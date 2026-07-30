Coleccionista de Florida saca una tarjeta Ohtani 1 de 1 y luego la vende por más de 10 millones de dólares

La gigantesca tarjeta autografiada 1 de 1 de Shohei Ohtani Dual Gold Logoman ha sido encontrada y ya vendida.

Un coleccionista de Florida obtuvo un canje por la tarjeta de una caja de Topps Chrome Baseball 2026 en su tienda de tarjetas local, Boca Sports Cards en Boca Raton, Florida.

El coleccionista de tarjetas deportivas de alto nivel Matthew Allen, también conocido por sus nombres de usuario shyne150 y Bolillo Lajan San, publicó en su cuenta de Instagram que “para que quede muy claro, pagué más de 10 millones por la tarjeta”. Allen es uno de los tres directores de Secure Collectibles, junto con la personalidad de “Shark Tank” Kevin O’Leary y Paul Warshaw.

Selecciones del editor

1 Relacionado

Una venta de más de $ 10 millones la convertiría en al menos la tercera cifra más alta jamás alcanzada para una tarjeta deportiva, detrás de los $ 12,932 millones por un autógrafo dual con logotipo dual de Upper Deck Exquisite Collection 2007-08 de Michael Jordan y Kobe Bryant (1 de 1) vendido en agosto de 2025 (también a Secure Collectibles) y $ 12,6 millones por un Topps Mickey Mantle de 1952, con un grado SGC 9.5, vendido. en agosto de 2022. Una tarjeta doble autografiada de Upper Deck Excellent Collection 2006-07 de Jordan y LeBron James se vendió por 10 millones de dólares en septiembre pasado.

La tarjeta de Ohtani presenta dos parches dorados del logotipo de la MLB de los uniformes que Ohtani usó en sus temporadas consecutivas de Jugador Más Valioso con los Dodgers de Los Ángeles en 2024 y 2025. Ohtani firmó la tarjeta tanto en inglés como en kanji. Los parches son de un juego como visitante en Baltimore el 7 de septiembre de 2025, cuando Ohtani conectó dos jonrones, y de un juego en casa el 12 de abril de 2026, cuando también conectó un jonrón. Los jugadores que ganan el MVP, el Cy Young y el Novato del Año llevan el parche especial con el logo dorado en sus uniformes la temporada siguiente.

El mercado de tarjetas de Ohtani, a todos los precios de venta, ha estado en auge durante el año pasado y esta es la quinta venta millonaria de una de sus tarjetas desde diciembre pasado. El máximo anterior para una tarjeta Ohtani fue de $3,365 millones el 14 de julio para su Bowman Chrome Superfractor 2018 con una calificación BGS 9.5, en un acuerdo privado negociado por Fanatics Collect. Un autógrafo de novato de Topps Chrome de 2018 de Ohtani numerado como 50 se vendió por $136,640 después de venderse por $40,870 en septiembre de 2025.

Topps Chrome se lanzó el 22 de julio y la revelación de la tarjeta Ohtani desencadenó inmediatamente una búsqueda a nivel nacional.