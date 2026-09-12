Se ha revelado la lista de inscritos para el Rally Mont-Blanc Morzine.

Tres meses después de su última prueba, el Campeonato de Francia de Rally regresará a Morzine la próxima semana.

El Campeonato de Francia de Rallyes de Asfalto se reanudará finalmente con el Rallye Mont-Blanc Morzine, quinta prueba de la temporada. Tras la cancelación del Rallye Rouergue Rodez Aveyron Occitanie en julio, este evento marcará el regreso a la competición después de casi tres meses de pausa. Como suele ocurrir en Morzine, a los espectadores les espera una lista de inscritos de muy alta calidad: presentada este viernes 28 de agosto, incluye 207 equipos de vehículos modernos. Los favoritos al campeonato estarán presentes y la agradable sorpresa de la lista es Denis Giraudet: sustituido en el último minuto en el Rallye Vosges Grand Est tras salirse de la carretera durante el Shakedown, el legendario copiloto ya está en condiciones de volver a la competición y ocupará el asiento del copiloto del Porsche 992 GT+ de Raphaël Astier.

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Además, el evento también acogerá el Trofeo Clio Francia y el Trofeo Alpine A290 Rally. También aquí el campo estará lleno y estarán presentes todos los favoritos de la temporada. En la categoría Histórico, también han surgido agradables sorpresas, en particular la presencia de Simon Jean-Joseph y Méryl Giraldo en un BMW M3 Grupo A. En total, 55 equipos tomarán la salida de la carrera.

El evento comenzará este viernes 4 de septiembre por la mañana y concluirá al día siguiente en Morzine.

CFR – Rally Mont-Blanc Morzine

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