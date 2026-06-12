Ariana Grande exige que la Casa Blanca deje de usar su canción para el video bárbaro de ICE

Ariana Grande criticó a la administración del presidente Donald Trump el jueves después de que la Casa Blanca usara su canción “Bye” de 2024 en un video de TikTok de la Agencia de Inmigración y Aduanas que mostraba agentes federales arrestando y esposando personas.

En la sección de comentarios del clip, la ganadora del Grammy exigió que la administración dejara de usar su música, según Reuters. Según el medio, escribió: “Por favor, nunca vuelvan a usar mi música en relación con esta barbarie, inhumano y atroz sinsentido”.

La música parece haber sido eliminada en el momento de la publicación y el comentario de Grande no aparece en la sección de comentarios.

Un portavoz de Grande confirmó a Variety que la cantante escribió el comentario, pero “por alguna razón no es públicamente visible” en la publicación. Una fuente dijo a Reuters y Variety que el equipo de Grande estaba investigando cómo eliminar su música del video.

En un comunicado a Rolling Stone respondiendo a Grande, la portavoz de la Casa Blanca, Abigail Jackson, dijo: “Diremos esto una última vez: lo realmente bárbaro, inhumano y atroz son los criminales extranjeros ilegales que han herido y asesinado a ciudadanos americanos inocentes”.

Este no es la primera vez que Grande ha obtenido una respuesta de la Casa Blanca. En septiembre de 2025, ella volvió a compartir una publicación en su Instagram que condenaba a la administración Trump por sus redadas de ICE y retórica transfóbica. Según Variety, la publicación fue escrita por el activista Matt Bernstein como una “comprobación” para los seguidores de Trump y planteaba la pregunta: “Han pasado 250 días. Ahora que los inmigrantes han sido violentamente separados de sus familias y las comunidades han sido destruidas, ahora que las personas trans han sido culpadas por prácticamente todo y viven con miedo, ahora que la libertad de expresión está al borde del colapso para todos nosotros, ¿ha mejorado su vida?”

En respuesta, el subsecretario de prensa de la Casa Blanca, Kush Desai, dijo en un comunicado a Entertainment Weekly en ese momento: “Guarda tus lágrimas, Ariana. Porque las acciones del presidente Trump han acabado con la crisis inflacionaria de Joe Biden y están atrayendo billones en nuevas inversiones”.

Trump ha provocado la ira de varios músicos por usar su música, a menudo sin autorización. Esto fue especialmente cierto durante su campaña de 2024. Desde la cantante canadiense Céline Dion hasta la familia del icono del soul Isaac Hayes, han hecho de todo, desde emitir declaraciones públicas hasta enviar cartas de cese y desistimiento a Trump a través de abogados.