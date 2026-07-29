NFL.com | Sitio oficial de la Liga Nacional de Fútbol

Williams terminó sexto en yardas terrestres la temporada pasada con 1,252 yardas en 259 acarreos y agregó 10 touchdowns. El jugador de 25 años no solo ha superado la marca de las 1,000 yardas en cada una de las últimas tres temporadas, sino que también superó las 1,100 yardas en cada una de esas campañas, y más de 1,200 en las últimas dos.

Modelo de consistencia, con un promedio de 4.6 yardas por acarreo en su carrera, el estilo tajante de Williams encaja perfectamente en la ofensiva de Sean McVay. A pesar de su desempeño, el RB no es un nombre familiar como otros corredores de su calibre. Williams cree que si puede agregar más jugadas explosivas a su juego, será visto bajo una luz diferente.

“Creo que esas carreras largas, honestamente”, dijo Williams. “Romper esas carreras largas y permitir que la gente vea que cuando llegue a ese tercer nivel, puedo hacer que el defensor falle y voy a anotar eso”. Una vez que haga eso este año, realmente comenzarán a respetar mi nombre.

“Como dije, no miro mucho eso. No me importa demasiado. Sólo sé que cada día que vengo aquí y trabajo, estoy mejorando. Lo único que puedo controlar es lo que puedo hacer y correr mi propia carrera, así que lo haré lo mejor que pueda y veré dónde caen las fichas”.

Williams generó sólo seis acarreos de más de 20 yardas la temporada pasada y ninguno en el rango de más de 40 yardas. Dado que se espera que Blake Corum continúe consumiendo el conteo de repeticiones de Williams, agregar más explosivos mantendría su producción alta sin bolsas adicionales.