Centros de datos a hiperescala: las empresas tecnológicas miran a la ventosa Patagonia argentina para construir centros de datos masivos – The Economic Times

La escarpada Patagonia argentina está atrayendo cada vez más el interés de inversores que buscan sitios para megacentros de datos, atraídos por las frías temperaturas, la energía renovable, el gas de esquisto y las extensiones de tierra vacías de la región.

Mientras los gigantes tecnológicos conocidos como hiperescaladores compiten por todo el mundo para construir granjas de servidores y se topan con obstáculos en medio de campañas contra los centros de datos, en Argentina se están desarrollando proyectos en etapas iniciales sin mucha atención pública. Dado que los argentinos aún no se han visto afectados por los grandes centros de datos, el país carece de una reacción contra las granjas de servidores como en Estados Unidos, donde los críticos dicen que sobrecargan las redes eléctricas locales, dañan el medio ambiente y aumentan las facturas de servicios públicos. Los partidarios dicen que las instalaciones son esenciales para el auge de la IA, generan importantes ingresos fiscales locales y pueden hacerse más sostenibles.

La región de la Patagonia se encuentra en el extremo sur de América del Sur y es conocida por sus picos montañosos escarpados, paisajes desérticos y enormes glaciares. En la provincia argentina de Neuquén, ubicada en la Patagonia, la importante generadora de electricidad Pampa Energía está impulsando un centro de datos que estaría ubicado junto a la central térmica Loma â€Œde la Lata. â Consumiría hasta 500 megavatios de energía de la cercana Vaca Muerta, una de las formaciones de gas de esquisto más grandes del mundo, dijo Rubén Turienzo, director comercial de electricidad de la compañía.

Las familias indígenas mapuches viven en la zona rural e históricamente se han enfrentado con las empresas de energía. Pampa comenzó a estudiar el proyecto, que anteriormente no había sido reportado, luego de recibir consultas a principios de este año sobre posibles proyectos de centros de datos.

“Empezamos a detectar que había un interés un poco más firme”, afirmó Turienzo.

LAS REFORMAS DE MILEI ATRAEN INVERSORES

La atención sobre Argentina se produce en medio de una macroeconomía más estable en un país históricamente plagado de alta inflación. Bajo el presidente Javier Milei, quien asumió el cargo en diciembre de 2023, Argentina ha atraído importantes inversiones petroleras y mineras a través del régimen de incentivos RIGI, que ofrece exenciones fiscales y estabilidad regulatoria, al tiempo que fortalece los vínculos con Washington.

“Hace dos años, nadie hablaba de Argentina”, dijo Steve Sasse, vicepresidente para América Latina de datacenterHawk, un grupo de inteligencia de mercado con sede en Texas.

OpenAI anunció en octubre pasado que se asociaría con la empresa local Sur Energy en un centro de datos impulsado por energía limpia que costaría hasta 25 mil millones de dólares y una capacidad de hasta 500 MW. En julio, la agencia de comunicaciones de Argentina dijo que tiene la intención de crear una segunda estación de aterrizaje de cable de fibra óptica para hacer que la Patagonia sea más amigable para los centros de datos.

Argentina ahora tiene sólo pequeños centros de datos, concentrados en Buenos Aires. Está por detrás de sus vecinos. Amazon.com avanza con un megacentro de datos en Chile, mientras Google, de Alphabet, construye uno en Uruguay. En mayo, Paraguay compartió planes para un centro de datos con respaldo de Taiwán.

“Todo el mundo busca potencia, por eso los desarrolladores internacionales están mirando a Argentina”, dijo Hadassa Lutz, cofundadora de Cloud2Ground, una firma estadounidense de asesoría para centros de datos. “Pero decir que tienes poder no es suficiente”.

Es posible que algunos inversores esperen las elecciones presidenciales de 2027 en Argentina y estén atentos a la propuesta Super RIGI de Milei, otro marco legislativo con mayores recortes de impuestos.

“Si esa incertidumbre se aclara y ahora tenemos una opción financiable en Argentina, los inversores correrán el riesgo”, dijo Lutz.

SEÑUELO PATAGONIA

Pampa Energía está cotizando los precios de la energía a los interesados ​​y apunta a llegar a acuerdos iniciales a finales de 2026, dijo Turienzo. Los inversores primero quieren un piloto más pequeño, de 20 MW a 40 MW, antes de expandirse. La infraestructura eléctrica para 500 MW costaría casi 900 millones de dólares, afirmó.

Neuquén ofrece un clima frío que reduce los costos de refrigeración y el acceso tanto a la energía hidroeléctrica como al gas de Vaca Muerta, dijo Rubén Etcheverry, secretario del consejo de desarrollo de la provincia.

“Lo que imaginamos es un grupo o ecosistema de centros de datos, donde una vez que se establezca la primera instalación disipará las ideas preconcebidas y los riesgos”, dijo.

Etcheverry ha respondido consultas de partes como FlexDomes, una empresa de centros de datos ecológicos con sede en EE. UU. que busca inversores para un centro de datos en Neuquén. La primera etapa para 120 MW de carga de TI costaría 1.400 millones de dólares y utilizaría energía de Vaca Muerta, dijo Gabriel Obrador, quien representa a la empresa en Argentina.

Mientras tanto, en la provincia sureña de Chubut, la Capital Verde de Polonia dijo en julio que está planificando un centro de datos que en una primera etapa alcanzaría los 300 MW y costaría 3.000 millones de dólares, pero que finalmente podría llegar a los 3.000 MW, según Marta ZÅ‚otkowska, su jefa de desarrollo internacional y centros de datos. Actualmente está arrendando alrededor de 501 millas cuadradas (1.298 kilómetros cuadrados) de terreno al sur de la ciudad de Trelew para construir parques eólicos y solares (el proyecto pretende evitar el uso de la red nacional), pero necesita inversores y planea “solicitar un régimen de inversión en 2027”.

En la provincia de Buenos Aires, las empresas también están recorriendo sitios. Pampa Energía acordó suministrar 30 MW para la primera etapa de un centro de datos en una zona franca de la ciudad de Bahía Blanca, conocida por su energía eólica. Pablo Amarelle, gerente general de la concesionaria de la zona, dijo que la empresa comenzó a construir un parque de TI y espera acuerdos finales de inversión para fines de 2026.

Los hiperescaladores que alquilan espacio están sopesando la expansión, explorando “posibilidades que antes eran inviables”, dijo Ariel Graizer, presidente de la Cámara Argentina de Internet.

INFRAESTRUCTURA â DESAFÍOS

Si bien la Patagonia tiene recursos energéticos y un clima favorable, la infraestructura y la conectividad siguen siendo obstáculos.

“No es un producto que busca un comprador, alguien tiene que construirlo”, afirma el consultor Lutz.

Los expertos advierten contra la confusión de anuncios con proyectos firmes.

“Hay interés y hay muchos actores, pero el proyecto tiene que empezar”, dijo Gustavo Castagnino, director de asuntos corporativos de Genneia, la principal empresa de energía renovable de Argentina.

Luis Schilling, copresidente de iMasons para América Latina, una organización sin fines de lucro estadounidense que conecta a profesionales de infraestructura digital, pospuso tres veces un viaje de empresas para recorrer sitios en la Patagonia. Ahora está fijado para febrero.

“Se sentirían más cómodos si Milei fuera reelegida”, afirmó.

De hecho, Milei ha trabajado para cortejar a las Big Tech.

En mayo de 2024, viajó a Silicon Valley para reunirse con el entonces director ejecutivo de Apple, Tim Cook, así como con los directores ejecutivos Sam Altman de OpenAI, Sundar Pichai de Google y Mark Zuckerberg de Meta Platforms para fomentar la inversión, incluso en la Patagonia. El inversionista multimillonario Peter Thiel compró una participación del 1% en Vista Energy, un productor de petróleo líder que opera en Vaca Muerta, según un documento regulatorio de agosto.

Argentina “anteriormente no estaba realmente en el mapa”, dijo Martín Varsavsky, un fundador argentino de cinco de los llamados unicornios, o nuevas empresas valoradas en más de mil millones de dólares. “Fue como plantar la bandera argentina y decir: ‘Aquí yace un país con abundante energía y excelentes condiciones para la inversión'”.

Altman anunció el proyecto OpenAI 17 meses después. El cofundador de Sur Energy, Emiliano Kargieman, y OpenAI no respondieron a las solicitudes de entrevista de Reuters. En agosto, Kargieman le dijo a Bloomberg Linea que estaba trabajando con la provincia de Neuquén para identificar un sitio y que “la pelota está ahora mismo en la cancha de OpenAI para firmar el contrato definitivo y lanzar el proyecto”.

No sabía si las próximas elecciones en Argentina influyeron: “Es una cuestión para OpenAI”.