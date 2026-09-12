Argentina se encuentra entre los países más representados en la banda sonora de EA Sports FC 27 con Nathy Peluso, María Becerra y más

Argentina es una potencia del fútbol mundial, pero su presencia en EA Sports FC 27 va mucho más allá del campo.

La banda sonora recién revelada presenta 12 actos argentinos, lo que convierte al país en uno de los más representados en una enorme colección de 120 canciones que abarca 36 países, sólo detrás de Francia, Estados Unidos y el Reino Unido. Cazzu contribuye con “Dolce”, mientras que Milo J aparece con “Bajo De La Piel” y CA7RIEL y Paco Amoroso traen “Muero”.

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The Argentine contingent also includes MarÃ­a Becerra with â€œHACE CALOR,â€ Nathy Peluso with â€œAPRENDER A AMAR,â€ Nicki Nicole with â€œSHEITE,â€ Dante Spinetta with â€œStarlight,â€ Feli Colina with â€œDiabla,â€ and La Yegros with â€œTrocitos de Madera.â€ Meanwhile, Delfina Dib, Willy Bronca, and Tomy B team up for â€œGARDEL EN EL AVIÃ“N.â€

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Para algunos de los artistas, aterrizar en un partido de fútbol tiene un significado especial. “El fútbol ha sido mi deporte favorito desde que era niña y algunos de mis mejores recuerdos familiares están relacionados con él”, escribió La Yegros en Instagram al anunciar su inclusión. “Me siento feliz y honrado”.

Dib and Bronca also celebrated their placement with a shared Instagram post, writing, â€œSiempre me enseÃ±aron a jugar en toda la cancha!â€ before thanking the team behind â€œGARDEL EN EL AVIÃ“N.â€

el completo FC 27 La banda sonora también incluye Interpol, The Strokes, The War on Drugs, Nia Archives, Barry Can’t Swim y más, continuando el papel de larga data de la franquicia de fútbol como plataforma global de descubrimiento musical.

EA Sports FC 27 llega a todo el mundo el 25 de septiembre y el acceso anticipado comienza el 18 de septiembre. Obtenga una copia aquí.