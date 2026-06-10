Accenture adquiere Whalar en un intento por impulsar la división de marketing de influencers.

Accenture, la gigante consultora de servicios profesionales, ha adquirido la agencia creadora e influyente Whalar, buscando impulsar la escala de su brazo de marketing, Accenture Song.

El acuerdo verá a los co-CEO de Whalar, Emma Harman y Jo Cronk, unirse a Accenture Song y continuar liderando Whalar en sus roles actuales. La ex empresa matriz de Whalar, Whalar Group, entrará en una asociación estratégica de tres años con Accenture Song, en la que proporcionará acceso a su amplia gama de clientes.

Las dos compañías no revelaron los términos financieros, pero Whalar Group lo describió a AdWeek como la “mayor transacción de economía de creadores”. La adquisición de Influential por parte de Publicis Groupe en 2024 se estimó en alrededor de $500 millones.

“Accenture Song existe para ayudar a las empresas más ambiciosas del mundo a crecer, y hoy, el crecimiento es inseparable de la relevancia”, dijo la CEO de Accenture Song, Ndidi Oteh, en un comunicado. “Lo social es donde se descubren las marcas, donde ocurre el comercio moderno y donde los hábitos de consumo nos dicen qué productos y servicios van a ganar en el futuro. Whalar aporta una capacidad creativa que refuerza cómo impulsamos un impacto significativo y un crecimiento para los clientes”.

Harman y Cronk en un comunicado calificaron la adquisición como “un momento especial para nuestro notable equipo y para nosotros”. Los más de 170 empleados de la agencia también se unirán a Accenture Song.

“Estamos inmensamente orgullosos de lo que hemos construido en la última década en asociación con nuestros clientes, socios y la comunidad creadora”, dijeron los dos. “Unirse a Accenture Song nos permite construir sobre nuestra sólida base sin igual y acelerar nuestra ambición para el próximo capítulo en la revolución de los creadores”.

Whalar Group fue fundado en 2016, y su agencia creadora ha gestionado $600 millones en campañas de creadores. Algunos de sus clientes incluyen la NFL, Uber e IKEA.

“Estamos increíblemente orgullosos de lo que el equipo ha construido en la última década”, dijeron Neil Waller y James Street, los cofundadores y co-CEOs de Whalar Group, en un comunicado. “Accenture Song opera en un nivel de escala y ambición verdaderamente único, y creemos que no hay mejor socio para llevar la agencia de Whalar a la próxima fase de crecimiento”.

Accenture Song ha buscado varios acuerdos en el espacio de la economía de los creadores, adquiriendo la agencia social e influyente Superdigital el año pasado y la agencia de compromiso con el cliente Unlimited en 2024.

[Contexto: Accenture adquiere la agencia de creadores y de influencers Whalar para fortalecer su presencia en el mercado de marketing digital.] [Hecho: Whalar Group ha gestionado $600 millones en campañas de creadores y cuenta con clientes importantes como la NFL, Uber e IKEA.]