El surf como deporte: atletas y entrenadores comparten lo que se necesita para competir en el US Open of Surfing

El surf es un deporte serio.

No hace mucho, algunos fanáticos acérrimos de los deportes de béisbol pueden haberse burlado de esa afirmación y tal vez todavía consideren el surf como un pasatiempo de diversión bajo el sol en lugar de una actividad atlética.

Pero ese estigma de antaño ha desaparecido. Los surfistas profesionales de hoy en día son atletas competitivos de alto nivel que utilizan un equipo de entrenadores personales, entrenamientos rigurosos, planes de nutrición, Pilates, yoga y fisioterapia, todo ello además del tiempo que dedican a entrenar en las olas.

Y ahora que el surf es un elemento permanente en los Juegos Olímpicos, el mundo se lo está tomando en serio.

Surfistas de todo el mundo se han estado preparando física y mentalmente para competir en el Lexus US Open of Surfing de esta semana en Huntington Beach.

“Navega, entrena, come y duerme”, dijo el surfista de San Clemente Taj Lindblad, quien se ha estado reuniendo regularmente con el entrenador de surf de EE. UU., Ryan Simmons, esta semana en preparación del evento Challenger Series, parte de la gira de la Liga Mundial de Surf que lleva a los surfistas por todo el mundo. â€œEl entrenamiento es una gran parte de ello, sin duda. Ayuda mentalmente”.

El tipo de entrenamiento serio que reciben los surfistas hoy en día no siempre fue así, especialmente para los surfistas de la era temprana que estaban superando los límites en olas grandes cuando comenzó el surf profesional.

Peter “PT” Townend, quien celebra 50 años como el primer surfista profesional campeón mundial de la Liga Mundial de Surf, dijo que no había un séquito como el que tienen los surfistas hoy en día, solo grupos de surfistas típicamente del mismo país empujándose unos a otros para mejorar su juego.

“En nuestra época, si tenías algún tipo de lesión, tomabas un par de aspirinas y bebías un par de cervezas y te levantabas al día siguiente y lo intentabas de nuevo”, dijo con una sonrisa.

En su apogeo en los años 70, el entrenamiento se centraba en surfear tanto como fuera posible, pasando meses en la costa norte de Hawaii, donde las olas eran más grandes y más fuertes que las del sur de California.

Hoy en día, los surfistas tienen entrenadores, nutricionistas, preparadores físicos y patrocinadores de tiempo completo que los ayudan a mantenerse en plena forma, dijo.

“Ahí es donde ha ido el deporte, se ha vuelto más atletismo puro de lo que solía ser. Hacen mucho más entrenamiento”, dijo Townend. “El único entrenamiento que hicimos: íbamos a surfear todos los días”.

Hubo entrenadores hace décadas, pero sobre todo para selecciones nacionales. Los surfistas profesionales individuales, con algunas excepciones, no comenzaron a entrenar seriamente hasta la década de 2000, dijo Townend. Un momento que se destaca fue cuando el surfista australiano Mick Fanning se desgarró un ligamento del coxis y necesitó rehabilitación y entrenamiento intensos para volver a competir; y cuando lo hizo, ganó tres campeonatos mundiales.

“Fanning fue quien lo llevó al siguiente nivel”, dijo Townend. “Todos hicieron lo mismo”.

Simmons, ahora de 52 años, fue un surfista competitivo a finales de los 90 y principios de los 2000, que se retiró a los 28. Su siguiente trabajo fue ser entrenador de surf privado para Erica Hosseini, una estrella en ascenso de Newport Beach, durante una época en la que nadie más tenía sus propios entrenadores guiándolos.

“Yo sería el único hombre, y así fue durante algunos años”, dijo el nativo de Seal Beach.

En los años 80, los surfistas podían confiar únicamente en el talento puro, dijo Simmons. “Eso ya está fuera de la ventana”.

Simmons cree que el cambio en el surf como deporte más serio comenzó con la “Generación Momentum” en los años 90, con el ahora 11 veces campeón mundial Kelly Slater, el hawaiano Shane Dorian y el surfista de San Diego Rob Machado centrándose en el atletismo y la nutrición, así como en la fuerza mental, como parte de su régimen.

Muchos de los surfistas que los precedieron estuvieron de fiesta toda la noche y se despertaron con resaca para surfear sus series, dijo Simmons.

“Los surfistas observaron el atletismo y otros deportes y dijeron: ‘Probablemente tengamos que aprovechar esto para expulsar a los mayores'”, recordó Simmons. “Fue como el cambio de guardia”.

Simmons entrenó a la surfista de San Clemente, Sawyer Lindblad, para que ganara el US Open of Surfing en 2023, una victoria que lanzó su carrera en el World Tour de élite. Ahora espera hacer lo mismo con su hermano Taj.

“Con Taj, él es realmente talentoso. Para él, soy un segundo par de ojos para la alineación y un refuerzo extra de confianza en su arsenal”, dijo Simmons. â€”Se adelanta un poco y se mueve demasiado rÃ¡pido. Tenemos que reducir el ritmo y eso es relevante para todos los competidores”.

“Vive el momento y sé positivo”, aconseja Simmons.

Taj Lindblad también hace ejercicio tres o cuatro días a la semana, y Simmons se ríe del ejercicio cardiovascular ligero que solía hacer en 24 Hour Fitness en el pasado.

Hoy en día, el talento por sí solo no es suficiente.

“Tienes que ser un atleta retorcido”, dijo Simmons. “El surf ha avanzado mucho en los últimos 20 años”.

Lindblad dijo que de cara al US Open ha estado tratando de no cambiar mucho de su rutina habitual.

“Se trata simplemente de seguir el mismo programa y simplificar las cosas”, dijo, señalando que también compite en rodeos, y el tiempo con caballos lejos de la playa le ayuda a despejar su mente.

El surfista de Encinitas, Levi Slawson, también ha estado trabajando con el entrenador Chris Gallagher de Hawaii, quien lo ayudó a ganar el año pasado.

“Creo que es simplemente decir lo correcto en el momento correcto, porque cuando estaba llegando a mi serie y acercándome cada vez más a la victoria, inconscientemente, empiezas a emocionarte mucho y es muy necesario tener a alguien allí que diga lo correcto en el momento correcto para recuperarte”, dijo Slawson sobre la victoria del año pasado. “Creo que me mantuvo muy concentrado todo el día… simplemente fue bueno sopesando todas las opciones y siendo esa persona en la que puedo apoyarme para obtener una segunda opinión”.

El surfista de Huntington Beach, Luke Guinaldo, espera unirse a la lista de surfistas con un título del US Open of Surfing; muchos de ellos se han convertido en los mejores del mundo.

Guinaldo dijo que tiene una mente hiperactiva, por lo que su preparación mental es hacer trabajo de visualización.

â€œQuiero pensar en esta direcciÃ³n positiva de cÃ³mo quiero que todo salga bien. Me visualizo ganándolo, y cómo me sentiría al perderlo, y cómo estaría bien con ambas cosas”, dijo.

Hay un equilibrio, dijo Guinaldo, entre entrenar demasiado durante la semana de la competencia que puede agotar el cuerpo.

“No quieres hacer demasiado, no quieres extender demasiado tu cuerpo”, dijo.

El dos veces ganador del US Open, Brett Simpson, que conoce las olas mejor que nadie, también está entrenando en la arena, y este año ayuda a Taro Watanabe, nativo de Malibú.

â€œLa mayorÃa de estos atletas de la Serie Challenger viajan con un equipo, y especialmente con entrenadores. Todo el mundo quiere una ventaja y en este nivel un entrenador puede ser su mejor proveedor de conocimientos”, dijo Simpson, quien pasó a ser entrenador después de una temporada en el World Tour y también es director de marketing de atletas de Hurley. “Es importante estar en la misma página, pero también tener a alguien que le dé las buenas y las malas noticias, o en qué necesita trabajar para llegar al siguiente nivel”.

El surf en sí es sólo una pequeña parte, dijo.

“Cuando se trata de competir a este nivel, hay mucho gato y ratón, y entender qué prioridad tienes en el calor y cuándo aprovechar esos momentos”, dijo Simpson, quien también entrenó al equipo de EE. UU. en los Juegos Olímpicos de Tokio. “Todo el mundo surfea muy bien, por lo que la toma de decisiones sobre la selección de olas y la utilización de la prioridad es fundamental”.

El surfista del World Tour, Griffin Colapinto, habla a menudo de que su régimen se centra tanto en la salud física como mental. Colapinto, que ingresó al US Open de Surf junto a su hermano Crosby, liderará un entrenamiento en la arena con el patrocinador Red Bull a las 9 am el jueves junto con la campeona mundial y medallista de oro olímpica Caroline Marks.

Colapinto tiene sauna y baño de hielo en su casa de San Clemente para después de los entrenamientos y se asegura de incorporar estiramientos. Le encanta la meditación y llevar un diario, y utiliza técnicas de respiración antes de remar que le ayudan a concentrarse.

También hace Pilates todos los días cuando no está viajando para ayudar a su núcleo y conectar su cuerpo y mente para combinar el entrenamiento de equilibrio y fuerza, dijo en un artículo con el patrocinador Red Bull. Todo ello se combina con trabajo de gimnasio con pesas rusas y boxeo para hacer cardio.

Dado que se espera que el huracán Genevieve genere grandes olas en los próximos días, Simmons dijo que los surfistas competidores tendrán que estar muy preparados.

“Hay que remar mucho y correr por la playa para reposicionarse”, dijo Simmons, quien también tiene décadas de experiencia para aprovechar en la famosa zona de surf. “No será un Huntington normal, donde todo está blando y hay que remar de regreso”.

Los surfistas también miran hacia el futuro a medida que se acerca LA28, con la esperanza de conseguir un lugar en el equipo de surf de EE. UU.

USA Surfing, el organismo oficial que rige los Juegos Olímpicos, ofrece sesiones de entrenamiento “Power Your Performance” con la medallista de oro olímpica Carissa Moore, sesiones con pronosticadores de Surfline para aprender a leer las olas, nutricionistas y entrenadores de rendimiento mental.

También hay más cruces con los deportes convencionales, al menos en el sur de California. Marks, después de ganar el campeonato mundial en 2023, fue invitada al hielo en un partido de hockey de los Anaheim Ducks. El miércoles por la noche, Taj Lindblad y Simpson están programados para realizar el primer lanzamiento ceremonial en el juego de los Angelinos.

“Todavía queda mucho por hacer, no voy a decir que seamos un deporte convencional”, dijo Simmons. “Pero estamos en camino”.