Ariana Grande le dice a la Casa Blanca que no use su música por publicación bárbara

Ariana Grande criticó enérgicamente a la Casa Blanca el jueves por utilizar una de sus canciones en una publicación de TikTok, exigiendo que “no vuelva a usar” su música para contenido “bárbaro”. Grande hizo la demanda en un comentario en una publicación de TikTok de la Casa Blanca que mostraba a personas siendo arrestadas por agentes de inmigración y presentaba su canción de 2024 “Bye”. El comentario, que Reuters informó primero, dijo: “Por favor, nunca uses mi música en relación con esta barbarie, inhumanidad, atrocidades”. El equipo de Grande está intentando eliminar el audio de la publicación, según informaron Reuters y Variety. La portavoz de la Casa Blanca, Abigail Jackson, dijo a Forbes en un correo electrónico: “Diremos esto una última vez: lo que realmente es bárbaro, inhumano y atroz son los inmigrantes ilegales criminales que han herido y asesinado a ciudadanos estadounidenses inocentes”.

Contexto [Ariana Grande criticó a la Casa Blanca por usar su canción en una publicación que consideraba inapropiada]

Verificación de datos [La Casa Blanca enfrentó críticas por el uso de la música de Ariana Grande en un video de TikTok que mostraba arrestos de inmigrantes]