Rally de Paraguay: ES16- Evans resiste

REFLEJOS

Todavía en busca del tercer puesto que ocupa desde ayer Elfyn Evans, Adrien Fourmaux comete su primer error del día. Un poco de recta le cuesta al menos segundos, pero el francés todavía le quita 2s9 a su oponente.

Antes de la súper especial de esta noche, los dos hombres están separados por 13s1. Delante, Sami Pajari sigue manteniendo un ritmo similar al de Hayden Paddon, también muy satisfecho con su posición actual.

Para el quinto puesto provisional, Oliver Solberg se recuperó a sólo 1 segundo de Josh McErlean, pero esto será insuficiente para empezar delante de él mañana en la carretera.

En WRC2, Diego Domínguez mantiene un margen de unos veinte segundos sobre Gus Greensmith. En sexta fila, Yohan Rossel está amenazado por su compañero de equipo en Lancia, Nikolay Gryazin.

En la primera pasada de esta especial de esta mañana, Sébastien Ogier ha conseguido el mejor tiempo con 9:03.2.

TEXTO EN VIVO

REACCIONES DEL CONDUCTOR

katsuta

8:56.5 Algunos lugares están un poco… no embarrados, pero sí mojados. No ha sido tan fácil, pero aún nos queda una etapa más. Neuville

8:51.5 Fue un poco más fácil, especialmente en el bosque. En general, una oferta limpia. ¡Hay muchas piedras pequeñas por todas partes y tenemos neumáticos bastante calientes! Ogier

8:48.1 Mis neumáticos estaban en peores condiciones de lo que pensaba. No ha sido un buen circuito en términos de gestión de neumáticos. Armstrong

8:52.4 Estuvo bien, pero fue un poco más difícil con los surcos. Gestionamos nuestros neumáticos durante todo el circuito. solberg

8:48.2 Fui demasiado cuidadoso en los surcos. La siguiente etapa va a ser muy bonita, me encanta. McErlean

9:00.7 Ha sido; Pensé que nos habíamos aplastado a mitad de camino. Todo está bien. Fue difícil, de eso no hay duda. Aún queda una etapa más, luego otro día en Paraguay. Fourmaux

8;51.5 Entendí mal una nota y cuando me di cuenta, decidí aprovechar el vacío legal. Intenté mantener la calma después. Esta tarde queda una etapa más para reducir aún más la diferencia. evans

8:54.4 Estaba muy blando en algunos lugares de los surcos. Está bien. En general, fue un día decente.

Para ser justos, Adrien corrió en un planeta diferente al de los demás. Está yendo a por todas, pero veremos qué pasa mañana. Paddón

8:52.5 Conduje limpiamente. Ciertamente podríamos esforzarnos más, pero mi estilo de conducción no es el mejor para los neumáticos y realmente sentimos que están luchando por encontrar tracción. Los neumáticos se adaptarán bien al asfalto de la última etapa; están bien establecidos. Cerámica

8:56.9 No estuvo mal. No ha sido lo más fácil y esta mañana no he podido apretar mucho; Por eso dudé en varios lugares. Para mí es un desafío diferente a los de los últimos rallyes. Se trata más de sobrevivir. Domínguez Tuvimos mucho cuidado en la parte del bosque, con todos los surcos y piedras. Sólo trato de hacer mi trabajo y divertirme; esto es lo más importante. Greensmith Para ser honesto, fue horrible, realmente malo. Golpeé el tocón de un árbol en un terraplén, pero todo parece estar bien. Todo sigue siendo posible.

PRÓXIMO ESPECIAL : ES17- Encarnación Costanera (3,10 km) desde las 23:05 (Samedi 29 AoÃ»t 2026)