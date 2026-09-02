¡Javier Milei pide el regreso de la F1 a la Argentina!

El presidente Javier Milei ahora impulsa abiertamente el proyecto y quiere aprovechar el entusiasmo generado por Franco Colapinto.

¿Volverá pronto la Fórmula 1 a la Argentina? Javier Milei ahora lo ha convertido en un asunto de importancia nacional. El presidente argentino aprovechó la inauguración del Congreso Americano de la FIA, celebrado en Buenos Aires del 31 de agosto al 2 de septiembre, para exigir públicamente el regreso de un Gran Premio a su país.

“Argentina tiene todas las condiciones para volver a ser sede de la Fórmula 1 y del Mundial de Rally ”, dijo Milei a los representantes de la FIA y a su presidente, Mohammed Ben Sulayem. . “Tenemos la tradición, tenemos los impulsores y ahora estamos recuperando la seriedad institucional que estas categorías requieren antes de elegir un país anfitrión”.

El jefe de Estado ya había manifestado sus ambiciones: traer de vuelta la F1 a Argentina y, en particular, permitir al público local presenciar las actuaciones de Franco Colapinto en casa. Una bendición para este último, que acaba de renovar su contrato por una temporada más con Alpine.

Buenos Aires prepara su circuito para la F1

El proyecto no se limita a pronunciamientos políticos. El Autódromo Óscar y Juan Gálvez de Buenos Aires está en proceso de renovación con la ambición de contar con instalaciones que cumplan con los estándares internacionales: el circuito ya acogerá MotoGP en 2027. El objetivo, para aspirar a albergar la Fórmula 1, sería en particular obtener la homologación Grado 1 de la FIA.

Argentina tiene una rica historia en la F1, encarnada por el cinco veces campeón del mundo Juan Manuel Fangio. El último Gran Premio de Argentina de Fórmula 1 se disputó en 1998 en Buenos Aires y lo ganó Michael Schumacher con Ferrari.

El desafío ahora es convencer a la dirección de la Fórmula Uno y, sobre todo, encontrar un lugar en un calendario especialmente lleno. Pero, 28 años después de su última aparición, el Gran Premio de Argentina probablemente nunca pareció tan cerca de volver a convertirse en un genuino proyecto político y deportivo.