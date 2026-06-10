El NIAID nombra un nuevo director interino después de semanas de preguntas sobre el liderazgo

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Los Institutos Nacionales de Salud han designado al investigador John Powers III para dirigir su instituto de enfermedades infecciosas de forma interina, después de semanas de estar en el limbo del liderazgo tras los informes de que el director anterior, Jeffery Taubenberger, había dimitido.

El nombramiento de Powers, anteriormente asesor principal del Instituto Nacional de Alergias y Enfermedades Infecciosas y adjunto de Taubenberger, llega en un momento de mayor atención para el instituto. La segunda agencia más grande del NIH, responsable de una financiación por valor de 6.500 millones de dólares, ha estado sin un líder permanente desde el derrocamiento de Jeanne Marrazzo en marzo pasado. En las últimas semanas, un puñado de otros altos líderes también han sido reasignados a otros puestos, lo que provocó que los legisladores expresaran preocupación sobre el grupo de expertos en enfermedades infecciosas en un momento de alarma por el reciente brote de hantavirus y el brote de ébola en África Central.

La noticia fue anunciada al personal de los NIH en un correo electrónico, visto por STAT, enviado el martes por la mañana. Powers “aporta una amplia experiencia en enfermedades infecciosas clínicas, investigación clínica, ciencia regulatoria y liderazgo en salud pública”, decía el correo electrónico.

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