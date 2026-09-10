Isa Malarkey de San Marcos representará al Softbol Argentino en los XIII Juegos Sudamericanos

Isa Malarkey, estudiante y deportista de softbol y estudiante de último año de San Marcos High School, llevará sus talentos al nivel internacional.

Malarkey ha sido seleccionada para el equipo Nacional de Softbol Femenino Senior de Argentina para competir en los XIII Juegos Sudamericanos que comienzan el sábado 12 de septiembre en Argentina.

“Representar a Argentina es realmente especial para mí porque es una parte muy importante de mi familia y de quién soy”, dijo Malarkey. “Mi mamá es de Argentina, y tener a mis abuelos y a mi familia ahí viéndome vestir la camiseta de Argentina en los Juegos Sudamericanos va a significar mucho para mí”.

Los juegos finalizarán el sábado 26 de septiembre y contarán con más de 4.000 atletas de 15 países diferentes que competirán en 43 deportes y 60 disciplinas.

Malarkey y el equipo de softbol jugarán del 15 al 19 de septiembre en el Estadio Mundialista Ingeniero Nafaldo Cargnel en Paraná, Entre Ríos. Se enfrentarán a Bolivia, Colombia, Brasil, Perú y Venezuela en las rondas preliminares.

La destacada de San Marcos ha asistido a un par de campamentos de selecciones nacionales en los últimos años, pero la joven de 17 años ahora tendrá su primera oportunidad en una competencia internacional en uno de los escenarios más brillantes.

Buscará continuar con el éxito de su temporada junior la primavera pasada, donde terminó con un promedio de bateo de .446, el mejor del equipo, y totalizó 33 hits, 31 carreras, 18 carreras impulsadas y cinco jonrones en 24 juegos jugados.