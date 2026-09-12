El auge de 103.000 millones de dólares en Argentina versus la crisis de 52 millones de dólares en Bolivia: mismos recursos, destinos opuestos

El informe:

Se proyecta que el total de exportaciones de Argentina en 2026 alcance los 103.200 millones de dólares, un nuevo máximo muy por encima de la marca anterior de 88.400 millones de dólares de 2022, y el petróleo crudo superó al maíz y la harina de soja para convertirse en la mayor exportación del país por primera vez desde que se tiene registro.

La producción argentina de litio está en camino de crecer muy por encima del 120% este año, un salto lo suficientemente grande como para que los analistas crean que podría desplazar a Chile del segundo lugar en producción mundial, sólo detrás de Australia.

Un distrito cuprífero recientemente aprobado podría en última instancia tragarse hasta 15.000 millones de dólares de dinero de los inversores, lo que daría a Argentina sus primeras exportaciones de cobre desde que se detuvo la producción en 2018.

El banco central de Bolivia puso en el mercado 35 millones de dólares de sus menguantes reservas el 9 de septiembre, una medida de emergencia después de que el boliviano perdiera hasta el 76% de su valor en apenas tres meses.

Detrás de esa lucha monetaria se esconde una cifra aún más cruda: un pago récord de deuda en marzo dejó a Bolivia con sólo 52 millones de dólares en efectivo utilizable, a pesar de las reservas generales que los funcionarios cifraron en 4.260 millones de dólares.

Dos economías vecinas comparten el mismo rincón de Sudamérica, rico en minerales y energía. Uno de ellos acaba de registrar las mejores cifras de exportación de su historia. El otro pasó esta semana vendiendo dólares escasos sólo para evitar que su moneda siguiera cayendo. La brecha entre Argentina y Bolivia no es una coincidencia de tiempo: es lo que sucede cuando los mismos recursos subterráneos rinden frutos para un país y se agotan para el otro.

Argentina va camino de cerrar 2026 con récord 103.200 millones de dólares en exportacionesimpulsado por el petróleo, el litio y una industria del cobre que apenas existía hace un año. Mientras tanto, Bolivia observa cómo su banco central interviene casi semanalmente para defender una moneda que ya ha perdido más de tres cuartas partes de su valor desde junio. ¿Podría la ganancia inesperada de recursos de Argentina ser un anticipo de la crisis que se desarrolla en el país vecino?

Cómo el petróleo destronó silenciosamente a la soja argentina

Durante la mayor parte de la historia argentina moderna, todo lo que el país enviaba al exterior solía comenzar como una soja o una mazorca de maíz. Eso cambió este año. Crudo extraído de la formación Vaca Muerta de la cuenca Neuquén superó a ambas categorías de cereales combinadas durante la primera mitad de 2026, una novedad para un país cuya economía ha girado en torno a la agricultura durante generaciones. Aproximadamente siete de cada diez barriles que Argentina produce ahora provienen de esa única formación patagónica, y los envíos de energía por sí solos aumentaron un 50% entre enero y julio, una racha que ayudó a triplicar el superávit comercial del país año tras año.

El premio mayor ni siquiera se ha enviado todavía. El gigante energético italiano Eni, la petrolera estatal argentina YPF y la firma emiratí XRG están presionando para una convocatoria de inversión final, prevista para noviembre, en un proyecto de licuefacción que tiene un precio de aproximadamente 30 mil millones de dólares. Si se le da luz verde, permitiría a Argentina exportar 28 millones de toneladas de gas anualmente para finales de la década, convirtiendo a Vaca Muerta de un título petrolero a uno de gas, un cambio que el banco central cree que podría llevar las exportaciones totales a más de 143 mil millones de dólares en cuatro años.

Dos metales intentan repetir la historia del petróleo

El crudo no es lo único que atrae dinero extranjero a Argentina. Nueve proyectos separados de litio ya están bombeando producto, y los pronosticadores ahora esperan que la producción combinada aumente a más del doble este año: crecimiento suficiente, dicen algunos, para sacar a Chile del segundo lugar entre los productores de litio del mundo y dejar a Argentina detrás de Australia.

Copper cuenta una historia de regreso diferente. El gigante minero BHP y su socio canadiense Lundin Mining planean aproximadamente el doble de lo que gastaron el año pasadoelevando los desembolsos para 2026 en su proyecto conjunto Vicuña a alrededor de 800 millones de dólares. Las estimaciones sobre el precio final del proyecto varían ampliamente, desde 5.000 millones de dólares según el cálculo de las propias empresas hasta 15.000 millones de dólares según los cálculos de la industria local. Enterrados cerca de la frontera con Chile, se cree que los depósitos contienen más de 13 millones de toneladas de cobre listas para ser extraídas una vez que comience la producción en 2030, la primera producción de cobre del país desde que la mina Alumbrera cerró sus puertas en 2018.

Al otro lado de la frontera, una moneda en caída libre

Las cifras de Bolivia cuentan una historia casi reflejada. Durante quince años, un dólar compraba exactamente 6,96 bolivianos, un tipo de cambio que el gobierno defendió con tanta rigidez que se convirtió en uno de los tipos de cambio más antiguos de la región. Esa vinculación finalmente cedió el 26 de junio.cuando las autoridades dejaron que el boliviano flotara libremente e inmediatamente cayó a aproximadamente 9,73 por dólar, una devaluación de casi el 30% en un solo día. Incluso eso subestimó la presión que se acumulaba debajo: en el mercado negro, los dólares ya habían estado cambiando de manos por hasta 20 bolivianos, mientras que las reservas del propio banco central se habían reducido de un máximo histórico de 15 mil millones de dólares a menos de 2 mil millones de dólares.

La flotación de la moneda no lo calmó. En cuestión de semanas, el tipo de cambio había bajado aún más, y para la segunda semana de septiembre el boliviano había perdido hasta el 76% de su valor desde que comenzó la flotación. Los funcionarios respondieron el 9 de septiembre inyectando 35 millones de dólares en los bancos locales a 12,10 por dólar, describiendo la volatilidad como separada de los fundamentos económicos reales del país. La medida consiguió algunas sesiones de negociación más tranquilas, no una resolución.

Lo que 52 millones de dólares revelan sobre el verdadero problema de Bolivia

Las señales de advertencia aparecieron mucho antes de la intervención de este mes. En marzo, Bolivia hizo la El mayor pago de deuda externa de su historia.enviando más de 500 millones de dólares por la puerta y dejando reservas gastables en apenas 52 millones de dólares, frente a aproximadamente 400 millones de dólares justo antes de que se realizara el pago. Ese colapso expuso una verdad incómoda que se esconde dentro de la cifra oficial de reservas del país: de los 4.260 millones de dólares que Bolivia informó tener en ese momento, cerca del 89% estaban en lingotes de oro en lugar de moneda utilizable. El oro no paga una factura de importación ni defiende un tipo de cambio de la noche a la mañana, y ese desajuste es precisamente lo que sigue obligando al banco central a regresar al mercado.

El alivio puede llegar eventualmente a través del El Fondo Monetario Internacional ha acordado prestar 1.900 millones de dólaresaunque el dinero todavía está inmovilizado en espera de la aprobación tanto de la junta directiva del Fondo como del Congreso de Bolivia, y ya es menor que los aproximadamente 2.500 millones de dólares que el gobierno solicitó originalmente.

La misma apuesta, dos resultados muy diferentes

Si comparamos los titulares uno al lado del otro, surge una única pregunta: ¿puede un país extraer suficiente petróleo, litio, gas y cobre del suelo con suficiente rapidez como para importar antes de que el mundo avance? Actualmente Argentina responde que sí y sus cifras de exportaciones son prueba de ello. Bolivia está viviendo el escenario opuesto, donde años de menguantes ventas de gas dejaron al tesoro sin suficientes dólares para mantener estable su propia moneda, y mucho menos perseguir el próximo ciclo de materias primas.

Aún es una cuestión abierta si Argentina seguirá ganando esa apuesta: los ciclos de auge basados ​​en la extracción tienen una forma de revertirse, pero por ahora, un país está contando un récord de 103.000 millones de dólares y el otro está contando los 52 millones que le quedan.