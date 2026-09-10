Exportaciones argentinas a Brasil aumentan por sexto mes consecutivo

Las exportaciones de Argentina a Brasil aumentaron por sexto mes consecutivo en agosto de 2026, lo que apunta a una recuperación gradual del comercio bilateral, incluso cuando Argentina seguía registrando un déficit con su mayor socio del Mercosur.

Las ventas a Brasil alcanzaron los 1.100 millones de dólares en agosto, un 6,9% más que en el mismo mes de 2025, según el último informe de comercio bilateral de la Cámara Argentina de Comercio y Servicios, conocida como CAC. Las importaciones desde Brasil totalizaron 1.480 millones de dólares, un 9,6% menos año tras año.

El resultado dejó a Argentina con un déficit comercial de 380 millones de dólares con Brasil en agosto. El comercio bilateral total alcanzó los 2.580 millones de dólares EE.UU., un 3,2% menos que en agosto de 2025, pero un 0,3% más que en julio de 2026.

De enero a agosto, Argentina acumuló un déficit comercial de 1.640 millones de dólares con Brasil. Esto fue muy inferior al déficit de 4.100 millones de dólares registrado en el mismo período de 2025, aunque la CAC dijo que el saldo negativo se aceleró en agosto en comparación con los cuatro meses anteriores.

El aumento de las exportaciones argentinas a Brasil estuvo impulsado principalmente por mayores ventas de polímeros de etileno en formas primarias, vehículos automotores para transporte de mercancías y usos especiales, leche, cremas y otros productos lácteos, y fuel oil.

La caída de las importaciones argentinas desde Brasil se explicó principalmente por menores compras de vehículos de carretera, autopartes y accesorios y vehículos de pasajeros.

Argentina sigue siendo el tercer comprador de Brasil

Argentina se ubicó en agosto como el cuarto proveedor de Brasil, detrás de China, Hong Kong y Macao, con 6.610 millones de dólares; Estados Unidos, con 4.010 millones de dólares; y Alemania, con 1.410 millones de dólares.

Como destino de las exportaciones brasileñas, Argentina ocupó el tercer lugar, detrás de China, Hong Kong y Macao, con 8.340 millones de dólares, y Estados Unidos, con 3.190 millones de dólares.

Para los exportadores, fabricantes y operadores logísticos, las cifras muestran que Argentina sigue siendo un mercado central para la industria brasileña, especialmente en automoción, insumos industriales y manufacturas. Al mismo tiempo, las mayores ventas de polímeros, vehículos y productos lácteos de Argentina apuntan a un flujo más activo de carga regional dentro del Mercosur.

El comercio exterior general de Brasil también se mantuvo sólido en agosto. Las exportaciones al mundo aumentaron un 12,2% interanual hasta 33.160 millones de dólares, mientras que las importaciones aumentaron un 9,3% hasta 25.760 millones de dólares. Brasil registró un superávit comercial de 7.400 millones de dólares en el mes, extendiendo su racha de saldo positivo a 18 meses.

La principal conclusión es la recuperación de los envíos argentinos a Brasil a pesar de un saldo bilateral aún negativo. La tendencia es importante para la logística transfronteriza, el transporte por carretera, la actividad portuaria y las cadenas de suministro industrial que unen a los dos países, particularmente en cargas de automóviles, plásticos, lácteos y combustibles.

Fuente: Cámara Argentina de Comercio y Servicios — CAC

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