El accidente de Miami genera preocupaciones sobre el operador del avión y por qué vuela para Amazon

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Momentos antes de que un avión de carga de Amazon se estrellara en el Aeropuerto Internacional de Miami el domingo, en la cabina sonaban señales de advertencia automáticas. Un piloto advirtió al otro que el avión se acercaba demasiado rápido, según detalles de las grabaciones de voz de la cabina publicadas esta semana por la Junta Nacional de Seguridad en el Transporte.

Pero la tripulación de vuelo siguió adelante con el aterrizaje de todos modos.

“En mis 60 años de vuelo, nunca había visto un desempeño tan terrible por parte de una tripulación”, dijo Ross Aimer, director ejecutivo de Aero Consulting Experts y capitán de aerolínea retirado que trabajó en la industria durante más de 40 años.

El avión viajaba a aproximadamente 180 millas por hora cuando aterrizó torpemente en la pista. Las grabaciones de datos de vuelo mostraron. Los pilotos intentaron brevemente despegar de nuevo antes de que el avión se precipitara aproximadamente 1.300 pies más allá del final de la pista y se estrellara contra dos vehículos en tierra.

Murieron cinco personas, todas ellas trabajadores de una empresa que limpia aviones. Cinco más resultaron heridos.

“Fue un enfoque muy, muy inestable desde el principio”, dijo Aimer a NPR. En esa situación, dice, los pilotos están entrenados para dar la vuelta e intentar aterrizar nuevamente. “Estos tipos deberían haber dado la vuelta mucho antes incluso de acercarse a ese aeropuerto”.

El accidente del avión de carga en Miami está generando preocupación sobre la cultura de seguridad en 21 Air, la aerolínea poco conocida que operaba el vuelo para Amazon. Los ex pilotos estaban haciendo sonar las alarmas sobre las prácticas de seguridad de la compañía mucho antes del accidente del domingo, aunque la compañía cuestiona sus afirmaciones.

También está generando preguntas sobre la práctica del gigante minorista de contratar múltiples transportistas más pequeños en lugar de operar su propia flota de aviones.

“La pregunta principal sería”, dijo Aimer, “¿por qué una empresa importante, una empresa muy rica como Amazon Prime, está contratando sus vuelos a varias de las que yo llamaría operaciones de vuelo nocturno como 21 Air?”.

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Chandan Khanna/AFP vía Getty Images

Amazon cuestionó enérgicamente esa caracterización. Un portavoz de Amazon dice que su modelo de transportista es una práctica estándar en toda la industria de la aviación y que contrata con transportistas certificados por los reguladores de seguridad aérea de la Administración Federal de Aviación.

“Nada es más importante para nosotros que la seguridad; esto incluye la seguridad de las personas que operan vuelos en nuestra red, la seguridad de las comunidades alrededor de los aeropuertos que utilizamos y la seguridad de las personas que manejan nuestra carga”, dijo la portavoz de Amazon, Kelly Nantel, en una declaración a NPR.

El accidente de Miami es el tercer accidente importante que involucra a un 767 que volaba para Amazon. En 2019, un vuelo operado por Atlas Air se estrelló en Trinity Bay durante su aproximación a Houston, matando a los dos miembros de la tripulación y a un pasajero a bordo. La NTSB encontró que la causa probable fue un error del piloto. (Atlas Air sigue siendo una importante aerolínea de carga, pero ya no opera vuelos para Amazon).

En 2024, otro Boeing 767 que volaba para Amazon invadió la pista del aeropuerto internacional de Vancouver en Canadá. En ese caso, la tripulación de Cargojet informó problemas mecánicos con los flaps del avión. Nadie resultó herido durante el aterrizaje a alta velocidad. El avión sufrió daños, pero luego fue reparado y vuelto a funcionar, dijo Amazon.

Amazon no es el único transportista que sufre un accidente mortal. En noviembre, un avión de carga de UPS explotó poco después del despegue en Louisville, Kentucky, matando a los tres miembros de la tripulación a bordo y a 12 personas en tierra. La investigación de la NTSB se ha centrado en una pieza defectuosa en un soporte del motor del McDonnell Douglas MD-11.

Experiencia piloto

Amazon actualmente tiene contratos con nueve compañías aéreas diferentes, con más de 100 aviones en servicio en total, según Cirium, una empresa de análisis de aviación. Incluyen nombres importantes como Alaska Airlines, Allegiant Air y Cargojet, así como compañías menos conocidas como 21 Air que se especializan en carga.

21 Air opera un total de ocho aviones para Amazon, según Cirium, incluido el Boeing 767 implicado en el accidente de Miami. La empresa, con sede en Carolina del Norte, también vuela para DHL.

Para los pilotos, las aerolíneas de carga más pequeñas, como 21 Air, a menudo sirven como “un trampolín hacia un trabajo mejor y más grande”, dijo Aimer, quien pasó gran parte de su carrera volando para United Airlines.

“Atraen a muchachos que no tienen tanta experiencia”, dijo Aimer. “E incluso si lo son, sólo buscan conseguir un trabajo mejor, como con UPS, con FedEx”.

La tripulación del vuelo de 21 Air que se estrelló en Miami tenía relativamente poca experiencia con el tipo de avión que volaban. El capitán llevaba menos de cinco meses certificado en el Boeing 767, mientras que el primer oficial llevaba menos de 18 meses certificado en el 767, según la NTSB.

21 Air no respondió a las solicitudes de comentarios de NPR. Pero en una declaración a El Diario de Wall Street La compañía dijo: “Toda nuestra organización se ha centrado en implementar la capacitación, los protocolos y los procedimientos adecuados en todos los aspectos de la seguridad operativa”.

La compañía dijo que evaluaría los hallazgos de la NTSB.

Preocupaciones de seguridad pasadas

Los ex empleados de 21 Air expresaron su preocupación por la cultura de seguridad en la aerolínea mucho antes del accidente de Miami. Karl Seuring, un piloto veterano y ex presidente del sindicato de pilotos de 21 Air, dijo que ese accidente no le sorprendió.

“Lo anticipamos y lo temimos. Sabíamos que llegaría el día y no había nada que pudiéramos hacer”, dijo.

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Seuring dice que fue despedido en 2022 por expresar preocupaciones sobre los estándares de seguridad de 21 Air después de que le dijeran repetidamente que “no va a cambiar”, según la demanda federal de denuncia que presentó. Su abogado, Mike Anello, compartió documentos del caso con NPR.

“Dondequiera que miré hay problemas”, escribió Don Helmig, el director de seguridad saliente, en un correo electrónico al propietario de la empresa en 2021, en el que acusó a los líderes de la empresa de hablar “de labios para afuera” sobre la seguridad. “En mi opinión, lo que querían que hiciera es no decir nada, pero no es así como se supone que debe funcionar Seguridad”.

El director ejecutivo de la compañía en ese momento rechazó esas acusaciones en su testimonio para la demanda. Negó que 21 Air disuadiera a los empleados de informar sobre sus preocupaciones de seguridad y dijo que la compañía sigue “todas las reglas”.

La compañía también tuvo problemas para atraer pilotos experimentados, dijo Seuring, porque les pagaba menos que otras aerolíneas. Seuring dice que presentó a la gerencia un plan para cambiar eso.

“Si queremos traer pilotos experimentados aquí, tenemos que estar dispuestos a compensarlos”, afirmó. “Y luego, desafortunadamente, cuando eso era inferior al estándar, los muchachos simplemente se iban a otra parte con oportunidades que parecían más prometedoras”.

Amazon dice que está al tanto de los informes sobre las preocupaciones de seguridad de los ex empleados de 21 Air.

“Creemos que las acusaciones son anteriores a nuestra relación con la compañía y el actual equipo de liderazgo de 21 Air. No obstante, tomamos cualquier acusación relacionada con la seguridad con la mayor seriedad”, dijo Nantel en un comunicado.

Investigación en curso

Tanto 21 Air como Amazon dicen que están cooperando con la investigación de la NTSB sobre el accidente de Miami.

La presidenta de la NTSB, Jennifer Homendy, dice que los investigadores buscan comprender cómo trabajan juntas las dos empresas.

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“Queremos ver cuál es esa relación. ¿Quién hace qué? ¿Qué disposiciones de seguridad podrían incluirse en cualquier tipo de contrato o cualquier tipo de política? Y luego veremos a partir de ahí que incluso podríamos tener información adicional que buscamos”, dijo Homendy durante una rueda de prensa el lunes.

En una sesión informativa el martes, Homendy dijo que no estaba familiarizada con las quejas sobre la cultura de seguridad en 21 Air. Pero sí alentó al público a compartir cualquier cosa que pudiera ser “relevante para esta investigación”.

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