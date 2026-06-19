Copa del Mundo 2026: México vs Corea del Sur equipos confirmados y alineaciones completas, canal de TV, transmisión en línea en vivo y estadísticas.

Copa del Mundo 2026: México vs Corea del Sur equipos confirmados y...

Coanfitriones México buscan una segunda victoria crucial en la Copa del Mundo contra Corea del Sur.

El ganador de este partido en Guadalajara estará en buena posición para ganar el Grupo A, y el entrenador Javier Aguirre indicó que México necesitará mejoras si quieren seguir con su excelente historial en este encuentro.

El jefe de Corea del Sur, Hong Myung-bo, cree que su equipo está en un estado de ánimo seguro después de remontar para vencer a la República Checa.

“En el primer partido contra la República Checa, nunca nos rendimos hasta el final, cumplimos nuestros roles y aseguramos la victoria”, dijo Hong.

Así es como se alinean los equipos.

Mexican team news

Cesar Montes está suspendido para México luego de su tarjeta roja contra Sudáfrica, y hay tres cambios en total.

Jorge Sánchez, Edson Álvarez y Luis Romo entran por Montes, Israel Reyes y Álvaro Fidalgo.

XI de México: Raúl Rangel, Jesús Gallardo, Johan Vázquez, Edson Álvarez, Jorge Sánchez, Brian Gutiérrez, Érik Lira, Luis Romo, Julián Quiñones, Raúl Jiménez, Roberto Alvarado

Noticias del equipo de Corea del Sur

Bae Jun-Ho y Kim Tae-Hyeon (ambos con problemas de tobillo) están excluidos para Corea del Sur. Kim Moon-Hwan entra por Lee Tae-Seok.

XI de Corea del Sur: Kim Seung-Gyu, Lee Gi-Hyuk, Kim Min-Jae, Lee Han-Beom, Kim Moon-Hwan, Paik Seung-Ho, Hwang In-Beom, Seol Young-Woo, Lee Jae-Sung, Lee Kang-In, Son Heung-Min

Dónde ver México vs. Corea del Sur: Canal de TV, transmisiones en vivo en línea

México vs. Corea del Sur comienza a las 2:00 am del viernes hora del Reino Unido. Se emitirá en BBC Two y también está disponible para ver en iPlayer y en el sitio web de BBC Sport.

Copa del Mundo 2026: Estadísticas México vs. Corea del Sur