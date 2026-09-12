El auge de los minerales críticos en Argentina conlleva una elección

Argentina ha atraído la inversión en minerales críticos que buscaba. La pregunta más difícil es qué hace con él.

El 31 de julio de 2026, Argentina anunció una asociación de minerales críticos con Corea del Sur que cubre “toda la cadena de valor del litio”. El mismo día, autorizó a Posco a ampliar la producción de carbonato de litio en el Salar del Hombre Muerto para su exportación. En un contexto de cambios en las cadenas de suministro globales y una intensificación de la competencia entre las grandes potencias, y con el plan de inversión Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) atrayendo capital, Argentina se encuentra en un punto de inflexión que podría remodelar tanto su economía como su lugar en la geopolítica de minerales críticos.

El presidente Javier Milei y su gobierno han leído bien este momento. El capital fluye, los pretendientes se alinean y los acuerdos se están firmando. RIGI hizo lo que fue diseñado para hacer, y lo hizo rápido, exactamente cuando Estados Unidos y sus socios están luchando por construir cadenas de suministro de minerales críticos que no pasen por China.

La pregunta más difícil es la que surge después de que llegue el dinero: ¿qué quiere ser Argentina en esta cadena de suministro?

Por ahora, los mayores acuerdos siguen concentrados en la extracción. Argentina puede seguir vendiendo mineral, que es familiar y ya rentable, o tratar este auge como una oportunidad para construir algo más sólido. Desarrollar la capacidad de procesamiento nacional no requiere desacelerar la extracción. Pero la decisión de Argentina de manejar esta avalancha de inversiones de manera diferente tiene que ser tomada deliberadamente, porque derivar por defecto hacia una economía exportadora de materias primas significa heredar todos los riesgos que conlleva.

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En la parte inferior de la cadena

Argentina tiene el litio y el cobre que buscan los mercados globales. Pero no tiene mucha capacidad de refinación que convierta esa materia prima en un producto utilizable. China controla más de la mitad de la refinación mundial de litio, por lo que incluso aunque la producción argentina aumente, el país sigue expuesto a dinámicas de fijación de precios que escapan a su control. Si Argentina decide seguir siendo principalmente un exportador de materias primas, seguirá siendo vulnerable a las oscilaciones de los mercados mundiales de productos básicos, como es el caso de los precios agrícolas.

La ambición de ascender existe, pero es escasa. La rama tecnológica de YPF construyó la primera planta de celdas de litio del país, un verdadero hito, aunque a escala piloto, del orden de mil baterías estacionarias al año. Eso está más cerca de una demostración que de una industria. Bajo Milei, el gobierno ha hecho que YPF vuelva a centrarse en el petróleo y el gas y el esfuerzo por adquirir baterías se ha estancado. La retórica abarca toda la cadena de valor, mientras que los contratos siguen sin llegar a un desarrollo industrial más amplio. Es revelador que el carbonato argentino de Posco se envíe para convertirlo en hidróxido de mayor valor en Corea.

Argentina ya ha estado aquí antes, con la carne vacuna y la soja. Esto último ofrece un precedente útil, aunque no perfecto. En lugar de enviar el frijol crudo, el país desarrolló capacidad de trituración interna y se convirtió en uno de los principales exportadores mundiales de harina y aceite de soja. No es que todos los productos básicos sigan el mismo camino, pero la capacidad interna puede permitir que un país rico en recursos capture más valor. El litio y el cobre son las próximas pruebas.

Nada de esto es fácil y pretender lo contrario sería un error. La química del litio no es trituración de soja, los requisitos de capital son mayores y el listón técnico más alto. Otros países ricos en recursos se han enfrentado a situaciones similares. Indonesia es una advertencia: prohibió las exportaciones de níquel en bruto en 2020 para forzar el procesamiento interno, quintuplicó aproximadamente sus industrias de níquel y ahora domina la oferta mundial. En la práctica, la política condujo a una industria en gran medida dependiente del capital chino. Las empresas chinas controlan ahora alrededor de las tres cuartas partes de la refinación nacional. Si Argentina busca aumentar su papel en la cadena de suministro más amplia, seguramente necesitará capital extranjero. Pero al establecer los términos iniciales, Argentina podría capturar más valor.

Si se hace correctamente, el procesamiento y la fabricación de edificios en el país también podrían ofrecer una vía directa para crear nuevos empleos en el sector formal y aumentar los conocimientos técnicos nacionales. La economía argentina ha eliminado más de 270.000 empleos asalariados registrados en el sector privado desde diciembre de 2023, el inicio de la administración de Milei, según datos oficiales de empleo. La manufactura ha sido uno de los sectores más afectados.

El actual plazo de solicitud de RIGI se extiende hasta julio de 2027, mientras que la estructura final del plan propuesto ‘Super RIGI’, que apunta incluso a inversiones multimillonarias, todavía se está negociando en el Senado. Una estrategia a largo plazo para capturar una porción más amplia de la cadena de suministro de minerales críticos podría ayudar a revertir la tendencia, sin importar quién gane en 2027.

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Riesgo provincial

Una gran parte del riesgo político en la minería argentina reside en el lugar donde finalmente se ejecutan los proyectos. El desarrollo del litio se concentra en Jujuy, Salta y Catamarca, mientras que los principales proyectos de cobre se encuentran repartidos por las provincias andinas.

El crecimiento del sector dependerá en parte de si las comunidades que albergan estos proyectos están dispuestas a vivir con ellos. Las provincias deben construir estructuras de coordinación sofisticadas que vayan más allá de los proyectos individuales, trabajando en todas las jurisdicciones y más allá de sus deberes administrativos básicos.

Benjamin Gedan, investigador principal y director del Programa para América Latina del Centro Stimson, dijo al Veces que una licencia social será decisiva. Comparado con Perú y Bolivia, dijo, “será importante para Argentina construir un mejor modelo”, y agregó que “debido a que los gobiernos provinciales desempeñan un papel tan importante en la minería en Argentina, la política debería, en teoría, reflejar mejor las realidades locales”.

El agua es donde generalmente se gana o se pierde esa aceptación. El litio argentino proviene de la salmuera de algunas de las zonas más secas del país y los proyectos de cobre necesitan grandes suministros de agua a largo plazo. La cuestión que pesan las comunidades es si los beneficios se mantienen el tiempo suficiente para tener importancia a nivel local. Que las comunidades locales disfruten de un crecimiento del empleo sin tener que aceptar duras concesiones en forma de degradación ambiental será clave para la viabilidad del proyecto a largo plazo.

Aquí es también donde el procesamiento interno podría ayudar políticamente. Una provincia que cuenta con plantas, nóminas y una base impositiva tiene más razones para otorgar y mantener el consentimiento que una que solo observa el lanzamiento de carbonato en bruto. Aquí, el poder provincial corta en ambos sentidos. Obliga a la aceptación local, pero un mapa regulatorio enredado y una capacidad administrativa escasa también pueden frenar los mismos proyectos para los cuales RIGI fue creado para acelerar.

Una vez más, el caso de Indonesia resulta útil. Jonas Nahm, profesor asociado Andrew W. Mellon en Johns Hopkins SAIS y ex economista de estrategia industrial de la Casa Blanca, dijo en una conversación con el Veces que cuando Indonesia buscó socios externos para desarrollar su capacidad de procesamiento, “fueron muy pocas las empresas occidentales que acudieron, principalmente por motivos ambientales y de gobernanza”.

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en la casa rosa

El riesgo cambiario solía ser lo primero que los inversionistas planteaban sobre Argentina, ya que el capital podía quedar atrapado y las ganancias eran difíciles de trasladar a casa. El esquema RIGI de Milei fue construido para neutralizar exactamente eso: los proyectos registrados obtienen acceso garantizado a moneda extranjera y repatriación gratuita, bloqueado durante 30 años, por lo que para los megaproyectos que impulsan este auge, la trampa clásica está en gran medida manejada.

La pregunta abierta es si las garantías durarán.

Nada impide legalmente que Argentina desarrolle una industria de cátodos o de células en el futuro. El problema es el tiempo. El marco que haría que dicha industria fuera financiable es la parte con fecha de vencimiento.

El paquete Super RIGI propuesto ofrece una ventana de solicitud de cinco años para proyectos de más de mil millones de dólares por etapa, pero la producción de cátodos, celdas y ensamblaje de baterías necesitan un largo camino de desarrollo. Esto también se aplica al aumento de la producción de cobre. Si Milei no logra aprobar una legislación de seguimiento, o una victoria peronista en 2027 hace que el país regrese hacia un desarrollo más orientado hacia adentro, el capital que requieren esos proyectos podría agotarse antes de que se construyan.

La extracción está protegida durante 30 años. Sin embargo, todo lo que está por encima depende de una pista política más corta y mucho más frágil, y esa brecha es la razón por la que no se puede dejar que la decisión fluya a la deriva.

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No solo en los pisos

Chile enfrenta los mismos salares y muchos de los mismos compradores, y ha pasado el último año fijando los términos de su futuro de litio, generando influencia estatal e impulsando el trabajo de refinación y cátodos en tierra. Ese enfoque también tiene costos. Escribir las reglas primero significa avanzar más lentamente y las personas razonables, incluida Milei, podrían llamarlo ceder una ventaja.

Argentina no necesita copiar a su vecino, pero priorizar la velocidad de extracción no es suficiente para una estrategia sectorial de largo plazo.

El apalancamiento de Argentina es real, aunque no debería sobrevalorarse. Nahm expresó claramente el patrón: los países ricos en recursos “tienen los cuellos de botella para muchas de estas nuevas industrias”, pero “históricamente no han capturado nada más que regalías y algunas exportaciones de materias primas, el patrón clásico de la maldición de los recursos”.

Lo que es diferente ahora es el momento. Cuando se le preguntó cómo un país rompe ese patrón, Nahm fue sincero acerca de la falta de un libro de jugadas: “No creo que se me ocurra un buen modelo, pero creo que hay una oportunidad en este momento”.

Las mismas fuerzas que atraen capital hacia la extracción argentina –un impulso global para diversificarse lejos de una cadena dominada por China– podrían atraer también a socios al procesamiento, si Argentina decide competir por ello.

Milei ha metido a Argentina en la sala. Si convierte una apertura genuina en algo más sustancial (un asiento a la mesa en una industria global cada vez más competitiva) o se conforma con ser otro exportador de materias primas es la decisión que determinará el valor de este momento.

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por Jennifer Heiman y Eric Kenny