El campo del urbanismo especulativo generalmente trata sobre cómo los entornos urbanos se ven afectados por la financiarización y la mercantilización del capitalismo tardío. Sin embargo, como explican Frank Müller y Anke Schwarz en su introducción al número actual de la revista austriaca dérive, el urbanismo especulativo también está lleno de posibilidades para ‘diversos tipos de imaginación aspiracional’.

Si las ciudades son espacios donde chocan visiones competidoras del futuro, entonces la especulación puede ser utilizada como una herramienta para imaginar futuros alternativos que desafíen la mercantilización de la vida humana y del mundo natural. La especulación en este sentido no financiero puede verse como ‘una práctica transformadora y un método de investigación en y sobre los espacios urbanos’.

Sin embargo, la especulación no es inherentemente emancipatoria: los movimientos políticos autoritarios y reaccionarios también se basan en visiones especulativas del futuro. Lo que distingue a la especulación emancipadora es su disposición a cuestionar las estructuras de poder existentes y ‘expandir el espacio de posibilidades’. En lugar de prometer salvación tecnológica o certeza utópica, destaca ‘las desigualdades contemporáneas e históricamente arraigadas, las dependencias y las constelaciones de poder’ y se pregunta qué condiciones podrían permitir que surjan futuros urbanos más justos.

Utilizada para imaginar entornos urbanos más inclusivos y menos opresivos, la especulación se convierte en ‘la fuente e instrumento de una práctica colectiva, intersubjetiva e intergeneracional de cuidado’. Este tipo de especulación es inherentemente geográfica debido a su orientación hacia el mundo material. La búsqueda de ‘diseñar utopías urbanas tangibles que brinden a todos la oportunidad de tener una vida digna’ requiere la capacidad de ‘pensar con la tierra’, siempre consciente de la relación entre lo conceptual y lo material. La especulación es tanto un enfoque teórico como un método práctico de investigación urbana crítica: una forma de vincular la imaginación, la lucha política y la transformación material de las ciudades.

[Contexto: El artículo discute la naturaleza de la especulación en el urbanismo y su potencial emancipador, así como su importancia para imaginar futuros urbanos más justos y sostenibles.]

Mapeo colaborativo

Laura Kemmer, Ana Luiza Nobre y David Sperling exploran cómo la cartografía especulativa puede redescubrir historias urbanas suprimidas e inspirar la resistencia comunitaria a la especulación inmobiliaria.

El desarrollo urbano destruye sistemas ecológicos y la memoria cultural, escriben. Los ríos son canalizados en líneas rectas o enterrados para dar espacio a edificios y flujos de capital, mientras que las comunidades locales e historias desaparecen del paisaje. El río Saracura, que una vez fluía a través del barrio Bixiga de São Paulo, ahora corre bajo capas de infraestructura de concreto y está en gran parte ausente de los mapas oficiales y documentos de planificación.

Para contrarrestar esta eliminación, el equipo de Ground Atlas organizó un ‘proyecto de mapeo colaborativo’ inspirado en parte por el descubrimiento de artefactos arqueológicos de un quilombo históricamente documentado pero previamente no localizable (una comunidad de exesclavos) durante la construcción de una nueva estación de metro. Investigadores, artistas, activistas, representantes indígenas y residentes locales produjeron un mapa digital compuesto por cartas dirigidas al río oculto, vinculando historias, imágenes y objetos a sitios en todo el vecindario.

En una carta, un Grupo de Investigación Hidrolingüística ficticio presenta una traducción de las ‘frecuencias de sonido’ del río al Baniwa, un idioma indígena, y luego al portugués. El elemento especulativo es esencial: ‘Cambia el marco de autoridad científica y abre un espacio para pensar en el agua no solo como un recurso, sino como un medio expresivo que habla’. Otra carta está escrita desde la perspectiva de un residente del quilombo, utilizando hallazgos arqueológicos como ‘base científica para un acto de fabulación’. Al llenar los vacíos en los archivos oficiales con narrativas especulativas, el mapa destaca voces y relaciones normalmente excluidas de la planificación urbana.

[Contexto: El artículo destaca la importancia del mapeo colaborativo para redescubrir historias urbanas y resistir a la especulación inmobiliaria.]

Berlín

Tan pronto como cayó el Muro de Berlín, los inversores comenzaron a mirar hacia la propiedad inmobiliaria a lo largo de su curso ‘con el objetivo de transformar rápidamente la tierra socialista en estructuras capitalistas’. Christoph Sommer rastrea cómo los procedimientos de planificación, el debate político y el activismo cívico dieron forma a la eventual decisión de conservar el histórico sitio de Checkpoint Charlie para uso público.

A lo largo de los años se discutieron varios planes, siendo el más reciente un desarrollo comercial a gran escala que comprendía tiendas, hoteles y un pequeño museo para ser arrendado por el desarrollador al estado. La idea de que el estado mismo pudiera adquirir la tierra y usarla para un museo y un memorial fue descartada como inviable, considerando una asociación público-privada como la única posibilidad. Pero el proyecto provocó una fuerte oposición por parte de historiadores, expertos en patrimonio, activistas e iniciativas locales, quienes temían que los edificios densos y la naturaleza comercial del desarrollo borraran la importancia histórica del sitio.

Contrariamente a ‘la a menudo justificada crítica de que la planificación comunicativa beneficia a actores adinerados y articulados y neutraliza el potencial contrahegemónico a través de la integración’, los procedimientos de planificación destinados a recopilar comentarios de expertos se convirtieron inesperadamente en espacios de resistencia política. Los formatos participativos permitieron que los críticos formaran alianzas y legitimaran sus preocupaciones, lo que llevó a la formación de un poderoso ‘contra-público al proyecto de inversión’.

Finalmente, los opositores al proyecto tuvieron éxito. En lugar de un desarrollo totalmente privatizado, partes de la tierra fueron designadas para fines públicos, incluyendo un memorial y un sitio educativo. El resultado ‘muestra que la participación no está, como se critica con frecuencia y con razón, condenada a legitimar intenciones preconcebidas’.

[Contexto: El artículo resalta la importancia de la resistencia política mediante la participación ciudadana en la toma de decisiones urbanas.]

Solarpunk

Durante décadas, las visiones populares de la ciudad del futuro han estado dominadas por la imagen del ciberpunk: rascacielos imponentes, calles iluminadas con neón y poder corporativo. Contra esta estética, el solarpunk se desarrolló como una visión más verde y utópica del futuro. Sin embargo, también ha sido cooptado por ‘capital neoliberal y se ha mainstreamizado al lavar de verde todo, desde regímenes autoritarios hasta empresas de yogur’, escribe Anja Lind. La propuesta de la Riviera de Gaza ejemplifica cómo incluso ‘las fantasías de desposesión colonial no pueden permitirse descentrar la ecología’.

Pero ‘los practicantes solarpunk resisten activamente estas representaciones, ridiculizan este lavado de verde y proponen especulaciones nuevas, vibrantes y críticas postcapitalistas’. Las novelas solarpunk recientes no están unidas por una estética coherente y convenientemente empaquetada, sino por su comunalismo radical. Un motivo recurrente es la creación de comunidades intencionales que experimentan con nuevas formas de vida urbana, como asentamientos construidos con materiales recuperados.

A diferencia de ‘la arquitectura inteligente monumentalmente verde’ promovida por el urbanismo corporativo, el solarpunk enfatiza formas de vida más lentas y comunales: espacios compartidos, sistemas alimentarios locales y gobernanza participativa. ‘La ciudad solarpunk se construye a partir de la abundancia de bienes compartidos, desmercantilización y justicia social, no a partir de cuerpos extraídos y colonizados’, escribe Lind.

Este tipo de especulación de ciencia ficción es más que entretenimiento. Al ofrecer ‘un consenso radicalmente diferente sobre la ciudad del futuro’, el solarpunk nos ayuda a imaginar formas alternativas de organizar nuestras comunidades en una era de crisis climática y fragmentación social. Mientras nos preguntamos cómo salir de la crisis, ‘la ciencia ficción nunca ha sido tan oportuna, la especulación nunca ha sido tan importante para abordar’.

[Contexto: El artículo analiza el movimiento solarpunk como una alternativa a las visiones tradicionales de la ciudad del futuro, destacando su resistencia al lavado de verde y su enfoque en la sostenibilidad y la justicia social.]