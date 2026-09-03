La NBA suspende al propietario de los Clippers, Ballmer, multa al equipo con 30 millones de dólares y a Kawhi Leonard con 700.000 dólares en un caso de elusión del tope salarial

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Ryan Sun/AP

LOS ÁNGELES – El propietario de Los Ángeles Clippers, Steve Ballmer, fue suspendido por un año por la NBA, y el equipo recibió la orden de renunciar a cinco selecciones de primera ronda y pagar una multa de 30 millones de dólares el miércoles por violar las reglas de elusión del tope salarial en un caso que involucra a Kawhi Leonard.

Además, el presidente de operaciones de baloncesto, Lawrence Frank, ha sido suspendido por seis meses y la presidenta de operaciones comerciales del equipo, Gillian Zucker, fue suspendida por un año. Leonard recibió una multa de 700.000 dólares.

La liga fue dura con la organización después de una investigación de casi un año dirigida por un bufete de abogados externo.

Los Clippers habían dicho varias veces que no habían hecho nada malo y esperaban ser exonerados.

El equipo mantuvo esa postura tras el anuncio de la liga.

“Rechazamos con vehemencia los hallazgos de la NBA, que son el resultado de una investigación muy sesgada que busca justificar una narrativa predeterminada en lugar de hechos y pruebas”, dijo el equipo en un comunicado. “Lo que la liga nos dijo en privado difiere de lo que anunció públicamente hoy, y no se han mantenido cerca del estándar que el comisionado (Adam) Silver estableció al inicio de esta investigación para garantizar su imparcialidad y precisión”.

Los Clippers dijeron que “ahora lucharán con la misma fuerza para demostrar nuestra inocencia. Tenemos la intención de impugnar enérgicamente estos hallazgos y sanciones a través de todas las vías disponibles para nosotros y esperamos un proceso de arbitraje ético e imparcial”.

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Jenny Kane/AP

La NBA abrió la investigación en septiembre de 2025 sobre si un contrato de patrocinio de 28 millones de dólares entre Leonard y Aspiration Fund Adviser LLC, una empresa que se declaró en quiebra el año pasado, violaba las reglas de la liga, tras un informe del periodista de podcast Pablo Torre. A principios de este año, el cofundador de Aspiration, Joseph Sanberg, fue sentenciado a 14 años de prisión federal después de declararse culpable de defraudar a inversores y prestamistas por al menos 248 millones de dólares.

“Acepto toda la responsabilidad por los fallos de juicio de personas dentro de mi círculo íntimo y lamento la distracción que esta situación ha causado a los fans y a mi familia”, dijo Leonard en un comunicado emitido a través de su nuevo agente, Harrison Gaines.

La NBA dijo que Leonard, a través de su ex gerente comercial y tío Dennis Robertson, “violó las reglas de elusión al presionar a los Clippers para que lo ayudaran a obtener oportunidades de ingresos fuera de la cancha, obtener exitosamente esas oportunidades y no reembolsar los pagos de los Clippers por gastos personales”.

“Celebré mi contrato con los Clippers, así como los acuerdos en cuestión, de buena fe, totalmente comprometido a cumplir con mis obligaciones y sin conocimiento de ninguna intención por parte de nadie de eludir el tope salarial”, dijo Leonard en su declaración.

La liga dijo que Ballmer fue suspendido por “buscar a sabiendas ayudar al Sr. Leonard a obtener oportunidades de ingresos fuera de la cancha”, entre otras cuestiones.

El traspaso de Leonard a los Toronto Raptors ha quedado en suspenso a la espera del resultado de la investigación. Los Raptors habían dicho que todavía querían a Leonard, y aparentemente él está igualmente ansioso por regresar al equipo donde ganó un título de la NBA en 2019, cuando fue MVP de las Finales.

“Al regresar a Toronto, estoy concentrado en lo que puedo controlar, cerrar este capítulo y seguir adelante con borrón y cuenta nueva”, dijo Leonard en su comunicado.