El brote de Ébola en Congo aumenta a más de 100 muertes de 550 casos a medida que el conflicto ralentiza la respuesta

El brote de Ébola en Congo aumenta a más de 100 muertes...

Un trabajador de la salud desinfecta una ambulancia en el centro de tratamiento Mongbwalu que transportó a un paciente sospechoso de Ébola en Mongbwalu, Congo, viernes 5 de junio de 2026. (Foto AP/Moses Sawasawa)

BUNIA, Congo – Más de 100 personas han muerto por Ébola menos de un mes después de que las autoridades declararon un brote de la enfermedad en el este de Congo, un saldo sombrío a medida que los funcionarios intensifican los esfuerzos para frenar la enfermedad descubierta semanas tarde.

Los ataques a los trabajadores de la salud por parte de residentes enojados, el escepticismo entre algunos lugareños y el conflicto armado en puntos críticos continúan desafiando los esfuerzos para detener el brote de Ébola declarado el 15 de mayo, causado por una forma grave de la enfermedad.

De los 550 casos confirmados hasta el domingo, ha habido 101 muertes y 19 recuperaciones, según el último informe de situación emitido el lunes. El brote se concentra en la provincia oriental de Ituri de Congo, que representa más del 90% de los casos. También se han registrado casos en las provincias de Kivu Norte y Kivu Sur, y se ha extendido a través de la frontera a Uganda.

Sin embargo, se cree que el número de casos en Congo es mayor porque el brote se confirmó semanas más tarde y la tasa de cobertura de seguimiento de contactos, que ha mejorado en los últimos días, aún es del 64%.

La Organización Mundial de la Salud dijo el martes que en las últimas 24 horas solo se han analizado 137 muestras, con 35 resultando positivas.

El último brote de Ébola es causado por el raro virus Bundibugyo, que no tiene una vacuna o tratamiento aprobado a diferencia del virus “Zaire”, otro nombre para el virus del Ébola, responsable de la mayoría de los 16 brotes pasados de la enfermedad en Congo.

El rápido aumento en el número de casos se debe en parte a la ampliación de las capacidades de diagnóstico, lo que permite probar el rezago de muestras recolectadas previamente, dijeron las autoridades.

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Protestas en Kenia por los planes de EE. UU. para la cuarentena de Ébola

El martes, la policía de Kenia lanzó gas lacrimógeno para dispersar a los manifestantes en la ciudad de Nanyuki, cerca de una base aérea militar donde Estados Unidos planea construir un centro de cuarentena de Ébola, un proyecto que desde entonces ha generado protestas pero que luego fue detenido por los tribunales.

Un fuerte despliegue de policías antidisturbios y regulares impidió que los manifestantes se dirigieran hacia la base.

El mes pasado, los funcionarios de EE. UU. dijeron que Washington tiene la intención de enviar a estadounidenses expuestos al Ébola mientras están en el extranjero a una nueva instalación en Kenia en lugar de traerlos de vuelta a casa. Dijeron que el centro se ubicaría en la Base Aérea Laikipia con una capacidad de 50 camas de cuarentena.

Un tribunal de Kenia suspendió posteriormente la construcción de la instalación y prohibió la llegada de pacientes extranjeros, pendiente del resultado de un caso presentado por la Sociedad de Abogados de Kenia y un grupo de observadores constitucionales. Los demandantes citaron preocupaciones sobre el frágil sistema de salud de Kenia y la falta de transparencia en torno al acuerdo bilateral.

Kenia no ha registrado ningún caso de Ébola, pero Uganda, su vecino, ha reportado 19 casos confirmados.

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Asadu reportó desde Abuja, Nigeria. Los escritores de Associated Press Mark Banchereau en Dakar, Senegal, y Evelyne Musambi en Nairobi, Kenia, contribuyeron a este informe.