Rețele de suspiciune

ÃŽn 2023, Ã®n RomÃ¢nia,Â o campanie amplÄƒ de dezinformareÂ submina proiectul de lege pentru prevenirea separÄƒrii copilului de familia sa. Venit Ã®n urma presiunilor societÄƒÈ›ii civile È™i UE, proiectul Ã®ncerca sÄƒ Ã®mbunÄƒtÄƒÈ›eascÄƒ modul Ã®n care autoritÄƒÈ›ile acÈ›ioneazÄƒ pentru a preveni despÄƒrÈ›irea copiilor vulnerabili de familiile lor. Politicieni din partide ca AUR, SOS È™i PNL au susÈ›inut contrariul: cÄƒ autoritÄƒÈ›ile ar vrea sÄƒ ia copiii din familii; au stÃ¢rnit astfel un val de panicÄƒ Ã®n societate, Ã®n faÈ›a cÄƒruia guvernanÈ›ii s-au arÄƒtat nepregÄƒtiÈ›i.

Campania punea Ã®n joc tactici È™i grupÄƒri aidoma celor care duseserÄƒ la blocarea Strategiei NaÈ›ionale pentru Copil Ã®n Bulgaria, Ã®n 2019. ÃŽn ambele È›Äƒri, comunitatea romÄƒ a devenit È›inta manipulÄƒrii. Numai cÄƒ, spre deosebire de RomÃ¢nia, Ã®n Bulgaria separarea forÈ›atÄƒ a copiilor romi de familie este o problemÄƒ bine documentatÄƒ, centralÄƒ Ã®n activitatea ONG-urilor care militeazÄƒ pentru demnitatea È™i drepturile romilor.

De ce sunt romii È›inta manipulÄƒrii È™i cine Ã®ncearcÄƒ sÄƒ rÄƒspÃ¢ndeascÄƒ dezinformarea Ã®n comunitÄƒÈ›ile rome la nivel european?

ÃŽn cele ce urmeazÄƒ, plecÃ¢nd de la documentarea situaÈ›iei din Bulgaria È™i de la discuÈ›iile purtate cu activiÈ™ti È™i jurnaliÈ™ti europeni, arÄƒtÄƒm cum abuzurile autoritÄƒÈ›ilor Ã®mpotriva romilor au creat terenul propice pentru dezinformare Ã®n UE.

Bulgaria: Cum a dus un val de dezinformare la retragerea proiectului Strategiei NaÈ›ionale pentru Copil

â€žDumnezeule, ce fel de experiment mai e È™i Äƒsta?â€, s-a Ã®ntrebat activistul rom Ognyan Isaev, cÃ¢nd, abia intrat Ã®n oraÈ™ul Sliven din Bulgaria, a vÄƒzut sute de pÄƒrinÈ›i alergÃ¢nd Ã®n direcÈ›ia È™colilor din localitate. Pe 7 octombrie 2019, Isaev venise Ã®n oraÈ™ pentru a demara un proiect È™colar pentru performanÈ›Äƒ educaÈ›ionalÄƒ Ã®n cadrul organizaÈ›iei Trust for Social Achievement. UitÃ¢ndu-se din maÈ™inÄƒ la mulÈ›imea panicatÄƒ din Nadezhda, un cartier limitrof locuit preponderent de romi, Isaev È™i-a zis: â€žSuntem Ã®n mijlocul experimentului.â€

â€žCÃ¢nd vezi o astfel de mulÈ›ime, te gÃ¢ndeÈ™ti cÄƒ s-a Ã®ntÃ¢mplat cevaâ€, explicÄƒ activistul. DupÄƒ cÃ¢teva minute, Isaev a aflat motivul agitaÈ›iei de pe social media, unde circula zvonul cÄƒ serviciile sociale urmeazÄƒ sÄƒ ia copiii de la È™coalÄƒ ca sÄƒ-i ducÄƒ Ã®n Norvegia.

ÃŽn 2019, Bulgaria urma sÄƒ adopte Strategia NaÈ›ionalÄƒ pentru Copil 2019-2030. SusÈ›inut de UNICEF È™i societatea civilÄƒ, planul urmÄƒrea o mai bunÄƒ protecÈ›ie a familiilor vulnerabile, prevenirea abuzului Ã®mpotriva copiilor È™i investiÈ›ii Ã®n diversificarea serviciilor oferite celor mici. Conform datelor Eurostat, Ã®n 2018Â 33,7%Â dintre copiii bulgari se aflau Ã®n risc de sÄƒrÄƒcie.

Numai cÄƒ, Ã®ntre timp, pe Facebook-ul bulgar circulauÂ naraÈ›iuni de dezinformareÂ asemÄƒnÄƒtoare celor care aveau sÄƒ stÃ¢rneascÄƒ unÂ val de panicÄƒ Ã®n RomÃ¢nia, Ã®n 2023. Barnevernet, sistemul norvegian de protecÈ›ie a copilului, fusese transformat Ã®n pÄƒpuÈ™arul din umbrÄƒ: Norvegia ar fi cofinanÈ›at proiectul, cu scopul de a-i da pe copiii bulgari Ã®n adopÈ›ie cuplurilor gay norvegiene. Falsa naraÈ›iune era cÄƒ statul bulgar imitÄƒ modelul norvegian de protecÈ›ie a copilului, putÃ¢nd sÄƒ ia copiii din familiile lor pentru motive banale â€“ de exemplu, dacÄƒ pÄƒrinÈ›ii nu le-au cumpÄƒrat jucÄƒrii sau Ã®ngheÈ›atÄƒ.

â€žO alianÈ›Äƒ sinistrÄƒ de organizaÈ›ii È™i intereseâ€ a stat la baza deturnÄƒrii proiectului legislativ, subliniazÄƒ Delia Pop, director al fundaÈ›ieiÂ Tanya's Dream, o organizaÈ›ie care militeazÄƒ pentru prevenirea separÄƒrii copiilor de familiile lor. Strategia a fost Ã®ntÃ¢mpinatÄƒ de un val uriaÈ™ de dezinformare, susÈ›inut de grupÄƒri conservatoare È™i politice extremiste. Cei care se opuneau legii spuneau cÄƒ â€žVestul imoralâ€ ar ataca familia tradiÈ›ionalÄƒ prin acest proiect legislativ. Biserica OrtodoxÄƒ BulgarÄƒ a susÈ›inut atunci cÄƒ pÄƒrinÈ›ii au dreptul sÄƒ-È™i loveascÄƒ copiii pentru a-i disciplina, pentru ca apoi sÄƒ revinÄƒ asupra declaraÈ›iilor, dupÄƒ ce acestea au stÃ¢rnit un val de critici din partea societÄƒÈ›ii civile.

VMRO-BND, un partid de extremÄƒ dreapta, afirma cÄƒ aceastÄƒ strategie cautÄƒÂ naÈ›ionalizareaÂ copiilor bulgari. â€žSpuneau cÄƒ ONG-urile vor sÄƒ-i fure pe copiii bulgari, sÄƒ-i trimitÄƒ Ã®n Norvegia, ca sÄƒ fie adoptaÈ›i de cupluri gay, cÄƒ ar exista o piaÈ›Äƒ gay Ã®n Bruxelles unde sunt vÃ¢nduÈ›i copiii bulgari, tot soiul de naraÈ›iuniâ€, explicÄƒ Ognyan Isaev.

Eforturile susÈ›inute de dezinformare au generat un â€žun val de isterie colectivÄƒ È™i protesteâ€, conformÂ Eurochild. S-au organizat mitinguri Ã®mpotriva proiectului Ã®n mai mult deÂ 20 de oraÈ™eÂ din Bulgaria. ReÈ›eaua NaÈ›ionalÄƒ pentru Copii din Bulgaria, din care fac parte 152 de ONG-uri, a Ã®ncercat sÄƒ combatÄƒ dezinformÄƒrile, dar fÄƒrÄƒ sprijin din partea autoritÄƒÈ›ilor. ÃŽntr-un final, prim ministrul de atunci, Boyko Borisov, a declarat cÄƒ proiectul a fost retras din dezbatere.

Cu un an Ã®nainte,Â ConvenÈ›ia de la Istanbul, care urmÄƒreÈ™te sÄƒ combatÄƒ violenÈ›a Ã®mpotriva femeilor, fusese È›inta unei alte campanii deÂ dezinformareÂ Ã®n Bulgaria. OpozanÈ›ii sÄƒi susÈ›ineau cÄƒ adoptarea convenÈ›iei viza introducerea ideologiei de gen Ã®n legislaÈ›ie. Succesul deplin al campaniei din 2018 s-a vÄƒzut Ã®n 2021, cÃ¢ndÂ Curtea ConstituÈ›ionalÄƒÂ bulgarÄƒ a respins strategia europeanÄƒ Ã®mpotriva violenÈ›ei de gen, considerÃ¢nd-o neconstituÈ›ionalÄƒ.

Ce factori favorizeazÄƒ dezinformarea Ã®n comunitÄƒÈ›ile rome?

La fel ca Ã®n RomÃ¢nia, È™iÂ comunitÄƒÈ›ile romeÂ din Bulgaria au cÄƒzut pradÄƒ valului de dezinformare cu privire la separarea copiilor de pÄƒrinÈ›i. De fricÄƒ, unii pÄƒrinÈ›i din oraÈ™ele Sliven, Yambol È™i Karnobat chiar È™i-auÂ retras copiii de la È™coalÄƒÂ pentru scurt timp. â€žNu doar comunitatea romÄƒ (a fost dezinformatÄƒ, n.r.), dar sunt unele naraÈ›iuni care prind bine printre romiâ€, subliniazÄƒ Isaev, expert È™i Ã®n metode de dezinformare.

DacÄƒ la nivelul publicului general, discursul urmÄƒrea Ã®ngrijorarea pÄƒrinÈ›ilor, pentru romi acesta atingea È™i o valoare importantÄƒ Ã®n cultura lor tradiÈ›ionalÄƒ. Familia È™i copilul sunt noÈ›iuni centrale Ã®n sistemul valorilor din comunitatea romÄƒ: â€žSÄƒ ai o familie mare, sÄƒ ai copii, sÄƒ ai un cÄƒmin pentru familia extinsÄƒâ€, subliniazÄƒ Isaev. â€žSubiectul e extrem de important pentru romi, din punct de vedere cultural, emoÈ›ional.â€

Conform literaturii de specialitate, comunitatea romÄƒ se confruntÄƒ cuÂ douÄƒ tipuri de dezinformare. Pe de-o parte, romii sunt È›inta discursurilor rasiste, care transmit populaÈ›iei majoritare naraÈ›iuni ostile faÈ›Äƒ de aceÈ™tia, de exemplu:Â romii pleacÄƒ Ã®n strÄƒinÄƒtate ca sÄƒ fure, nu ca sÄƒ lucrezeÂ sauÂ romii au mai mulÈ›i copii È™i vor ajunge sÄƒ ne asimileze.

Pe de altÄƒ parte, romii sunt vulnerabili la campaniile de propagandÄƒ din interiorul propriilor comunitÄƒÈ›i. Vulnerabilitatea lor È›ine mai ales de gradul ridicat de analfabetism È™i de relaÈ›ia defectuoasÄƒ pe care o au cu autoritÄƒÈ›ile, respectiv cu presa, conform studiuluiÂ Care for truth: Against fake news and anti-Roma discrimination. â€žSistemul educaÈ›ional nu dezvoltÄƒ gÃ¢ndirea criticÄƒ, sÄƒ priveÈ™ti critic, sÄƒ te documentezi Ã®ntr-un mod calitativâ€, subliniazÄƒ Isaev. â€žOamenii pur È™i simplu acceptÄƒ informaÈ›ia care circulÄƒ Ã®n comunitate, distribuitÄƒ de televiziuneâ€.

â€žAtacul e continuuâ€, explicÄƒ activistul. â€žNiciodatÄƒ nu Ã®nceteazÄƒ. Sunt perioade de vÃ¢rf È™i altele mai liniÈ™tite.â€ NaraÈ›iunile de dezinformare sunt simple, adaugÄƒ Isaev:Â Vestul este rÄƒu, Estul este bun.Â Acestea sunt amplificate mai ales Ã®n perioadele semnificative pentru parcursul european al Bulgariei: â€žDe exemplu, acceptarea monedei euro, intrarea Ã®n Schengen, cÃ¢nd sÄƒ devenim membrii ai OrganizaÈ›iei pentru Cooperare È™i Dezvoltare EconomicÄƒâ€.

Abuzurile autoritÄƒÈ›ilor bulgare È™i separarea forÈ›atÄƒ a familiilor rome

ÃŽn Bulgaria, separarea forÈ›atÄƒ a copiilor romi este o problemÄƒ documentatÄƒ, cu cazuriÂ contestate cu succesÂ Ã®n justiÈ›ie. â€žAmeninÈ›area de a le fi luaÈ›i copiii este foarte vie Ã®n minÈ›ile È™i experienÈ›a de zi cu zi a multor pÄƒrinÈ›iâ€, explicÄƒ Ã®ntr-un mail Simeon Brand, coordonator naÈ›ional ATD Fourth World. â€žPentru ei, teama cÄƒ ProtecÈ›ia Copilului va interveni Ã®ntr-o zi È™i le va lua copiii este foarte realÄƒâ€.

Georgios ÄorÄ‘e JovanoviÄ‡, preÈ™edinte al Centrului European pentru Drepturile Romilor (ERRC), spune cÄƒ activiÈ™tii au gÄƒsit Ã®n Bulgaria resurse È™i bani pentru a susÈ›ine demersul de documentare a abuzurilor comise de autoritÄƒÈ›i. ÃŽn RomÃ¢nia le-au lipsit aceste resurse, aÈ™a cÄƒ organizaÈ›ia nu È™i-a putut continua cercetarea.Â FundaÈ›ia Tanya's Dream, susÈ›inutÄƒ de Swiss Philanthropy Foundation È™i creatÄƒ cu misiunea de a preveni separarea copiilor de familiile lor, sprijinÄƒ Ã®n mare parte documentarea acestei probleme.

ÃŽn 2024, ERRC publica oÂ cercetareÂ care arÄƒta cÄƒ mai mult de jumÄƒtate dintre copiii aflaÈ›i Ã®n plasament Ã®n Bulgaria erau de origine romÄƒ, aceÈ™tia prezentÃ¢nd un risc mai mare de a fi luaÈ›i din familiile lor È™i plasaÈ›i Ã®n grija statului decÃ¢t cei din alte etnii. (Autorii studiului nu au avut date oficiale luate pe criteriu etnic, aÈ™a cÄƒ s-au bazat pe interviuri cu asistenÈ›i sociali, mediatori comunitari È™i activiÈ™ti È™i pe observaÈ›ii de teren.) â€žÃŽn contextul Ã®n care romii reprezintÄƒ aproximativ 10% din populaÈ›ia Bulgariei, proporÈ›ia de peste 50% de copii romi din sistemul de protecÈ›ie a copilului indicÄƒ o suprareprezentare semnificativÄƒâ€, afirmÄƒ Pop.

Cercetarea arÄƒta cÄƒ familiile rome suntÂ mai des monitorizate de serviciile sociale, Ã®nsÄƒ tot ele primesc mai rar ajutor din partea acestora. â€žSistemul nu le oferÄƒ familiilor vreo formÄƒ de suport Ã®ntr-un timp rezonabilâ€, spune Pop. â€žMai mult, sistemul permite ca aceÈ™ti copii sÄƒ ajungÄƒ Ã®ntr-o situaÈ›ie Ã®n care separarea poate fi implementatÄƒ aproape ca o mÄƒsurÄƒ de urgenÈ›Äƒ.â€

Un sondaj din cadrul cercetÄƒrii arÄƒta cÄƒ mulÈ›i pÄƒrinÈ›i trÄƒiesc cu teama cÄƒ serviciile sociale le-ar putea lua copiii È™i cÄƒ peste jumÄƒtate dintre respondenÈ›i cred cÄƒ asistenÈ›ii sociali nu acÈ›ioneazÄƒ mereu Ã®n interesul pÄƒstrÄƒrii copilului Ã®n familie. AflaÈ›i Ã®n grija statului, copiii È™i tinerii romi cu greu ajung sÄƒ fie plasaÈ›i la un asistent maternal, rÄƒmÃ¢nÃ¢nd de obicei Ã®n centre.

Pe lÃ¢ngÄƒ practicile asistenÈ›ilor sociali, discriminarea poate fi observatÄƒ È™i la nivel legislativ. â€žPer ansamblu, cadrul legislativ pare Ã®n regulÄƒ, dar dacÄƒ te uiÈ›i mai atent, poÈ›i identifica aceste elemente extrem de discriminatorii, care pedepsesc familiile rome È™i copiii romi, oamenii sÄƒraciâ€, explicÄƒ Pop. De exemplu, beneficiul social alocat copiilor este condiÈ›ionat de vaccinare sau de mersul la È™coalÄƒ. â€žÃŽn primul rÃ¢nd, nu se Ã®nÈ›elege faptul cÄƒ familiile rome se confruntÄƒ cu provocÄƒri foarte mari pentru a accesa aceste servicii. Nu se recunoaÈ™te aceastÄƒ problemÄƒ.â€

SÄƒrÄƒcia este atÃ¢t principalul motiv pentru care unii pÄƒrinÈ›i ajung sÄƒ-È™i lase copiii Ã®n grija statului, cÃ¢t È™i factorul major care duce la separarea copiilor de familiile lor. ÃŽn multe cazuri, asistenÈ›ii sociali vÄƒd sÄƒrÄƒcia dreptÂ dovadÄƒ a neglijenÈ›ei pÄƒrinÈ›ilor, iar condiÈ›iile de locuire precarÄƒ ca pe un pericol iminent. PÄƒrinÈ›ii nu vorbesc despre problemele cu care se confruntÄƒ din cauza sÄƒrÄƒciei, de fricÄƒ cÄƒ asistenÈ›ii sociali Ã®i vor Ã®nvinovÄƒÈ›i È™i le vor lua copiii, explica Evgeniya Toneva, cercetÄƒtoare la Know How Centre, Ã®ntr-un text publicat deÂ ATD Fourth World.

â€žExistÄƒ o tendinÈ›Äƒ de a-i pedepsi pe oameni dacÄƒ sunt sÄƒraciâ€, spune Pop, adÄƒugÃ¢nd cÄƒ multÄƒ lume vede Ã®n sÄƒrÄƒcie o decizie personalÄƒ. â€žNu prea se conÈ™tientizeazÄƒ faptul cÄƒ sÄƒrÄƒcia adevÄƒratÄƒ este mai mult decÃ¢t sÄƒrÄƒcia materialÄƒ. Are È™i o dimensiune psihologicÄƒ, creeazÄƒ o mare presiune Ã®n minÈ›ile È™i inimile oamenilorâ€, explicÄƒ directoarea fundaÈ›iei Tanya's Dream. â€žE un zbucium, Ã®È›i ia capacitatea mentalÄƒ de a te gÃ¢ndi la viitor È™i de a-È›i face planuri, corpul este prins Ã®ntr-o luptÄƒ permanentÄƒ pentru supravieÈ›uire.â€

AutoritÄƒÈ›ile bulgare â€žnu admit cÄƒ existÄƒ discriminare sistemicÄƒ sau provocÄƒri sistemiceâ€, subliniazÄƒ Pop. Mai mult, problemele care È›in de comunitatea romÄƒ fie ajung sÄƒ fie minimizate, fie instrumentate de voci anti-rome, susÈ›in mai mulÈ›i activiÈ™ti pe care i-am intervievat.

Abuzurile autoritÄƒÈ›ilor bulgare Ã®mpotriva romilor au devenit È™tire internaÈ›ionalÄƒ Ã®n aprilie 2025, cÃ¢nd primarul unui sector din Sofia a dispusÂ demolarea locuinÈ›elor unor familii romeÂ construite ilegal Ã®n cartierul Zaharna Fabrika. Mai mult deÂ 200 de oameniÂ au ajuns Ã®n stradÄƒ. Dintre aceÈ™tia, aproapeÂ 60 erau copii.

AcÈ›iunea a fost demaratÄƒ Ã®n ciuda deciziei CurÈ›ii Europene pentru Drepturile Omului, care cerea suspendarea demolÄƒrii pÃ¢nÄƒ la clarificarea Ã®n instanÈ›Äƒ a procesului intentat Bulgariei de 14 locatari din zonÄƒ. â€žNu doar lipsa de umanitate È™ocheazÄƒ, dar È™i aroganÈ›a prin care legea internaÈ›ionalÄƒ este Ã®ncÄƒlcatÄƒ, fÄƒrÄƒ precedent pentru noiâ€, a declarat comisia bulgarÄƒ de la Helsinki pentruÂ Balkan Insight.

â€žA fost foarte bizar, pentru cÄƒ motivul principal invocat de autoritÄƒÈ›i pentru demolarea locuinÈ›elor a fost cÄƒ acestea reprezintÄƒ un factor de risc pentru ocupanÈ›iâ€, spune Ognyan Isaev. â€žÃŽn acelaÈ™i timp, cÃ¢nd demolezi aceste case fÄƒrÄƒ sÄƒ oferi Ã®n schimb locuinÈ›e sociale, Ã®i arunci pe oameni È™i pe copii Ã®n stradÄƒ.â€

Ce nu a relatat atunci presa a fost faptul cÄƒ una dintre familii a fost separatÄƒ de autoritÄƒÈ›i, conform lui Simeon Brand, coordonator naÈ›ional alÂ ATD Fourth World Bulgaria. Unul dintre motivele pentru care autoritÄƒÈ›ile i-au luat pe copii a fost cÄƒ tatÄƒl acestora, unicul lor pÄƒrinte rÄƒmas Ã®n viaÈ›Äƒ, nu avea acte Ã®n regulÄƒ, situaÈ›ie comunÄƒ pentru mulÈ›i romi sÄƒrmani Ã®n Bulgaria, dupÄƒ cum explicÄƒ activistul. ÃŽn perioada separÄƒrii Ã®nsÄƒ, copiii nu au mers la È™coalÄƒ, deÈ™i se aflau Ã®n plasament la stat.

Alte familii au fost nevoite sÄƒ se despartÄƒ din cauzÄƒ cÄƒ locuinÈ›ele sociale puse la dispoziÈ›ie de autoritÄƒÈ›i ofereau condiÈ›ii inadecvate de trai, spune Brand. â€žCondiÈ›iile din centrul de locuire temporarÄƒ nu erau adaptate pentru familiiâ€, explicÄƒ activistul Ã®ntr-un mail. Toaletele È™i duÈ™urile erau comune, iar â€žÃ®n cÃ¢teva cazuri, mama È™i copiii au fost acceptaÈ›i, dar din cauza lipsei de spaÈ›iu â€“ camerele fiind prea mici â€“ tatÄƒl a trebuit sÄƒ gÄƒseascÄƒ o altÄƒ soluÈ›ie.â€

O istorie de abuz, terenul propice pentru manipulare

ÃŽn 2024,Â TomÃ¡Å¡ ZdechovskÃ½, membru ceh al Parlamentului European, semnala faptul cÄƒ romii sunt È›inta unor campanii de dezinformare Ã®n È›Äƒri ca Slovacia, Cehia, Bulgaria, Ungaria È™i RomÃ¢nia, inclusiv de cÄƒtre Rusia. Acesta menÈ›iona cÄƒ, Ã®n afarÄƒ de Cehia, niciun alt stat nu cÄƒuta sÄƒ combatÄƒ dezinformarea care Ã®i vizeazÄƒ pe romi.

ÃŽn Cehia, avusese loc o campanie de dezinformare Ã®n iunie 2023, pornind de la unÂ caz real: Ã®n oraÈ™ul Brno, un ucrainean ucisese un tÃ¢nÄƒr rom, Ã®n urma unei altercaÈ›ii. È˜tirea uciderii a generat un val de urÄƒ anti-ucraineanÄƒ, mai ales Ã®n comunitÄƒÈ›ile rome din zonÄƒ, iar naraÈ›iunile Ã®mpotriva ucrainenilor au prins floare. ÃŽn acelaÈ™i timp, pe social media, circulau poze cu situaÈ›ii reale de discriminare, Ã®n care romii ucraineni care fugeau din calea rÄƒzboiului erau trataÈ›i caÂ cetÄƒÈ›eni inferiori.

â€žExperienÈ›a istoricÄƒ a romilor Ã®n ceea ce priveÈ™te discriminarea È™i neglijarea din partea autoritÄƒÈ›ilor creeazÄƒ un mediu Ã®n care oamenii sunt mai predispuÈ™i sÄƒ creadÄƒ Ã®n teorii conspiraÈ›ionisteâ€, explicÄƒ Ã®ntr-un mail ZdenÄ›k RyÅ¡avÃ½, redactor È™ef al publicaÈ›iei ceheÂ Romea.cz, specializatÄƒ Ã®n È™tiri despre romi, È™i director al organizaÈ›iei ROMEA.

Lunga experienÈ›Äƒ de discriminare Ã®mpotriva romilor, susÈ›ine RyÅ¡avÃ½, â€žmerge adesea mÃ¢nÄƒ Ã®n mÃ¢nÄƒ cu sentimentul cÄƒ Â«nimeni nu ne va ajuta, trebuie sÄƒ ne bazÄƒm pe noi Ã®nÈ™ineÂ» È™i cÄƒ elitele acÈ›ioneazÄƒ Ã®mpotriva oamenilor obiÈ™nuiÈ›i. ÃŽntr-un astfel de mediu, o singurÄƒ poveste Ã®ncÄƒrcatÄƒ emoÈ›ional, de exemplu, despre un rom atacat de un ucrainean, se poate rÄƒspÃ¢ndi rapid, deoarece se potriveÈ™te cu o viziune asupra lumii deja existentÄƒ.â€

ÃŽn cazul de la Brno, statul ceh a implementat o soluÈ›ie de moment, care viza exclusiv dezinformarea anti-ucraineanÄƒ care lua amploare Ã®n rÃ¢ndurile comunitÄƒÈ›ilor rome. â€žA fost mai degrabÄƒ o acÈ›iune coordonatÄƒ ad hoc menitÄƒ sÄƒ rezolve o problemÄƒ urgentÄƒâ€, explicÄƒ RyÅ¡avÃ½. Cu toate cÄƒ naraÈ›iunile de dezinformareÂ coincideauÂ cu direcÈ›ia propagandei ruse, autoritÄƒÈ›ile cehe nu au gÄƒsit dovezi de interferenÈ›e ruseÈ™ti.

ÃŽnsÄƒ e clar cÄƒ aceste campanii de dezinformare nu au apÄƒrut din senin, subliniazÄƒ RyÅ¡avÃ½. Discursurile care au vizat criza migraÈ›iei, pandemia COVID-19 È™i invadarea Ucrainei de cÄƒtre trupele ruseÈ™ti i-au afectat pe romi. â€žErau adesea rÄƒspÃ¢ndite de influenceri romi (â€žlive streameriâ€) care adaptau È™i amplificau conÈ›inutul provenit din surse pro-ruse sau din alte surse problematice, cÃ¢È™tigÃ¢nd o audienÈ›Äƒ È™i o influenÈ›Äƒ semnificative asupra opiniilor comunitÄƒÈ›iiâ€, spune RyÅ¡avÃ½.

ÃŽn Bulgaria, o altÄƒ naraÈ›iune care a prins printre romi È›ine de idealizarea perioadei comuniste. â€žPentru cÄƒ perioada comunistÄƒ este profund legatÄƒ de Rusiaâ€, explicÄƒ Isaev. â€žDeci dacÄƒ eÈ™ti sentimental Ã®n legÄƒturÄƒ cu aceastÄƒ perioadÄƒ, ai putea sÄƒ nutreÈ™ti È™i ceva simpatii faÈ›Äƒ de Rusia. Se folosesc de toate aceste tactici pentru a-i face pe oameni sÄƒ distribuie informaÈ›ii Ã®mpotriva Ucrainei, uneori Ã®mpotriva UE È™i NATO.â€

ÃŽn Cehia, majoritatea naraÈ›iunilor de dezinformare care au vizat comunitatea romÄƒ Ã®n ultimii ani È›in de propaganda anti-ucraineanÄƒ â€“ cÄƒ aceÈ™tia ar fi naziÈ™ti È™i cÄƒ se bucurÄƒ de beneficii Ã®n detrimentul romilor â€“ anti-UE, Ã®mpotriva ONG-urilor È™i campaniilor de sÄƒnÄƒtate, afirmÄƒ RyÅ¡avÃ½. Ce au acestea Ã®n comun? â€žExploateazÄƒ frustrÄƒrile È™i provocÄƒrile socio-economice existente, facilitÃ¢nd cultivarea neÃ®ncrederii faÈ›Äƒ de stat, UE È™i societatea civilÄƒ. Ele se rÄƒspÃ¢ndesc adesea prin intermediul reÈ›elelor sociale, Ã®n special prin transmisiuni live, unde conÈ›inutul Ã®ncÄƒrcat emoÈ›ional ajunge la un public larg.â€

Scopul acestor campanii este de a-i Ã®ncuraja pe oameni sÄƒ susÈ›inÄƒ naraÈ›iunile care È›in de Rusia, subliniazÄƒ Ognyan Isaev. De exemplu, Ã®n cazul naraÈ›iunii care Ã®ncrimineazÄƒ UE ca duÈ™man al familiei tradiÈ›ionale, â€žideea e sÄƒ apese pe butoanele sensibile ale acestor oameni, sÄƒ-i mobilizeze ca sÄƒ distribuie informaÈ›ia falsÄƒ.â€

Zvonurile cÄƒ familiile rome vor fi separate de copii, urmÃ¢nd ca aceÈ™tia sÄƒ fie daÈ›i cuplurilor gay din Norvegia a circulat È™i Ã®n Spania, conform unui studiu publicat deÂ Autonomia. ÃŽn RomÃ¢nia lui 2025 s-a rÄƒspÃ¢ndit discursul fals conform cÄƒruia FranÈ›a ar vrea sÄƒ scoatÄƒ de sub incidenÈ›a legii pedofilia È™i Ã®i obligÄƒ pe copiii de grÄƒdiniÈ›Äƒ sÄƒ se masturbeze Ã®n timpul orelor. NaraÈ›iunea a prins È™i printre locuitorii din Ferentari. â€žMi-a explodat capul È™i mi-am pierdut un pic diplomaÈ›ia Ã®n momentul Äƒlaâ€, spune Anda Constantin, activistÄƒ Roma for Democracy, subliniind: â€žE o Ã®ntreagÄƒ luptÄƒ.â€

RezistenÈ›a la campaniile de dezinformare e strÃ¢ns legatÄƒ de Ã®ncrederea pe care o are cineva Ã®n instituÈ›iile statului sau presÄƒ, menÈ›iona un studiu realizat de radioul cehÂ iROZHLAS.cz.Â Spre deosebire de populaÈ›ia majoritarÄƒ, romii tind sÄƒ aibÄƒ mai puÈ›inÄƒ Ã®ncredere Ã®n poliÈ›ie È™i Ã®n sistemul legislativ, conform unui studiu desfÄƒÈ™urat Ã®n zece state europene, publicat deÂ AgenÈ›ia pentru Drepturi Fundamentale a UEÂ (FRA) Ã®n 2022.Â CauzeleÂ se regÄƒsesc atÃ¢t Ã®n istoria abuzurilor Ã®mpotriva comunitÄƒÈ›ii Ã®ntreprinse Ã®n Ã®ntreaga EuropÄƒ, cÃ¢t È™i Ã®n experienÈ›ele negative personale, Ã®n relaÈ›ie cu poliÈ›ia È™i instituÈ›iile publice.

RyÅ¡avÃ½ menÈ›ioneazÄƒ cÄƒ reacÈ›iile comunitÄƒÈ›ilor rome la dezinformare sunt diferite, pe de-o parte pentru cÄƒ nicio comunitate nu e omogenÄƒ, iar, pe de altÄƒ parte, pentru cÄƒ nu existÄƒ sondaje care sÄƒ cartografieze opiniile È™i atitudinile acestora. â€žÃŽn mass-media È™i Ã®n sectorul ONG, dezbatem adesea modul Ã®n care romii rÄƒspund la dezinformare, dar, Ã®n realitate, nu È™tim exact ce gÃ¢ndeÈ™te majoritateaâ€, explicÄƒ jurnalistul ceh. â€žNimeni nu i-a Ã®ntrebat vreodatÄƒ, Ã®n mod cuprinzÄƒtor.â€

Pe agenda politicienilor populiÈ™ti, separarea forÈ›atÄƒ a copiilor de familii rÄƒmÃ¢ne un punct important

ÃŽn august 2025, Maria Saioc, consilier judeÈ›ean AUR la ConstanÈ›a, publica un video cu puternic impact emoÈ›ional, care ar fi reprezentat un caz de separare forÈ›atÄƒ. ÃŽntr-un comentariu, consiliera fÄƒcea referire la PL-x 145/2025,Â Proiectul de Lege privind organizarea activitÄƒÅ£ii de prevenire a separÄƒrii copilului de familie.

â€žPe 10 mai 2023 au fost proteste Ã®n faÈ›a Parlamentului, iar eu chiar am strigat la vremea respectivÄƒ, Ã®mpreunÄƒ cu protestatarii: Â«Firea, sÄƒ È™tii, noi nu vindem copiii!Â»â€, scria Saioc. â€žLe-am spus oamenilor ce urma sÄƒ se Ã®ntÃ¢mple, dar legea a trecut, iar acum vedem efectele eiâ€. Videoul depÄƒÈ™ise douÄƒ milioane de vizualizÄƒri Ã®nainte de a fi È™ters.

ÃŽn perioada campaniei prezidenÈ›iale din 2024, George Simion a desfÄƒÈ™urat mai multe vizite Ã®n diaspora, unde s-a Ã®ntÃ¢lnit atÃ¢t cu romÃ¢nii afectaÈ›i de inundaÈ›iile din Spania, cÃ¢t È™i cu familia de romÃ¢ni al cÄƒrei caz de separare forÈ›atÄƒ a fost Ã®n centrul unorÂ proteste violente din Leeds.

FilmÄƒrile cu copiii luaÈ›i Ã®n mod agresiv de autoritÄƒÈ›i, unii dintre ei Ã®ncÄƒtuÈ™aÈ›i, au devenit virale. ÃŽn Marea Britanie,Â societatea civilÄƒÂ a criticat modul Ã®n care serviciile sociale au tratat cazul, iar activiÈ™ti romi din ambele È›Äƒri au colaborat cu autoritÄƒÈ›ile pentru ameliorarea situaÈ›iei.

Cazul a generat un nou val de fricÄƒ Ã®n comunitÄƒÈ›ile rome din RomÃ¢nia, spune Anda Constantin, activistÄƒ Roma for Democracy. DeÈ™i era o situaÈ›ie izolatÄƒ, care avea de-a face cu diaspora È™i cu legile din Regatul Unit, unii au crezut cÄƒ le vor fi luaÈ›i copiii. â€žPentru cÄƒ existÄƒ constant o picÄƒturÄƒ chinezeascÄƒ care alimenteazÄƒ frica astaâ€, spune activista.

â€žDin È›arÄƒ, sÄƒ È™tiÈ›i cÄƒ cineva se gÃ¢ndeÈ™te la voi, vÄƒ protejeazÄƒ È™i, dacÄƒ va fi posibil, va trebui sÄƒ muncim extrem de mult ca RomÃ¢nia, o È›arÄƒ bogatÄƒ, sÄƒ-È™i aducÄƒ cetÄƒÈ›enii acasÄƒâ€, spunea George Simion, filmat Ã®n sufrageria familiei Bejinaru. Cu toate cÄƒ George SimionÂ a vorbit publicÂ despre caz, iar AUR Ã®È™iÂ atribuieÂ revenirea copiilor Ã®n sÃ¢nul familiei, Marcel Bejinaru nu simte cÄƒ a primit un sprijin serios din partea lor.

â€žDomnul George Simion a venit, nu pot sÄƒ spun cÄƒ nu. A venit, dar nu È™tiu de ceâ€, Ã®mi spune Bejinaru, nedorind sÄƒ intre prea mult Ã®n detalii. ÃŽn acele zile de mare Ã®ncordare, Bejinaru È™i-ar fi dorit o reprezentare fermÄƒ din partea politicienilor romÃ¢ni, care sÄƒ-i susÈ›inÄƒ poziÈ›ia ca cetÄƒÈ›ean romÃ¢n Ã®n faÈ›a autoritÄƒÈ›ilor britanice. Pastorul Viorel BÄƒdÄƒrÄƒu, rudÄƒ cu Bejinaru, care a colaborat cu activiÈ™tii Roma for Democracy pentru ameliorarea situaÈ›iei, spune despre Simion: â€žA venit probabil sÄƒ-È™i facÄƒ reclamÄƒ, sÄƒ fim serioÈ™i.â€

Cum luptÄƒm Ã®mpotriva dezinformÄƒrii din comunitÄƒÈ›ile rome?

ÃŽn iulie 2024, Ã®n rÄƒspunsul laÂ cerereaÂ europarlamentarului ceh ZdechovskÃ½ cu privire la dezinformarea romilor,Â Comisia EuropeanÄƒÂ aratÄƒ cÄƒ nu are o strategie specificÄƒ pentru a combate fenomenul. AutoritÄƒÈ›ile de la Bruxelles subliniazÄƒ, totuÈ™i, cÄƒ lupta Ã®mpotriva dezinformÄƒrii din mediul online este o prioritate, pusÄƒ Ã®n operÄƒ prin noulÂ Cod UE de bune practici privind dezinformarea, alÄƒturi de monitorizarea campaniilor de publicitate politicÄƒ.

ZdechovskÃ½ a criticat rÄƒspunsul Comisiei, considerÃ¢ndu-l inadecvat pericolelor din prezent È™i a subliniat importanÈ›a unei campanii Ã®mpotriva dezinformÄƒrii din comunitÄƒÈ›ile rome la nivelul UE. â€žEducaÈ›ia este Ã®ntotdeauna cea mai importantÄƒ, la fel È™i consolidarea gÃ¢ndirii critice. FÄƒrÄƒ a sprijini educaÈ›ia È™i alfabetizarea media, nu vom putea creÈ™te rezilienÈ›a romilor la dezinformareâ€, rÄƒspundea europarlamentarul Ã®n cadrul unui interviuÂ Romea.cz.

ÃŽn iulie 2025, ONG-ulÂ Roma for DemocracyÂ reamintea Uniunii Europene importanÈ›a luptei Ã®mpotriva rasismului anti-rom. â€žSecuritatea adevÄƒratÄƒ nu Ã®nseamnÄƒ doar tancuri È™i avioane. ÃŽnseamnÄƒ Ã®ncredere. ÃŽnseamnÄƒ apartenenÈ›Äƒ. ÃŽnseamnÄƒ ca fiecare om sÄƒ simtÄƒ cÄƒ are un loc È™i un viitorâ€, scriau activiÈ™tii Ã®ntr-o postare de pe social media.â€žIncluderea romilor nu e doar o chestiune moralÄƒ. E o necesitate strategicÄƒ.â€

ÃŽn Bulgaria, Strategia NaÈ›ionalÄƒ pentru Copil È™i ConvenÈ›ia de la Istanbul rÄƒmÃ¢n abandonate de guvernanÈ›i. ÃŽnsÄƒÂ societatea civilÄƒÂ a Ã®nvÄƒÈ›at din episodul de dezinformare din 2019 È™i din reacÈ›iile rasiste ale populaÈ›iei la adresa romilor È™i problemelor cu care se confruntÄƒ aceÈ™tia. â€žTrÄƒim Ã®ntr-o lume complet polarizatÄƒâ€, explicÄƒ Delia Pop, directoarea fundaÈ›iei Tanya's Dream. â€žTrebuie sÄƒ fim foarte inteligenÈ›i cÃ¢nd vorbim despre anumite lucruriâ€.

Pentru a continua sÄƒ informeze despre problema separÄƒrii forÈ›ate a copiilor romi, Tanya's Dream Fund a colaborat cu FrameWorks Institute pentru a alcÄƒtui unÂ model de comunicare strategicÄƒÂ pentru combaterea prejudecÄƒÈ›ilor cu privire la familiile separate de autoritÄƒÈ›i. Accentul cade pe binele comun, pe importanÈ›a ca un copil sÄƒ creascÄƒ Ã®n sÃ¢nul familiei È™i pe sprijinirea familiilor. â€žEste vorba, de fapt, despre a crea oportunitÄƒÈ›i de dialogâ€, spune directoarea.

ÃŽn RomÃ¢nia, nu existÄƒ o strategie naÈ›ionalÄƒ pentru combaterea dezinformÄƒrii Ã®n rÃ¢ndul populaÈ›iei majoritare sau rome. Dar din cÃ¢nd Ã®n cÃ¢nd, au loc workshopuri despre dezinformare È™iÂ media literacyÂ prin colaborarea dintre ONG-uri È™i publicaÈ›ii jurnalistice. ÃŽn 2023, pentru a combate dezinformarea Ã®n legÄƒturÄƒ cu PL-x 145, atÃ¢tÂ AsociaÅ£ia Partidei Romilor Pro-EuropaÂ (APRPE), cÃ¢t È™iÂ Roma for EducationÂ au organizat astfel de ateliere.

â€žDacÄƒ Ã®i marginalizÄƒm pe oamenii ÄƒÈ™tia, se creeazÄƒ o dramÄƒ naÈ›ionalÄƒ, care deja e Ã®n desfÄƒÈ™urareâ€, spune Anda Constantin, activistÄƒ Roma for Democracy. â€žDeja sunt douÄƒ RomÃ¢nii, cum sunt douÄƒ Americi. È˜i prin atÃ¢ta necaz au trecut oamenii ÄƒÈ™tia sÄƒ uneascÄƒ principatele, cÄƒ ar fi pÄƒcat ca noi acum, dupÄƒ atÃ¢ta timp, sÄƒ dezbinÄƒm RomÃ¢nia.â€

Scena9 continuÄƒ sÄƒ documenteze problema separÄƒrii forÈ›ate Ã®n RomÃ¢nia È™i diaspora.

Â

Textul a fost publicat Ã®n cadrul proiectului cross-border The State Knows Best: How Europe's Child Protection Systems Work for Migrant and Racialised CommunitiesÂ finanÈ›at deÂ Journalism Fund.Â