El consumo de carne vacuna en Argentina alcanza su nivel más bajo en 20 años mientras las exportaciones a EE.UU. se triplican

La carne vacuna, símbolo de la identidad nacional de Argentina y un elemento fijo en la mesa del país, se está volviendo menos común para los consumidores argentinos, incluso cuando exportaciones de carne argentina ganar terreno en el exterior.

El consumo anualizado de carne vacuna cayó a 46,3 kilogramos por persona en julio, el nivel más bajo en más de dos décadas, según la cámara de comercio e industria cárnica de Argentina, CICCRA. La cifra representa una caída del 9,4% en 12 meses, o 4,8 kilogramos menos por persona.

La cifra capta una de las contradicciones de la economía argentina bajo el presidente Javier Milei.

Milei ha reducido drásticamente la inflación, restablecido el equilibrio de las cuentas públicas y vuelto a poner la actividad económica en una senda de crecimiento. Pero la mejora de los indicadores macroeconómicos no se ha traducido tan rápidamente en el poder adquisitivo de los hogares.

La inflación anual se situó en el 33,8% en julio, muy por debajo de los niveles observados al inicio del gobierno de Milei, aunque la inflación mensual se aceleró hasta el 2,1%, poniendo fin a tres meses consecutivos de desaceleración.

Sin embargo, los precios de la carne vacuna han aumentado más rápido que los de la canasta de consumo en general, lo que ha obligado al producto a competir con alternativas más baratas como el pollo y el cerdo. El aumento se debe a que hay menos ganado disponible para el sacrificio y una mayor proporción de la producción se dirige a los mercados de exportación.

Menos carne vacuna para el mercado interno

Entre enero y julio, la oferta destinada al mercado interno de Argentina ascendió a alrededor de 1,2 millones de toneladas métricas, 163.400 toneladas métricas menos, o aproximadamente un 12%, respecto al mismo período de 2025. La disminución está directamente relacionada con un menor número de ganado sacrificado.

En los primeros siete meses del año se sacrificaron 7,09 millones de cabezas de ganado, un 9,8% menos que en el mismo período de 2025. La caída es aún más pronunciada si se compara con el pico de sacrificio registrado en 2023, cuando los ganaderos redujeron sus rebaños debido a las difíciles condiciones del mercado y a los problemas climáticos.

También ha habido un cambio en la composición del rebaño. El sacrificio de hembras ha disminuido más rápido que el de machos, una señal de que los ganaderos están reteniendo vacas y novillas para reconstruir los rebaños.

Ese cambio es importante porque la producción ganadera opera en ciclos largos. Cuando los productores dejan de enviar hembras al matadero y comienzan a reconstruir los rebaños, la oferta de carne cae en el corto plazo. El resultado tiende a ser menos animales disponibles y precios más altos.

Esto es diferente a la inflación general que marcó los primeros meses del gobierno de Milei. Incluso cuando la inflación general se desacelera, un shock de oferta en un producto específico puede hacer que su precio aumente más rápido que el promedio.

Más carne sale del país

Mientras los argentinos comen menos carne vacuna, el sector exportador avanza en la dirección opuesta.

En la primera mitad del año, Argentina exportó 411.700 toneladas métricas en equivalente de peso en canal, un 10% más que en el mismo período de 2025. Los ingresos aumentaron aún más, un 44,7% a 2.200 millones de dólares. China siguió siendo el principal destino, con el 53% de los envíos, seguida de los Estados Unidos, con el 19,5%.

Las exportaciones de carne vacuna de Argentina a los Estados Unidos se están expandiendo rápidamente. Según un Datamar En términos generales, Argentina exportó 4.459 TEU en el primer semestre de 2026, un 197,6% más que el año anterior.

Exportaciones de carne vacuna a Estados Unidos | Argentina | Enero de 2023 – junio de 2026 | TEU

Fuente: DataLiner (haga clic aquí para solicitar una demostración)

Según CICCRA, las exportaciones en peso del producto alcanzaron 280.100 toneladas métricas entre enero y junio, un aumento del 11,1%. Los precios promedio también aumentaron, lo que ayudó a elevar los ingresos del sector.

La composición de las ventas al exterior también ha cambiado. China sigue siendo el mayor comprador, pero sus compras cayeron un 4,8% en volumen. Mientras tanto, los envíos a Estados Unidos casi se triplicaron, alcanzando 54.150 toneladas métricas en el primer semestre del año.

La tendencia cobró fuerza después de que Washington ampliara el acceso al mercado para la carne argentina.

Los vínculos más estrechos de Milei con Trump

La relación política entre Milei y Donald Trump ha tenido una consecuencia económica concreta para la industria vacuna argentina.

En febrero, Argentina y Estados Unidos firmaron un acuerdo recíproco de comercio e inversión que amplió el acceso de la carne argentina al mercado estadounidense. El gobierno de Argentina dijo que Estados Unidos aumentaría en 80.000 toneladas métricas el volumen adicional de carne vacuna permitida para ingresar con trato arancelario preferencial en 2026.

El acuerdo fue parte de una estrategia más amplia para acercar a Buenos Aires y Washington. Para Milei, la liberalización comercial y la integración con Estados Unidos son piezas centrales de su plan para reposicionar a Argentina en la economía global.

Esa estrategia ahora enfrenta una nueva prueba.

En agosto, la administración Trump decidió ampliar aún más las importaciones de carne vacuna en un esfuerzo por bajar los precios de los supermercados en Estados Unidos. La medida permite que 300.000 toneladas métricas adicionales de cortes de carne ingresen con aranceles reducidos durante 90 días a partir de septiembre.

La decisión puede favorecer a los proveedores argentinos en el corto plazo, pero también aumenta la competencia. Argentina ya se ha vuelto más dependiente del mercado estadounidense: en los primeros siete meses de 2026, sus exportaciones de carne vacuna a Estados Unidos se triplicaron y llegaron a representar casi el 20% de todas las ventas externas del producto.

En otras palabras, la apertura del mercado estadounidense es una oportunidad para los frigoríficos argentinos, pero no necesariamente una buena noticia para los consumidores argentinos.

La paradoja del modelo económico de Milei

Es aquí donde la carne vacuna se convierte en un indicador revelador de la economía argentina.

Milei asumió el cargo en diciembre de 2023 prometiendo una transformación económica radical, basada en el ajuste fiscal, la reducción de la impresión de dinero, la desregulación y una mayor apertura comercial.

El programa ha producido resultados significativos en la lucha contra la inflación. La inflación anual, que había alcanzado el 289% en 2024, cayó al 33,8% en julio de este año. La actividad económica también volvió a crecer: en junio, el indicador de actividad económica de Argentina subió un 2,7% respecto al mismo mes de 2025.

Milei ha utilizado esos números para argumentar que su programa está funcionando. En agosto, dijo que la economía se había expandido más de 10 puntos porcentuales desde que asumió el cargo y que el consumo privado, el PIB y las exportaciones estaban en niveles récord.

El problema es que las cifras agregadas no cuentan toda la historia.

El Tiempos financieros Recientemente se informó que millones de argentinos dependen cada vez más del crédito para sostener el consumo y que la morosidad de los hogares ha aumentado durante el proceso de ajuste. Alrededor del 16,3% del crédito al consumo tenía un retraso de al menos tres meses y afectaba a aproximadamente 5,8 millones de personas.

Un análisis por El PaÃ­s También describió una economía que se mueve a dos velocidades: los sectores vinculados a las exportaciones, la minería y la energía están mostrando un desempeño más sólido, mientras que el consumo, la industria y la construcción enfrentan una mayor tensión.

La carne de res encaja perfectamente en esa división.

Exportar más, consumir menos

Argentina está vendiendo más carne vacuna en el exterior en el mismo momento en que los consumidores internos compran menos. Eso no significa que las exportaciones sean la única razón por la que el consumo está cayendo. Un rebaño más pequeño y una oferta de ganado más escasa son factores decisivos.

Pero el aumento de las exportaciones contribuye a una mayor disponibilidad interna en un momento en que la carne vacuna ya es más cara.

La situación también apunta a un cambio estructural en el sector. Durante décadas, el mercado interno de Argentina fue lo suficientemente grande como para absorber la mayor parte de la producción de carne vacuna del país. Ahora, la estrategia de expandir las exportaciones tiene más peso en la configuración de la demanda.

El propio CICCRA señala que el consumo interno ha ido perdiendo terreno mientras el mercado externo gana fuerza.

Esto no es necesariamente negativo para la economía en su conjunto. Exportar más carne vacuna genera dólares, aumenta los ingresos de los frigoríficos y mejora la balanza comercial, objetivos importantes para un gobierno que intenta reconstruir las reservas internacionales y reducir la vulnerabilidad externa.

El conflicto aparece en el otro extremo de la cadena: el producto que más dólares está generando a la Argentina también se aleja cada vez más de los consumidores argentinos.

Lo que revela el menor consumo de carne vacuna

La caída en el consumo de carne vacuna no significa que a los argentinos haya dejado de gustarles la carne o estén adoptando una dieta estructuralmente diferente. Sobre todo, la cifra es un indicador de precios e ingresos.

Cuando la inflación cae pero el precio de un alimento tradicional sigue aumentando más rápido que el ingreso disponible, los consumidores ajustan su canasta de compras. Compran cortes más baratos, reducen cantidades o sustituyen una proteína por otra.

Se trata de un cambio significativo en un país donde la carne vacuna ocupa un lugar cultural inusualmente central. El asado es más que una comida; es uno de los símbolos de la identidad nacional argentina.

Por eso la cifra de 46,3 kilogramos por persona dice más de lo que parece. Muestra que la estabilización macroeconómica de Milei aún coexiste con un período de difícil ajuste en el consumo de los hogares.

El gobierno puede argumentar, con razón, que la inflación ha caído, la economía está creciendo nuevamente y las exportaciones están alcanzando niveles elevados.

Pero el consumo de carne de vacuno revela la otra cara del proceso. Para muchos argentinos, la normalización económica aún no ha significado una recuperación total de los estándares de consumo perdidos durante años de alta inflación y, más recientemente, durante el ajuste fiscal.

La pregunta ahora es si una mayor producción ganadera y una recuperación de los ingresos serán suficientes para revertir la tendencia. Hasta entonces, Argentina vive con una sorprendente paradoja: está vendiendo más carne vacuna al mundo, ganando más con las exportaciones y comiendo menos en casa.

Para exportaciones de carne argentinael auge refleja un mayor acceso a los mercados extranjeros y mayores ingresos extranjeros. Para los hogares argentinos, también es un recordatorio de que las ganancias comerciales no siempre se traducen rápidamente en platos más llenos.

Fuente: Ver

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