Argentina planea permitir la venta libre de impuestos de 10.000 vehículos estadounidenses – espanol.upi.com

Algunas empresas ya han comenzado a anticiparse al recorte arancelario del gobierno argentino, ofreciendo descuentos en el Ford Mustang, entre otros vehículos. Foto de archivo de Kamil Krzaczynski/EPA

BUENOS AIRES, June 11 (UPI) — Argentina se está preparando para abrir parcialmente su mercado automotriz a vehículos fabricados en Estados Unidos, una medida que podría ampliar la gama de modelos disponibles para los consumidores y profundizar la agenda de liberalización económica del presidente Javier Milei.

El plan permitiría que hasta 10.000 vehículos al año ingresen a Argentina sin pagar el arancel del 35% que actualmente se aplica a la mayoría de los automóviles importados de países fuera del Mercosur, el bloque comercial sudamericano que comprende a Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay.

El gobierno está ultimando los detalles de la iniciativa, que según informes de los medios locales podría anunciarse en agosto. De implementarse, marcaría uno de los cambios más significativos en la política comercial automotriz de Argentina en los últimos años.

Los analistas de la industria dijeron que es probable que el impacto sea más notable en los precios de los vehículos que en los volúmenes de ventas.

Gabriel Silveira, editor de automoción del periódico argentino Clarín, dijo a UPI que el acuerdo se aplicaría a un número limitado de vehículos y que la mayoría de los modelos calificados se concentrarían en segmentos de mercado de mayor precio.

“Este acuerdo implicaría sólo 10.000 vehículos al año y no se importan tantos coches de Estados Unidos. Beneficiaría especialmente a marcas como Ford y General Motors”, afirmó.

Silveira dijo que varios fabricantes de automóviles de lujo que fabrican vehículos en Estados Unidos también se beneficiarían, incluidos BMW y Mercedes-Benz. Dijo que eliminar el arancel podría reducir significativamente el precio minorista de esos modelos.

Algunas empresas ya han comenzado a anticipar los efectos potenciales del acuerdo. Silveira señaló que Ford está ofreciendo descuentos en varios vehículos fabricados en Estados Unidos, incluida la camioneta F-150, el auto deportivo Mustang y el vehículo deportivo utilitario Bronco.

“Ya se están vendiendo a precios reducidos en previsión de la implementación final del acuerdo”, dijo.

Según el medio de noticias empresariales iProfesional, las importaciones que superen el límite de 10.000 unidades seguirían pagando el arancel completo. Los permisos de importación se otorgarían por orden de llegada y no existen planes para aumentar automáticamente la cuota en los próximos años.

La medida podría beneficiar a fabricantes de automóviles estadounidenses como Ford, Chevrolet y Stellantis, así como a marcas europeas y asiáticas que fabrican vehículos en plantas estadounidenses, incluidas Toyota, Honda, Hyundai, BMW, Mercedes-Benz y Volkswagen.

El diario Ámbito Financiero informó que el acuerdo abarcará turismos, SUV, camionetas y vehículos comerciales ligeros propulsados ​​por motores de combustión interna, híbridos y eléctricos.

Los modelos que podrían estar disponibles en Argentina bajo el programa incluyen los SUV Toyota Tundra, Chevrolet Tahoe y Suburban y el Mercedes-Maybach GLS.

La Casa Blanca dijo el año pasado que el entendimiento tiene como objetivo promover el crecimiento económico y ampliar las oportunidades comerciales entre los dos países.

Si bien el gobierno de Argentina ha presentado la medida como parte de su estrategia más amplia de liberalización comercial, algunos sectores de la industria automotriz nacional están monitoreando de cerca sus efectos potenciales sobre la competencia y la manufactura local.