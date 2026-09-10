Argentina propone legislación sobre etiquetado de contenidos con IA e identidad digital | Observatorio de Relojería Digital

La congresista Carolina Basualdo presenta a la Cámara de Diputados de Argentina un proyecto de ley sobre identidad digital y contenidos digitales generados y modificados por IA.

Se presentó a la Cámara de Diputados de Argentina un proyecto de ley sobre identificación y etiquetado obligatorio de contenidos digitales generados y modificados por IA. Según el texto del proyecto de ley, el objetivo de la propuesta es establecer un sistema de identificación y etiquetado obligatorio de contenidos generados o modificados por IA con el fin de proteger la dignidad, el derecho a la información, la identidad, la imagen, la voz y los derechos laborales, y preservar la integridad del sistema democrático y el ecosistema cultural argentino.

La diputada Carolina Basualdo explicó su iniciativa en entrevista con Laâ€¯Vozâ€¯Enâ€¯Vivo. La diputada afirmó que la propuesta busca identificar productos de inteligencia artificial para asegurar la transparencia de la información y proteger la identidad digital de las personas. También afirmó que lo que se propone es lograr que los ciudadanos y las audiencias puedan distinguir entre lo real o un producto de la IA. Basualdo también citó el caso de un influencer con discapacidad cuya imagen fue alterada digitalmente sin consentimiento como ejemplo de los riesgos de faltar a la regulación.

El anteproyecto define ‘contenido generado por inteligencia artificial (CGIA)’ y ‘contenido modificado por inteligencia artificial (CMIA)’, y crea una ‘etiqueta de identificación de IA (EIIA)’ que deberá tener una advertencia visual, auditiva o textual clara, ser visible, legible y perceptible antes y durante la exhibición del contenido, presentarse en español y persistir durante toda la duración del material audiovisual.

La legislación se aplicaría a entidades públicas y privadas que produzcan, distribuyan, exhiban, transmitan, comercialicen o pongan a disposición contenidos generados por IA, plataformas digitales, servicios de streaming, redes sociales y portales de noticias que operen o estén dirigidos a audiencias argentinas, así como a productores de obras audiovisuales, publicitarias y fonográficas.

El proyecto de ley también crea un Registro Nacional de Contenidos Generados por IA (RNCGIA) que debe ser de acceso público y asigna poderes de aplicación a una autoridad designada por el Poder Ejecutivo Nacional.

Las sanciones van desde multas de cincuenta a dos mil salarios mínimos vitales y móviles (SMVM) por faltas de etiquetado e inhabilitación hasta por dos años por uso no autorizado de imágenes digitales, con agravantes de menores de edad, personas con discapacidad, contenidos sexuales, contextos electorales o plataformas con más de 500.000 usuarios activos mensuales.

La ley entraría en vigor ciento ochenta días después de su publicación en el Diario Oficial, tiempo durante el cual la autoridad de aplicación deberá adoptar normas técnicas para el EIIA, así como procedimientos de registro.

¿Por qué importa?

Esta medida propone fortalecer los derechos de las personas en el entorno digital abordando algunos de los riesgos de la IA, como el fraude, la asimetría de la información y la desinformación. La propuesta legislativa busca proteger las identidades digitales de los ciudadanos de Argentina y garantizar la transparencia informativa respecto de los contenidos de IA.

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