leyendo lo que está haciendo Singapur y es difícil no babear de envidia”, dijo Guzzo. “Él [offers] inversiones en los niños y la familia durante un período prolongado, y creo que eso es realmente importante”.

La disminución de la población es una crisis “existencial” para algunos países

La urgencia en Singapur de abordar la caída de las tasas de natalidad aumentó a principios de este año cuando el viceprimer ministro del país, Gan Kim Yong, dijo al Parlamento que la “tasa total de fertilidad” del país -una cifra que estima el número de hijos que cada mujer elegirá tener en su vida- se había desplomado nuevamente.

En 2000, la tasa total de fertilidad de Singapur igualaba la tasa actual de Estados Unidos, que es aproximadamente de 1,6 hijos por mujer. Pero en 2025, la tasa cayó a sólo 0,87, según datos del gobierno. Los líderes de Singapur dicen que es tan bajo que podría llevar a un colapso poblacional de más del 50% en una sola generación.

“Este es un desafío existencial”, dijo Gan al Parlamento, advirtiendo que la crisis demográfica del país pronto podría enfrentar un punto sin retorno. “Con el tiempo, será prácticamente imposible revertir la tendencia porque cada vez tendremos menos mujeres que puedan tener hijos”.

Para contrarrestar esa tendencia, el nuevo programa familiar de Singapur también incluirá guarderías más asequibles y un mejor acceso a la vivienda. Aproximadamente triplica la cantidad de licencia remunerada, lo que permite a las parejas casadas con tres hijos ausentarse del trabajo hasta 24 días al año. El plan también amplía los esfuerzos para ayudar a los padres a dedicar más tiempo a la crianza de los hijos.

La mayoría de los demógrafos y economistas dicen que es poco probable que la campaña nacional de Singapur aumente dramáticamente las tasas de natalidad, especialmente en el corto plazo. Pero podría ofrecer un modelo para frenar o detener caídas alarmantes.

“Ciertamente hay elementos de los que otros países podrían aprender en este nuevo paquete, incluido el cuidado infantil asequible y la reducción de la carga de vivienda para las familias jóvenes”, dijo Xiujian Peng, que estudia las tendencias demográficas asiáticas en la Universidad Victoria en Australia.

Un número creciente de países, incluidos Chile, China, Italia, Japón, Polonia y Corea del Sur, han visto caer las tasas de natalidad a niveles similares a los de Singapur, donde los demógrafos dicen que es posible un rápido envejecimiento y declive de la población.

¿Qué pasa con Estados Unidos?

Las tasas de natalidad en Estados Unidos siguen siendo casi el doble que las de Singapur, pero han caído constantemente desde 2007. Ahora están muy por debajo de la “tasa de reemplazo” que, según los investigadores, es necesaria para mantener una población estable.

El número de jóvenes en Estados Unidos menores de 25 años ya ha comenzado a disminuir, mientras que la población de personas mayores en edad de jubilación está aumentando.

“Creo que [U.S. birth rates] “Es probable que continúen con una tendencia a la baja”, dijo Guzzo. Señaló que los esfuerzos para apoyar el tamaño de la familia en EE. UU. han sido hasta ahora mucho más modestos que en otros países. “Estamos ajustando los créditos tributarios por hijos y tenemos las cuentas de Trump. Esas cosas no van a servir de mucho”.

Muchas familias estadounidenses son elegibles para un crédito tributario federal por hijos, y el presidente Trump creó cuentas de ahorro, que pueden incluir $1,000 en capital inicial del gobierno para algunos bebés que nazcan mientras él esté en el cargo. Pero esos beneficios son una fracción de lo que ofrece Singapur.

Según el Departamento de Trabajo de Estados Unidos, la mayoría de los trabajadores estadounidenses no reciben permiso familiar remunerado. Trump se ha opuesto abiertamente a que el gobierno federal ayude con el cuidado infantil, uno de los mayores costos para las familias.

“No envíen dinero para la guardería”, dijo Trump durante un discurso el 1 de abril. “Estados Unidos no puede encargarse de la guardería, eso tiene que ser responsabilidad de un estado. No podemos encargarnos de la guardería, somos un país grande, tenemos 50 estados, tenemos todas estas otras personas, estamos librando guerras, no podemos encargarnos de la guardería”.

Pero Guzzo dijo que este es el momento, antes de que Estados Unidos alcance un punto de ruptura demográfica como el de Singapur, en el que un ambicioso programa de apoyo familiar podría ayudar más. “Hay más potencial si pudiéramos ayudar a las personas a tener los hijos que quieren tener”, afirmó.

Al implementar el plan de Singapur, Wong dijo que las mujeres y las familias no se verán presionadas a tener más hijos. “En última instancia, por supuesto, la decisión de tener hijos es profundamente personal”, dijo. Su discurso evitó el tipo de lenguaje pronatalista y de guerra cultural que a menudo da forma a los debates sobre la paternidad en los EE. UU.

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Mohd Rasfan/AFP vía Getty Images

Wong también reconoció que este nuevo programa no resolverá la crisis demográfica de su país. Dijo que eso significa que el país, cuyos ciudadanos son en su mayoría de etnia china, necesitará altas tasas de inmigración en el futuro.

Esa parte de la estrategia demográfica de Singapur es impopular entre muchos singapurenses. Aproximadamente el 40% de la población del país ya está formada por no ciudadanos, muchos de ellos indios y malayos. Pero Wong dijo que para sobrevivir, su país tendrá que dar la bienvenida a inmigrantes y trabajadores extranjeros.

“Si dependemos sólo de los nacimientos, nuestra población ciudadana se reducirá. Envejeceremos más rápidamente y habrá menos singapurenses jóvenes para sustentar a un número creciente de personas mayores”, afirmó.

Una vez más, los demógrafos y economistas dicen que la política estadounidense parece muy diferente. A pesar de que las tasas de natalidad históricamente bajas siguen cayendo, la administración Trump está trabajando para quitar el estatus de visa a cientos de miles de inmigrantes que ahora viven legalmente en Estados Unidos. Se espera que esa medida obligue a muchas familias jóvenes, incluidas aquellas con niños estadounidenses, a irse.