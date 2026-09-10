Las empresas tecnológicas miran hacia la ventosa Patagonia argentina para construir centros de datos masivos

Por Leila Miller

BUENOS AIRES, 7 sep (Reuters) – La escarpada Patagonia argentina está atrayendo cada vez más el interés de inversores que buscan sitios para megacentros de datos, atraídos por las frías temperaturas, la energía renovable, el gas de esquisto y las extensiones de tierra vacías de la región.

Mientras los gigantes tecnológicos conocidos como hiperescaladores compiten por todo el mundo para construir granjas de servidores y se topan con obstáculos en medio de campañas contra los centros de datos, los proyectos en etapas iniciales en Argentina se están desarrollando sin mucha atención pública. Dado que los argentinos aún no se han visto afectados por los grandes centros de datos, “el país carece de una reacción contra las granjas de servidores como en Estados Unidos, donde los críticos dicen que sobrecargan las redes eléctricas locales, dañan el medio ambiente y aumentan las facturas de servicios públicos”. Los partidarios dicen que las instalaciones son esenciales para el auge de la IA, generan importantes ingresos fiscales locales y pueden hacerse más sostenibles.

La región de la Patagonia se encuentra en el extremo sur de América del Sur y es conocida por sus picos montañosos escarpados, paisajes desérticos y enormes glaciares. En la provincia argentina de Neuquén, ubicada en la Patagonia, la importante generadora de electricidad Pampa Energía está impulsando un centro de datos que estaría ubicado junto a la central térmica Loma de la Lata de la empresa. Consumiría hasta 500 megavatios de energía de la cercana Vaca Muerta, una de las formaciones de gas de esquisto más grandes del mundo, dijo Rubén Turienzo, director comercial de electricidad de la compañía.

Las familias indígenas mapuches viven en la zona rural e históricamente se han enfrentado con las empresas de energía. Pampa comenzó a estudiar el proyecto, que anteriormente no había sido reportado, luego de recibir consultas a principios de este año sobre posibles proyectos de centros de datos.

“Empezamos a detectar que había un interés un poco más firme”, afirmó Turienzo.

LAS REFORMAS DE MILEI ATRAEN INVERSORES

La atención sobre Argentina se produce en medio de una macroeconomía más estable en un país históricamente plagado de alta inflación. Bajo el presidente Javier Milei, quien asumió el cargo en diciembre de 2023, Argentina ha atraído importantes inversiones petroleras y mineras a través del régimen de incentivos RIGI, que ofrece exenciones fiscales y estabilidad regulatoria, al tiempo que fortalece los vínculos con Washington.

“Hace dos años, nadie hablaba de Argentina”, dijo Steve Sasse, vicepresidente para América Latina de datacenterHawk, un grupo de inteligencia de mercado con sede en Texas.

OpenAI “anunció en octubre pasado que se asociaría con la empresa local Sur Energy en un centro de datos alimentado con energía limpia que costaría hasta 25 mil millones de dólares y con una capacidad de hasta 500 MW. En julio, la agencia de comunicaciones de Argentina dijo que tiene la intención de crear una segunda estación de aterrizaje de cable de fibra óptica para hacer que la Patagonia sea más amigable para los centros de datos.