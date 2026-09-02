Himplant® recibe la aprobación ANMAT, allanando el camino para su lanzamiento en Argentina

BEVERLY HILLS, California, 2 de septiembre de 2026 /PRNewswire/ — Himplant® recibió la aprobación regulatoria de la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Dispositivos Médicos (ANMAT) de Argentina, allanando el camino para que el implante cosmético de pene esté disponible en Argentina.

Himplant® ha recibido la aprobación de ANMAT en Argentina, allanando el camino para una próxima disponibilidad a través de médicos capacitados en las principales ciudades del país.

La aprobación marca un paso importante en la continua expansión de Himplant en toda América Latina. La compañía ahora está trabajando con médicos capacitados y socios locales para prepararse para la disponibilidad en las principales ciudades de Argentina.

Los médicos ya se preparan para el lanzamiento

Los médicos participantes de Argentina ya participaron en la capacitación de cirujanos de Himplant, recibiendo educación sobre selección de pacientes, técnica quirúrgica, planificación preoperatoria, atención posoperatoria y manejo de complicaciones.

“Argentina es un mercado importante para Himplant y para nuestro continuo crecimiento en toda América Latina”, afirmó James Elist, MDinventor del procedimiento Himplant. “Estamos muy emocionados de alcanzar este hito y especialmente contentos de que médicos de Argentina ya hayan participado en nuestra capacitación. Construir cada nuevo mercado en torno a la educación médica y la atención responsable al paciente sigue siendo una parte central de nuestra forma de expansión”.

Ampliando el acceso en toda América Latina

El próximo lanzamiento brindará a los pacientes en Argentina un mayor acceso a Himplant más cerca de casa a través de médicos que han recibido capacitación especializada en el procedimiento.

Argentina se suma a la creciente red internacional de Himplant, que incluye médicos participantes de toda Norteamérica, Latinoamérica y Medio Oriente. Se anunciará información adicional sobre los médicos participantes y las ubicaciones en Argentina a medida que los consultorios individuales completen sus preparativos de lanzamiento.

Los pacientes pueden ver todos los médicos de Himplant actualmente activos a través del Buscador de médicos de Himplant. Los médicos participantes en Argentina se agregarán al directorio a medida que estén disponibles.

Himplant® es un implante de silicona suave de grado médico que se coloca debajo de la piel del pene para mejorar la cosmética en hombres adultos debidamente examinados. El dispositivo cuenta con la aprobación de la FDA de EE. UU. para el agrandamiento cosmético del pene.

Descargo de responsabilidad

Los resultados individuales varían y todos los procedimientos quirúrgicos conllevan riesgos. La candidatura final y las decisiones médicas las determina el cirujano operador tras una evaluación individual. La disponibilidad varía según el médico y la ubicación.

Contacto con los medios

Himplant® — Consultas de los medios

Teléfono: +1 (844) 573-6862

Correo electrónico: contact@himplant.com

Logotipo De Himplant

Cisión

Ver contenido original para descargar multimedia:https://www.prnewswire.com/news-releases/himplant-receives-anmat-approval-paving-the-way-for-launch-in-argentina-302867986.html