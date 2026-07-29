Lutter contre leffacement

Ã‰crire l'histoire de la Palestine soulÃ¨ve d'emblÃ©e une question historiographique fondamentaleÂ : comment produire un rÃ©cit historique lorsque l'on est confrontÃ© Ã l'exil, Ã la dispersion et Ã la destruction de ses tracesÂ ? Depuis Marc Bloch, l'histoire n'est plus seulement considÃ©rÃ©e comme le rÃ©cit des Ã©vÃ©nements passÃ©s, mais comme une enquÃªte sur les sociÃ©tÃ©s humaines Ã partir de traces fragmentaires, toujours situÃ©es et conservÃ©es de maniÃ¨re inÃ©gale. Or, dans le cas palestinien, cette question prend une dimension particuliÃ¨reÂ : les archives sont dispersÃ©es, confisquÃ©es ou dÃ©truites, et l'accÃ¨s mÃªme au passÃ© devient un enjeu de pouvoir.

L'histoire de la Palestine et de son peuple a longtemps Ã©tÃ© marginalisÃ©e au profit du rÃ©cit dominant israÃ©lien. Absente, fragmentÃ©e ou relÃ©guÃ©e aux marges du rÃ©cit global du Â«Â conflit israÃ©lo-palestinienÂ Â», cette histoire n'a cependant jamais cessÃ© d'Ãªtre produite dans les espaces arabes de savoir, puis dans les rÃ©seaux transnationaux. MarquÃ©e par laÂ NakbaÂ deÂ 1948, l'historiographie palestinienne se construit dans la ruptureÂ : celle de l'expulsion, de l'exil et de la disparition d'un monde social. DÃ¨s lors, Ã©crire l'histoire est indissociable d'une lutte contre l'effacement. L'historiographie palestinienne ne se limite donc pas Ã la reconstitution d'un passÃ© nationalÂ ; elle interroge les conditions mÃªmes de la possibilitÃ© d'un rÃ©cit historique. Comment raconter une sociÃ©tÃ© dispersÃ©eÂ ? Comment faire de l'histoire lorsque les lieux de mÃ©moire sont dÃ©truits, les bibliothÃ¨ques pillÃ©es et les archives rendues inaccessiblesÂ ?

Retracer l'Ã©volution de l'Ã©criture de l'histoire palestinienne revient ainsi Ã analyser les transformations des rÃ©gimes de savoir qui ont accompagnÃ© cette question de la fin de l'Empire ottoman Ã nos jours. Dans un premier temps, cet article reviendra sur la fabrication d'un rÃ©cit national en Palestine mandataire et dans l'exil, puis examinera le rÃ´le des archives dans la constitution d'un champ historiographique palestinien. L'objectif sera de montrer que, face aux logiques d'effacement, Ã©crire l'histoire et prÃ©server les archives sont des pratiques Ã la fois savantes, militantes et existentielles.

La fabrique historique de la nation palestinienne arabe et la RÃ©volte deÂ 1936

Avec le dÃ©mantÃ¨lement de l'Empire ottoman, la montÃ©e des nationalismes arabes et l'instauration du mandat britannique en Palestine, les premiers historiens palestiniens inscrivent l'histoire de la Palestine dans un horizon plus large. Cette inscription ne relÃ¨ve pas uniquement d'un cadre idÃ©ologique, mais d'un moment de reconfiguration des catÃ©gories d'appartenance, au sein duquel Ã©merge progressivement le terme Â«Â PalestinienÂ Â» comme dÃ©signation spÃ©cifique, sans pour autant se substituer immÃ©diatement aux rÃ©fÃ©rents ottoman ou arabe. L'affirmation de l'arabitÃ© de la Palestine s'articule ainsi Ã un travail de nomination et de mise en rÃ©cit, oÃ¹ la dÃ©signation de soi comme Â«Â PalestinienÂ Â» participe de la construction d'un sujet collectif.

Dans ce processus, la presse joue un rÃ´le central en tant qu'espace de production et de diffusion de ces nouvelles catÃ©gories d'identification. L'essor des journaux arabes au dÃ©but duÂ xxe siÃ¨cle favorise la circulation du terme Â«Â PalestinienÂ Â», qui devient progressivement un opÃ©rateur de cohÃ©sion, mobilisÃ© dans des dÃ©bats portant sur le sionisme, la migration ou les transformations sociales. Ainsi, la revendication de l'arabitÃ© du sol et la lutte contre sa nÃ©gation par les puissances mandataires et le mouvement sioniste s'inscrivent dans un rÃ©cit historique chargÃ© d'une dimension performativeÂ : il ne s'agit pas seulement de dire l'histoire, mais de produire les conditions d'une identification collective. Ce rÃ©cit, portÃ© par des Ã©lites intellectuelles mais diffusÃ© dans un espace public Ã©largi, vise Ã susciter un sentiment d'unitÃ© au sein d'une communautÃ© arabe Ã la fois pluriconfessionnelle et politiquement situÃ©e, tout en contribuant Ã stabiliser â€“Â sans jamais totalement les fixerÂ â€“ les contours d'une identitÃ© palestinienne en formation. Dans ce contexte, la Grande RÃ©volte arabe deÂ 1936-1939 constitue un moment charniÃ¨re, largement identifiÃ© par l'historiographie arabe comme une sÃ©quence fondatrice du nationalisme palestinien. ConsidÃ©rÃ©e comme l'une des principales insurrections anticoloniales auxquelles l'Empire britannique dut faire face durant l'entre-deux-guerres, elle s'inscrit dans une dynamique rÃ©gionale de contestation de l'ordre colonial tout en rÃ©vÃ©lant les spÃ©cificitÃ©s du cas palestinien.

Sur le plan historiographique, la Grande RÃ©volte occupe une place centrale dans la construction du rÃ©cit national palestinien. Les Ã©crits de la pÃ©riode sont traversÃ©s par une forte dimension politique visant Ã renforcer le sentiment d'unitÃ© de la communautÃ© arabe â€“Â chrÃ©tienne et musulmaneÂ â€“ face Ã la domination Ã©trangÃ¨re. Cette historiographie, qui se veut largement documentÃ©e et fondÃ©e sur des archives arabes et occidentales, est produite dans une sociÃ©tÃ© palestinienne unie avant les ruptures deÂ 1948. L'histoire y est pensÃ©e Ã partir d'un territoire encore vÃ©cu, habitÃ© et socialement structurÃ©. La RÃ©volte deÂ 1936 apparaÃ®t ainsi comme le dernier grand moment historique prÃ©cÃ©dant la destruction et la dispersion de la sociÃ©tÃ© palestinienne, tout en constituant un point de rÃ©fÃ©rence majeur pour les rÃ©cits ultÃ©rieurs de la lutte nationale.

La rÃ©pression de cette rÃ©volte et son Ã©chec s'inscrivent dans des doctrines impÃ©riales plus larges de gestion des insurrections, fondÃ©es sur la dÃ©sorganisation du tissu social comme moyen de contrÃ´le politique. D'un point de vue historiographique, ces Ã©lÃ©ments suggÃ¨rent que la rÃ©volte ne fut pas seulement un moment de mobilisation nationale, mais aussi un laboratoire de pratiques coloniales dont les effets se sont fait sentir bien au-delÃ de la pÃ©riode mandataire.

ParallÃ¨lement, la mise en rÃ©cit de ces Ã©vÃ©nements, largement relayÃ©e par la presse arabe, a contribuÃ© Ã la stabilisation du terme Â«Â PalestinienÂ Â» comme catÃ©gorie politique et historique. En nommant les acteurs de la rÃ©volte et en inscrivant leur lutte dans une temporalitÃ© nationale, la presse a jouÃ© un rÃ´le crucial dans la transformation d'une insurrection en moment fondateur d'un rÃ©cit collectif. Ainsi, la RÃ©volte deÂ 1936-1939 ne peut Ãªtre comprise uniquement comme un Ã©pisode de confrontation militaireÂ : elle constitue un moment de cristallisation oÃ¹ se nouent Ã la fois des dynamiques de rÃ©sistance, des pratiques de domination coloniale et des formes concurrentes de production du savoir historique. Elle s'inscrit dÃ¨s lors dans une sÃ©quence plus longue qui mÃ¨ne Ã la rupture deÂ 1948 et participe Ã l'Ã©mergence d'un mouvement national dans lequel se forge une conscience collective articulÃ©e autour de la rÃ©sistance au colonialisme et de l'affirmation d'un rÃ©cit national palestinien.

L'Ã©chec de la rÃ©volte, enfin, a Ã©tÃ© diversement interprÃ©tÃ© par l'historiographieÂ : longtemps perÃ§u comme un revers stratÃ©gique liÃ© aux divisions internes et au dÃ©sÃ©quilibre des forces, il est aujourd'hui rÃ©Ã©valuÃ© comme un moment de politisation de masse et de structuration d'une conscience nationale en formation. Cet affaiblissement du mouvement national palestinien Ã la fin des annÃ©esÂ 1930, conjuguÃ© Ã la consolidation des structures militaires et politiques du projet sioniste sous protection britannique, apparaÃ®t rÃ©trospectivement comme l'un des facteurs ayant contribuÃ© Ã rendre possible la rupture deÂ 1948. Il s'inscrit ainsi dans une histoire plus longue des luttes anticoloniales, tout en soulignant les conditions asymÃ©triques dans lesquelles s'Ã©labore, se transmet et se conteste le savoir historique sur la Palestine.

La reconstruction du rÃ©cit historique aprÃ¨s laÂ Nakba Â deÂ 1948

L'annÃ©e 1948 ouvre sur un basculementÂ : pour la premiÃ¨re fois depuis leur constitution en Ã‰tats-nations, les pays arabes indÃ©pendants s'engagent dans une guerre contre le nouvel Ã‰tat israÃ©lien qui se solde par une dÃ©faite. C'est le dÃ©sastre, laÂ Nakba, l'engloutissement d'un Ã‰tat arabe en Palestine, l'Ã©clatement d'une sociÃ©tÃ© et la naissance du problÃ¨me des rÃ©fugiÃ©s.

Dans l'historiographie palestinienne, 1948 tend ainsi Ã s'imposer comme uneÂ Â«Â annÃ©e zÃ©roÂ Â», marquant Ã la fois la fin de la Palestine historique dans ses frontiÃ¨res mandataires et le point de dÃ©part d'une histoire dÃ©sormais structurÃ©e par la dispersion. Cette catastrophe, laÂ Nakba, Â«Â naufrage lent et sans finÂ Â»Â transforme profondÃ©ment les cadres d'intelligibilitÃ© du passÃ©. L'ouvrage de Constantin Zureik,Â Ma'na al-NakbaÂ rÃ©digÃ© enÂ 1948, opÃ¨re un dÃ©placement dÃ©cisif en dÃ©finissant ce moment comme une catastrophe renvoyant Ã une dÃ©faite Ã la fois militaire, morale et psychique, engageant l'ensemble du monde arabe et appelant Ã une refondation intellectuelle et politique du projet du nationalisme arabe face Ã la victoire du sionisme. La perte territoriale et l'expÃ©rience de l'exil reconfigurent la Â«Â gÃ©ographieÂ Â» palestinienne, le rÃ©cit national s'Ã©crit en dehors des lieux historiques, fixant les contours d'un territoire perdu mais constamment rÃ©affirmÃ©.

Les annÃ©esÂ 1950 marquent cependant un temps de retrait relatif dans la production historiographique palestinienne, caractÃ©risÃ© par une forme de silence et de dispersion intellectuelle. L'Ã©parpillement des Ã©lites dans les diffÃ©rents pays d'accueil favorise l'Ã©mergence d'une Ã©criture de l'exil, traversÃ©e par un profond sentiment d'injustice et par la difficultÃ© Ã reconstituer des cadres collectifs de production du savoir. Dans ce contexte, la montÃ©e du nationalisme arabe tend Ã intÃ©grer la question palestinienne dans un horizon plus large, en la constituant comme cause centrale du monde arabe face Ã la communautÃ© internationale, produisant ainsi une lecture Â«Â globalisanteÂ Â» de la Palestine.

La dÃ©faite de juinÂ 1967 constitue Ã son tour un tournant majeur, en affectant l'ensemble du Proche-Orient et en reconfigurant les Ã©quilibres politiques et intellectuels. Elle coÃ¯ncide avec l'Ã©mergence d'une nouvelle direction palestinienne issue des mouvements de rÃ©sistance armÃ©e (fedayyins), dont l'entrÃ©e en scÃ¨ne transforme profondÃ©ment les cadres d'analyse. La centralitÃ© retrouvÃ©e de la Palestine dans les discours politiques s'accompagne d'un renversement de perspectiveÂ : la Palestine n'est plus seulement pensÃ©e comme un enjeu de l'unitÃ© arabe, mais comme son vecteur. Dans ce contexte, les chercheurs et historiens palestiniens, souvent influencÃ©s par les approches marxistes, entreprennent une relecture de l'histoire Ã partir de catÃ©gories nouvelles, donnant lieu Ã des Ã©crits fortement politisÃ©s oÃ¹ le registre militant domine. Cette pÃ©riode se distingue Ã©galement par une transformation sociologique du champ intellectuelÂ : une nouvelle gÃ©nÃ©ration, issue en grande partie des camps de rÃ©fugiÃ©s et formÃ©e dans les rÃ©seaux Ã©ducatifs de l'UNRWA, contribue Ã redÃ©finir les figures du rÃ©cit historique, notamment Ã travers la centralitÃ© accordÃ©e au paysan rÃ©sistant et aux classes populaires.

ParallÃ¨lement, Ã partir du milieu des annÃ©esÂ 1960, la production du savoir sur la Palestine s'institutionnalise Ã travers la crÃ©ation de centres de recherche et de maisons d'Ã©dition, principalement Ã Beyrouth, devenue capitale culturelle et politique de la cause palestinienne. Ce dÃ©veloppement rÃ©pond Ã un enjeu centralÂ : affirmer l'existence de la Palestine au-delÃ de son territoire, par l'Ã©criture de son histoire, la constitution d'archives et la diffusion de savoirs structurÃ©s. Dans ce cadre, des institutions comme l'Institute for Palestine Studies (IPS), fondÃ© enÂ 1963 et le Centre de recherches de la Palestine (CRP), crÃ©Ã© enÂ 1965 par l'Organisation de libÃ©ration de la Palestine, jouent un rÃ´le dÃ©terminant en tant qu'espaces de production scientifique, contribuant Ã l'internationalisation des Ã©tudes palestiniennes. Le projet historiographique acquiert alors une dimension libÃ©ratrice, mettant en avant la figure du paysan, du rÃ©fugiÃ© et du combattant comme hÃ©ros du rÃ©cit national de libÃ©ration.

Par leurs publications, leurs programmes Ã©ditoriaux et leurs activitÃ©s de documentation, ces institutions contribuent Ã faire Ã©merger lesÂ Palestine StudiesÂ comme champ acadÃ©mique Ã part entiÃ¨re, articulant histoire, sciences sociales, archives et mÃ©moire. L'Ã©criture de l'histoire devient alors un moyen de lutter contre l'invisibilisation, en produisant des rÃ©cits capables de restituer la continuitÃ© historique palestinienne au-delÃ de la rupture deÂ 1948.

La lutte contre l'effacement et la question des archives

L'invasion israÃ©lienne de Beyrouth enÂ 1982 porte un coup aux activitÃ©s culturelles et scientifiques des institutions palestiniennes. Beyrouth, alors capitale intellectuelle du monde arabe, est durement frappÃ©e, ses centres de recherche, de documentation et de production culturelle et artistique deviennent des cibles privilÃ©giÃ©es de l'armÃ©e israÃ©lienne. Le pillage des archives du Centre de recherches palestiniennes et de l'UnitÃ© cinÃ©matographique de l'OLP prive les Palestiniens d'une part considÃ©rable de leur patrimoine documentaire. Manuscrits, photographies, films et matÃ©riaux relatifs Ã la vie quotidienne comme Ã la rÃ©sistance sont saisis par l'armÃ©e israÃ©lienne, puis intÃ©grÃ©s et reclassÃ©s au sein des archives militaires israÃ©liennes selon des catÃ©gories et des normes imposÃ©es par le pouvoir colonial. Le contrÃ´le des archives participe d'un processus plus large de rÃ©Ã©criture de la mÃ©moire collective, Ã travers lequel s'impose une narration coloniale du passÃ© effaÃ§ant toute trace d'une prÃ©sence ou d'une identitÃ© palestinienne sur la terre israÃ©lienne. En s'appropriant les traces documentaires palestiniennes, IsraÃ«l exerce un pouvoir dÃ©cisif sur les conditions de production, de conservation et de transmission du savoir historique.

Dans ce contexte de dÃ©possession, l'Ã©criture de l'histoire et la collecte des archives deviennent des pratiques fondamentales de rÃ©sistance face aux dynamiques d'effacement. DÃ¨s lors, la prÃ©servation, la reconstitution et la circulation des archives apparaissent comme des enjeux Ã la fois politiques, mÃ©moriels et scientifiques. Face Ã l'absence d'un Ã‰tat palestinien souverain et Ã la dispersion des archives, l'histoire orale s'est progressivement imposÃ©e comme l'un des principaux modes de production du savoir historique palestinien. L'oralitÃ© devient alors Ã la fois une pratique historiographique et un acte politique visant Ã affirmer l'existence d'un peuple dispersÃ© et Ã prÃ©server la mÃ©moire d'une sociÃ©tÃ© dÃ©truite enÂ 1948. DÃ¨s les annÃ©esÂ 1980, des campagnes de collecte de tÃ©moignages sur laÂ NakbaÂ sont menÃ©es dans les territoires palestiniens comme dans les espaces de l'exil, par des universitÃ©s, des centres de recherche et des organisations non gouvernementales.

L'accumulation de rÃ©cits, d'enregistrements, de photographies et d'archives familiales participe ainsi Ã ce que Beshara Doumani dÃ©crit comme une vÃ©ritableÂ Â« fiÃ¨vre d'archivesÂ Â»Â palestinienne. Dans les camps de rÃ©fugiÃ©s, les centres de recherche, mais aussi les espaces domestiques, les Palestiniens rassemblent les traces d'un monde disparuÂ : rÃ©cits de vie, chansons populaires, broderies, cartes de villages dÃ©truits ou albums photographiques deviennent alors des supports de mÃ©moire. En donnant une place centrale aux rÃ©fugiÃ©s, aux paysans et aux femmes, ces rÃ©cits font Ã©merger une histoire alternative fondÃ©e sur l'expÃ©rience vÃ©cue du dÃ©racinement et de l'exil, une histoire qui s'Ã©crit par le bas.

Une rÃ©flexion autour des archives et de l'histoire peut alors Ãªtre menÃ©e autour de trois dimensions essentielles. La premiÃ¨re concerne le rapport colonial aux archives. Depuis la crÃ©ation de l'Ã‰tat d'IsraÃ«l, l'histoire palestinienne est marquÃ©e par la confiscation, le dÃ©tournement et la rÃ©appropriation des traces du passÃ© ainsi que du patrimoine culturel palestinien. Les archives, bibliothÃ¨ques et objets archÃ©ologiques deviennent des cibles privilÃ©giÃ©es d'un pouvoir colonial qui cherche non seulement Ã contrÃ´ler le territoire, mais Ã©galement Ã imposer sa propre narration historique. Le pillage des bibliothÃ¨ques palestiniennes enÂ 1948, la confiscation des archives de l'OLP Ã Beyrouth enÂ 1982 ou encore la destruction rÃ©cente des centres culturels et documentaires Ã Gaza participent d'une mÃªme logiqueÂ : celle d'un contrÃ´le des conditions de production et de transmission du savoir.

La deuxiÃ¨me dimension concerne la nÃ©cessitÃ© de repenser les formes mÃªmes de l'archive dans un contexte d'occupation permanente. En l'absence d'un Ã‰tat palestinien souverain capable d'assurer la protection institutionnelle des collections, les structures centralisÃ©es du musÃ©e ou de l'archive apparaissent particuliÃ¨rement vulnÃ©rables. L'expÃ©rience du MusÃ©e palestinien de Bir Zeit, inaugurÃ© vide enÂ 2016 comme geste symbolique, illustre cette rÃ©flexionÂ : montrer l'impossibilitÃ© de protÃ©ger durablement des collections sous domination coloniale. L'absence d'objets exposÃ©s devient alors une stratÃ©gie de prÃ©servation autant qu'une critique politique de la condition coloniale. Dans cette perspective, les archives palestiniennes doivent Ãªtre pensÃ©es comme des structures mobiles, dispersÃ©es, numÃ©risÃ©es ou dissimulÃ©es, capables d'Ã©chapper au pillage et Ã la destruction.

Enfin, une troisiÃ¨me rÃ©flexion Ã©mergeÂ : la Palestine existe dÃ©sormais bien au-delÃ de son territoire gÃ©ographique. La dispersion des Palestiniens, consÃ©quence directe de laÂ NakbaÂ et des dÃ©placements successifs, a paradoxalement contribuÃ© Ã dissÃ©miner les traces de la Palestine Ã travers le monde. GrÃ¢ce Ã l'internationalisation de la question palestinienne et aux rÃ©seaux de solidaritÃ© transnationaux, les archives palestiniennes circulent aujourd'hui dans une multitude d'espaces. Des copies de films retrouvÃ©es Ã Tokyo ou Ã Rome, des photographies conservÃ©es dans des collections privÃ©es en Europe, des documents sauvegardÃ©s par des militants ou des institutions Ã©trangÃ¨res tÃ©moignent de cette prÃ©sence Ã©clatÃ©e mais persistante de la Palestine dans le monde. La dispersion, qui fut d'abord une expÃ©rience de dÃ©possession, devient ainsi aussi une condition de survie du rÃ©cit historique palestinien. DÃ¨s lors, la Palestine ne peut plus Ãªtre pensÃ©e uniquement comme un territoire occupÃ©Â ; elle existe Ã©galement dans un ensemble fragmentÃ© d'archives, de rÃ©cits, de productions intellectuelles et de mÃ©moires dissÃ©minÃ©s Ã l'Ã©chelle globale. L'histoire palestinienne se construit ainsi Ã partir de copies, de tÃ©moignages oraux et de circulations de documents qui Ã©chappent partiellement aux logiques d'effacement. Dans ce contexte, produire des savoirs, publier des revues, numÃ©riser des archives ou retrouver des films disparus relÃ¨vent d'un mÃªme combatÂ : celui de maintenir vivante la possibilitÃ© mÃªme d'une histoire palestinienne.

DepuisÂ 2023, la guerre contre Gaza a profondÃ©ment modifiÃ© la maniÃ¨re dont le rÃ©cit palestinien est produit et transmis. MalgrÃ© la destruction de vies, de lieux et d'archives matÃ©rielles, les Palestiniens ont investi les espaces numÃ©riques pour documenter leur quotidien, raconter l'expÃ©rience de la guerre et prÃ©server les traces de leur existence. Blogs, journaux en ligne, rÃ©seaux sociaux et plateformes collaboratives deviennent ainsi des archives alternatives, produites depuis les marges et Ã©chappant partiellement au contrÃ´le des rÃ©cits dominants. Cette Ã©criture numÃ©rique s'inscrit dans une histoire plus longue de la lutte palestinienne contre l'effacement.

Face Ã la confiscation des archives, Ã la destruction des bibliothÃ¨ques et Ã la fragilitÃ© des institutions culturelles, la documentation du vÃ©cu ordinaire devient un acte de rÃ©sistance. Chaque tÃ©moignage, photographie ou rÃ©cit contribue Ã prÃ©server une mÃ©moire collective menacÃ©e de disparition. En ce sens, l'histoire orale, les mÃ©dias sociaux ou la blogosphÃ¨re palestinienne ne constituent pas seulement un espace d'expression, mais participent aussi Ã la construction d'une archive vivante et dÃ©centralisÃ©e. Ainsi, l'Ã©criture de l'histoire palestinienne dÃ©passe aujourd'hui le seul cadre des institutions savantes, des centres d'archives ou des frontiÃ¨res imposÃ©es par la dispersion et l'occupation. Cette historiographie, constamment renouvelÃ©e, contribue Ã contester le rÃ©cit dominant israÃ©lien et Ã rÃ©inscrire l'histoire de la Palestine dans une narration plus large et partagÃ©e de cette terre, faisant ainsi obstacle aux logiques d'effacement.