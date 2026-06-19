Cumbre de la UE: Merz pide recortes al presupuesto “demasiado alto”

Varios líderes que llegaron a la cumbre de la UE en Bruselas dijeron que no tenía sentido apresurarse a entablar conversaciones con Rusia.

Estas declaraciones se hicieron después de que un funcionario de la UE anunciara el miércoles que la oficina del presidente del Consejo Europeo, Antonio Costa, había tenido “breves contactos a nivel diplomático” con el Kremlin.

“En primer lugar, tiene que haber alguien del otro lado dispuesto a la paz”, dijo el primer ministro letón, Andris Kulbergs. “Desafortunadamente nadie quiere la paz de ese lado… no hay punto de contacto si la otra parte (Rusia) no quiere (la paz)”.

“Es mucho mejor intervenir si vemos algunas señales positivas de Rusia, que demuestren que Rusia está dispuesta a iniciar negociaciones de paz o que está dispuesta a un alto el fuego”, dijo a los periodistas el presidente de Lituania, Gitanas Nauseda. “Hasta ahora, no veo ninguna señal positiva de Rusia, así que mi pregunta es qué queremos lograr”.

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El primer ministro holandés, Rob Jetten, también dijo que Rusia no estaba mostrando ninguna voluntad de negociar y añadió que no creía que las conversaciones de paz pudieran comenzar pronto.

“No tenemos esa impresión en absoluto por parte de los Países Bajos. Vemos que los rusos no han mostrado ningún interés serio recientemente”, dijo.

Mientras tanto, el canciller austriaco, Christian Stocker, dijo que quería mantener abiertas las líneas de comunicación, sin importar el nivel. Sin embargo, incluso él se mostró escéptico sobre la voluntad de Moscú de discutir la paz.

“No tengo la impresión de que Rusia, y el presidente Putin en particular, vayan a sentarse a la mesa de negociaciones para negociar una solución de paz”, dijo Stocker.

A principios de esta semana, la primera ministra italiana, Giorgia Meloni, propuso la idea de un enviado único de la UE para manejar las negociaciones con Rusia sobre Ucrania.