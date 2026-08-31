El voleibol guerrero arrasa en MSU-Northern y permanece invicto

“Ella hace eso todos los días en la práctica, y es muy buena para encontrar al bateador y darle una bola realmente bateable”, dijo Palmer. “Lo que realmente me encanta hoy es que ella forzó esos puntos medios y luego encontró a Michy (Romine). En el segundo set, dije: ‘Chicos, denle el balón a Michy’, y ellos dijeron: ‘Está bien’. Y luego, cuando empezaron a hacer eso, Michy pudo hacer lo que mejor sabe hacer”.

Reenfocarse, revitalizarse

Cuando los Warriors se quedaron atrás por cuatro, 9-5 en el tercer set, Palmer inmediatamente pidió un tiempo muerto.

El mensaje en la reunión que siguió fue simple.

â€œOye, tenemos que jugar como practicamos y practicamos duro. Vamos por cada bola. Hacemos la transición de manera realmente limpia. Somos un equipo realmente fluido y rápido”, dijo Palmer que le dijo a su equipo. “Así que les recordé que jugaran voleibol Warrior y respondieron muy bien”.

La respuesta incluyó cuatro de los 10 asesinatos de Romine, incluidos dos de los últimos tres puntos de LC.

En la oportunidad de punto de partido, Romine dijo que si tenía la oportunidad de hacer swing, “simplemente lo aprovecharía”.

“Se trata simplemente de confiar en mis compañeros de equipo”, dijo Romine. â€œSabía que si me equivocaba, conseguiríamos el siguiente punto. Mis compañeros me tenían. Mis servidores me tenían. Sabía que no tenía demasiado peso sobre mis hombros”.

Cualquier peso que tuviera sobre sus hombros saltó como un guijarro en un ascensor industrial cuando Romine hizo exactamente lo que se había propuesto: se levantó hacia la pelota y la envió en cascada hacia la madera dura intacta para el 75º y último punto Warrior de la tarde.

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