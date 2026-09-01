Argentina vs Australia: Cinco conclusiones como ‘guerrero’ y ‘doble acto brillante’ ayudan a continuar el ‘parche morado’ bajo Les Kiss

Luego del triunfo de Australia por 27-21 sobre Argentina en el Estadio 23 de Agosto en San Salvador de Jujuy, aquí están nuestras cinco conclusiones del choque del sábado.

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Australia se quedó con un merecido triunfo en este absorbente partido, ya que consiguió cuatro tries frente a los tres de Los Pumas y dominó la mayoría de las facetas del juego.

Tres intentos dentro del primer cuarto del juego los pusieron en camino cuando Brandon Paenga-Amosa, Carter Gordon y Fraser McReight cruzaron antes de que Tom Hooper fuera su único anotador de try en los segundos 40. Ryan Lonergan agregó siete puntos desde el tee antes de ser reemplazado debido a una lesión después de otra salida impresionante en la base.

Gerónimo Prisciantelli y Joaquín Moro anotaron para Argentina en la primera mitad y Boris Wenger cruzó para el otro try, y Santiago Carreras convirtió los tres.

Pero como se mencionó, esta fue una victoria muy merecida para los Wallabies, que continúan su racha púrpura en este período de transición, y todas las señales parecen muy positivas.

La racha continúa

Son cuatro victorias seguidas para los Wallabies, ya que el testigo que Joe Schmidt pasó a Les Kiss ha ido a las mil maravillas hasta ahora. También hay muchas cosas que me gustan de ellos.

Parte del rugby mostrado en Australia fue maravilloso, ya que combinaron verdadero acero al frente con un hábil juego de ataque que causó problemas a Los Pumas una y otra vez.

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Como se mencionó, esta racha de victorias se remonta al último partido de Schmidt a cargo contra Italia y Kiss continuó con dos victorias sobre Japón y esta contra Argentina. Si pueden respaldar esto contra Los Pumas dentro de una semana, les haría bien a los hombres de confianza del oro antes de enfrentarse a Sudáfrica el 27 de septiembre.

El stock de cerraduras aumenta

Alineados uno junto al otro por primera vez desde el 18 de julio, Josh Canham y Jeremy Williams rápidamente se acomodaron a su trabajo y protagonizaron la sala de máquinas hoy.

Los esfuerzos de Canham y Williams con el balón en la mano antes del gol de Paenga-Amosa a los siete minutos fueron cosa de los laterales y continuaron ganándose el maíz en el campo a partir de entonces, terminando en 29 y 31 metros respectivamente en un brillante doble acto en la cara del carbón para Australia que hará las delicias del entrenador Kiss.

Williams casi consiguió un intento por sus esfuerzos en las etapas finales, pero se consideró que había estado justo antes de la línea. Después de su sincera demostración, fue difícil descartarlo.

Problemas en casa

Por el contrario, ahora es solo una victoria de cada cinco para Argentina y lo que hace esto aún más preocupante es que todos esos partidos se jugaron en su propio territorio.

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A las derrotas ante Escocia, Inglaterra y Sudáfrica les siguió la derrota de Australia, y con razón, hay que decirlo, ya que los Wallabies estaban cantando.

La presión debe estar aumentando sobre Felipe Contepomi y simplemente tienen que recuperarse la próxima semana, ya que su fortaleza habitual parece desmoronarse a su alrededor. Necesitan desesperadamente terminar esta serie de dos pruebas de manera positiva o será un descanso sombrío de la acción antes de reanudar el Campeonato de Naciones a finales de este año.

Quédate con Carter

Salidas consecutivas como apertura para Gordon y es mejor por eso, de eso no hay duda. El jugador de 25 años era un verdadero guerrero hoy, como muchos de sus compañeros de equipo, pero fue su capacidad para encontrar huecos y atacar el espacio en la defensa argentina lo que realmente llamó la atención, ya que formó una buena combinación con Lonergan y más tarde con Tate McDermott.

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No hay duda de que los Wallabies tienen más acero últimamente, especialmente en el frente, pero la línea de fondo también fue sólida como una roca, ya que Gordon y Max Jorgenson nunca dieron un paso atrás y fueron contribuyentes cruciales en esta victoria fuera de casa. ¿Seguramente Kiss tiene que quedarse con el convertido de la liga de rugby que regresa para la revancha el próximo fin de semana?

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