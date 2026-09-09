Explora las obras maestras modernistas de Argentina en ‘Buenos Aires Moderno’ en el Museo de Arte Kemper

El Museo de Arte Kemper (1 arroyos) profundiza en la obra de los modernistas argentinos radicados en Buenos Aires a lo largo de mediados del siglo XX en su nueva exposición Buenos Aires Modern, en exhibición del 9 de septiembre al 4 de enero de 2027. La exposición se centra en el dúo artístico Horacio Coppola y Grete Stern, así como en la comunidad artística que los rodeó.

La exposición de tres salas, curada por Dana Ostrander, viaja entre diferentes períodos de las vidas de Coppola y Stern, comenzando en la década de 1930 con la migración europea masiva a Argentina impulsada por el ascenso del fascismo y el antisemitismo en la Europa posterior a la Primera Guerra Mundial. La inmigración judía en particular estaba en su punto más alto de todos los tiempos, de modo que la población judía de Buenos Aires rivalizaba con la de Nueva York, dice María Calsyn, hijastra de Coppola y residente de St. Louis. Ostrander señala que, como resultado, el intercambio cultural es increíblemente frecuente en la obra.

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â€œ[Stern] Empecé trabajando en un estilo Bauhaus muy alemán”, dice. “La gente no necesariamente entendía sus fotografías cuando llegó a Argentina, por lo que cambió a una lengua vernácula diferente. Adaptó su práctica para satisfacer los deseos de su clientela argentina, pero aún conservó algunos de los rasgos de la fotografía Bauhaus: escenas crudas, no retoca cosas, retrata a personas en modo pensativo. No es necesariamente un retrato muy halagador, pero es un retrato que muestra el alma del individuo más que cómo desearía verse… es una mezcla de su formación en Alemania y cómo la gente anticipaba que sería un retrato”.

Un objetivo más amplio de la exposición, dice Ostrander, es desacreditar el mito común de que los artistas latinoamericanos con inclinaciones vanguardistas, como Coppola, se inspiraron únicamente en artistas europeos.

“Coppola estaba influenciado por Europa, pero creo que sostenía que ésta era su propia visión”, dice Ostrander. “Tenía sus raíces en la ciudad de Buenos Aires, lo que la hace única”.

En la exposición se exhibe la emblemática fotografía de Coppola “Esto es Buenos Aires”, llamada así por la reacción del autor argentino de cuentos Jorge Luis Borges al ver la obra. La fotografía, que muestra un edificio reflejado en un charco al costado de una calle de la ciudad, es un ejemplo del modernismo transgresor de Coppola.

â€œ[Coppola] Tenía este estilo que era bastante moderno para los argentinos de la época”, dice Ostrander. “La gente no tenía la sensación de que [the style] Sería una hermosa fotografía artística”.

A medida que la exposición avanza hacia la década de 1940, la presencia de la comunidad artística que se forma en torno a Coppola y Stern comienza a tomar forma. Se exhiben planos arquitectónicos de la casa de la pareja en Buenos Aires, así como “La Ciudad Hidroespacial” de Gyula Kosice, un modelo de una ciudad voladora futurista en la que cada habitación de la casa de un ciudadano era modular (el vuelo, para los curiosos, funcionaba con energía hidroeléctrica, al menos en las concepciones de Kosice). La casa de Coppola y Stern era a menudo un lugar de reunión para jóvenes artistas argentinos de vanguardia, incluso después del divorcio de la pareja.

La última sala de la exposición muestra grandes obras escultóricas de Kosice que traspasan los límites, así como un gran paisaje urbano tomado por Stern.

Sole Van Emden, hija de Calsyn, destaca que, sobre todo, Coppola y los modernistas argentinos vivido su arte. En lugar de que el trabajo fuera una mera expresión de su creatividad, continuaron ampliando los límites de lo que era posible a través de innovaciones cotidianas. Calsyn recuerda que un elaborado sistema de poleas recorría la casa de Coppola y su padrastro “siempre estaba jugueteando” con algo.

“Es también la mentalidad de Kosice”, añade Van Emden. “Siempre buscando, inventando y viviendo con tu inventiva”.

Los artistas, dice Ostrander, creían que sus obras de arte cambiarían el mundo. Casi un siglo después, no es difícil ver por qué.

Buenos Aires Modern estará en exhibición del 9 de septiembre al 4 de enero de 2027. La entrada es gratuita para el público.