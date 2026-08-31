El voleibol guerrero arrasa en MSU-Northern y permanece invicto

“Ella hace eso todos los días en la práctica, y es muy buena para encontrar al bateador y darle una bola realmente bateable”, dijo Palmer. “Lo que realmente me encanta hoy es que ella forzó esos puntos medios y luego encontró a Michy (Romine). En el segundo set, dije: ‘Chicos, denle el balón a Michy’, y ellos dijeron: ‘Está bien’. Y luego, cuando empezaron a hacer eso, Michy pudo hacer lo que mejor sabe hacer”.
Reenfocarse, revitalizarse
Cuando los Warriors se quedaron atrás por cuatro, 9-5 en el tercer set, Palmer inmediatamente pidió un tiempo muerto.
El mensaje en la reunión que siguió fue simple.
â€œOye, tenemos que jugar como practicamos y practicamos duro. Vamos por cada bola. Hacemos la transición de manera realmente limpia. Somos un equipo realmente fluido y rápido”, dijo Palmer que le dijo a su equipo. “Así que les recordé que jugaran voleibol Warrior y respondieron muy bien”.
La respuesta incluyó cuatro de los 10 asesinatos de Romine, incluidos dos de los últimos tres puntos de LC.
En la oportunidad de punto de partido, Romine dijo que si tenía la oportunidad de hacer swing, “simplemente lo aprovecharía”.
“Se trata simplemente de confiar en mis compañeros de equipo”, dijo Romine. â€œSabía que si me equivocaba, conseguiríamos el siguiente punto. Mis compañeros me tenían. Mis servidores me tenían. Sabía que no tenía demasiado peso sobre mis hombros”.
Cualquier peso que tuviera sobre sus hombros saltó como un guijarro en un ascensor industrial cuando Romine hizo exactamente lo que se había propuesto: se levantó hacia la pelota y la envió en cascada hacia la madera dura intacta para el 75º y último punto Warrior de la tarde.
Un equipo de contribuyentes
Quince Warriors en total vieron la cancha para LC State el sábado mientras el equipo entraba y salía de varias alineaciones y les dio la oportunidad de jugar a algunos jugadores que normalmente no tienen mucho tiempo en la cancha.
Focht elogió a la atacante junior Aubree Lane, una transferencia de Spokane Falls Community College, por aprovechar al máximo su oportunidad. Lane registró 16 recepciones, la mayor cantidad del equipo, y totalizó seis remates y ocho ataques.
“Lo hizo muy bien en la línea de pase, en la línea de bateo y todo”, dijo Focht sobre Lane. “Fue realmente genial verla ahí afuera y balanceándose como lo hace en la práctica”.
Palmer elogió a Moore, quien comenzó como líbero para los Warriors.
La transferencia de Eastern Arizona College en su segundo año con LCSC entregó 16 ataques, el máximo del partido, más de cinco ataques por serie.
“Lo cual es realmente importante”, dijo Palmer. “Y pensé que ella hizo un trabajo sobresaliente al mostrarles a todos lo que hace por nosotros en el gimnasio de práctica todos los días. Poder tener varias personas con esa camiseta de líbero es un gran problema porque si alguna vez necesitamos usar a alguien más, queremos asegurarnos de no perder el ritmo”.
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