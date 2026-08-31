Los Wallabies derrotan a Argentina en un thriller para mantener la racha ganadora de Les Kiss

Los Wallabies han dado un duro golpe en su historia de redención bajo el mando de Les Kiss, derrotando a Argentina 27-21 en un emocionante enfrentamiento en San Salvador de Jujuy. La reñida victoria le da a Australia su primera racha de cuatro victorias consecutivas desde 2021 y significa que Kiss permanece invicto en sus tres pruebas a cargo.

Esa racha ganadora se produjo contra Italia y Japón, equipos clasificados en el puesto 11 y 12 del mundo. Enfrentarse a Los Pumas, el número 7 del mundo, siempre iba a ser más difícil. Pero a pesar de una tarjeta amarilla y repetidos errores en la segunda mitad, los Wallabies desafiaron a un público local hostil y mostraron suficiente estilo y lucha para lograr un valiente triunfo.

Después de una feroz primera estrofa, Australia anotó primero con manos rápidas y líneas directas. Un balón corto de Carter Gordon le permitió a Rob Valetini doblar la línea y su compañero de zaga Tom Hooper se liberó, enviándolo desviado para liberar a Josh Canham en el ala. Arrastrado hacia abajo, le lanzó un pase a Brandon Paenga-Amosa, quien trepó.

Los mitades reunidos Ryan Lonergan y Gordon estaban lanzando pases precisos hacia atrás, pero cuando Lonergan varió el tema con una patada al área, el extremo Max Jorgensen persiguió con fuerza y ​​derribó al barrendero para ganar un penal. Magic Max permaneció en la escena con una carrera veloz por el lado ciego para crear la superposición para que Gordon pudiera controlarlo.

Incluso con el 0-12, el equipo local no se inquietó y encontró una respuesta en poco tiempo, con un lineout corto que dividió la línea australiana y puso a Los Pumas rodando por el medio. Faustino Sánchez Valarolo lideró el ataque, Simón Benítez Cruz cambió la jugada y un dulce pase de Santiago Carreras encontró a Gerónimo Prisciantelli corriendo para anotar.

El estadio de San Salvador de Jujuy se encuentra a 1.250 metros sobre el nivel del mar y mientras los jugadores disminuían el ritmo para respirar entrecortadamente, Australia golpeó. Las repetidas patadas de Gordon inmovilizaron a Argentina en su zona roja y, bajo presión, cometieron dos penales. Australia les hizo pagar, acribillando la línea para que Fraser McReight pudiera excavar.

La altitud también confundía las mentes. Canham y Boris Wenger se pelearon por la banda y luego Australia cayó con un hombre menos después de que Harry Potter se apresuró a defender y lanzó sus manos ante un pase de Valarolo. La ventaja de un solo hombre finalmente dio sus frutos cuando dos rápidos toques y carreras del número 8 de Pumas, Joaquín Moro, encontraron la línea.

Carter Gordon a cargo de Australia, desafiado por Ignacio Mendy y Santiago Carreras (10). Fotografía: Marcos Brindici/Getty Images

Aunque un penal en el medio tiempo amplió la ventaja a 22-14, la contienda estuvo igualada, con Australia ganando la batalla del ruck pero el ritmo y la astucia de Argentina los mantuvieron en ella. Pero cuando Lonergan se lesionó salvando un try a principios de la segunda mitad, Los Pumas se escaparon con manos brillantes y ángulos irregulares para anotar un try soberbio.

Los pases adelantados de Prisciantelli y Cruz rasparon esos puntos, pero Los Pumas redujeron el margen a casi nada cuando Wenger pasó por encima. Sintiendo que el juego decaía, Kiss vació su banco y las piernas frescas estabilizaron el ritmo lo suficiente para que los viejos jefes Valetini y Hunter Paisami golpearan el campo donde Tom Hooper congelaba la oportunidad.

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La primera participación de Ben Donaldson fue fallar la conversión desde corta distancia, otra señal más de que los Wallabies estaban perdiendo la batalla de las patadas. En lugar de eso, corrieron, lanzando incursiones locas y valientes con poco efecto. La inyección de Joseph-Aukuso Suaalii calmó las cosas lo suficiente como para que Jeremy Williams raspara la pintura, pero las repeticiones mostraron un balón suelto.

A ocho minutos del final y con seis puntos de diferencia, ambos equipos buscaban el nocaut. En cambio, el juego cayó en una lucha de brazos cuando los errores y la fatiga se apoderaron de ambos lados. El tap’n’go de Tate McDermott buscó congelar la victoria, pero se vio frenado. Argentina lo metió en la zona roja, pero una entrada estremecedora de Billy Pollard permitió a McReight robar.

Resultó suficiente. Los Wallabies cerraron la puerta y mantuvieron a raya a Los Pumas en los momentos finales. Fue un esfuerzo heroico liderado por Valetini, quien atacó desde el primero hasta el último minuto, pero respaldado por la estrategia de Kiss para cambiar a su joven equipo de prueba en prueba. La táctica consiste en generar profundidad, impulso y, lo que es más importante, confianza.