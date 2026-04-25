Godvergeten: El auge documental de Flandes

En Canneseries, los proyectos de ficción y no ficción provienen de todos los rincones del mundo. Y, al igual que Flanders cuenta con una sólida industria de dramas de televisión, también es el caso de las series documentales y de no ficción.

Durante más de tres décadas, Luc Gommers ha estado en el corazón del importante radiodifusor público de Flanders, VRT. Después de comenzar su viaje primero en los archivos, luego como productor de deportes y noticias, encontró su hogar en Canvas, el segundo canal principal de VRT centrado en cultura, noticias en profundidad, películas de autor, ocasionalmente deportes y documentales.

Como jefe de documentales y editor de encargos en VRT Canvas, Gommers compra, encarga, produce y coproduce documentales independientes y series documentales por igual. Y en este proceso, es una figura clave para llevar propuestas singulares flamencas al canal y más allá.

Antes de Canneseries, donde se presentarán a audiencias internacionales dos series documentales respaldadas por VRT, “The Deal with Iran” y “A Woman was Killed”, Variety habló con Gommers sobre el estado del documental en Flanders y lo que significa ser parte de ese ecosistema.

(Nota de Contexto: La entrevista se centra en la labor de Luc Gommers como responsable de documentales en VRT Canvas y la importancia de los documentales en la programación del canal).

(Nota de Verificación de Hechos: Se mencionan proyectos específicos respaldados por VRT que se presentarán en Canneseries).

Antes de comenzar, mencionaste que la ventana de máxima audiencia en VRT Canvas está dedicada a obras de no ficción, de lunes a jueves.

Exactamente, y eso significa que en VRT Canvas, compramos los mejores documentales disponibles en el mercado, pero también producimos documentales internamente en los Estudios de VRT, y encargamos tanto proyectos independientes como series documentales a productores externos. Por último, pero no menos importante, como también es una gran parte de nuestro trabajo: colaboramos con autores y cineastas de documentales de autor, y cada año tenemos una cantidad significativa de películas provenientes de compañías productoras flamencas independientes respaldadas por el Fondo Audiovisual de Flandes (VAF). Traen una variedad de proyectos y visiones singulares a la mezcla, y siempre hemos mantenido una fuerte conexión con este tipo de documental más allá de la producción televisiva.

(Nota de Contexto: Se detalla la diversidad de enfoques y colaboraciones en la producción de documentales en VRT Canvas).

(Nota de Verificación de Hechos: Se mencionan programas específicos producidos por VRT Canvas y detalles sobre su enfoque en la producción).

Este ha sido el modo de trabajo de VRT Canvas durante mucho tiempo, ya que siempre estábamos ansiosos por empujar los límites en proyectos de no ficción y documentales. Lo que ha evolucionado es nuestro enfoque y el tipo de proyectos que mostramos, dependiendo de los tiempos y lo que está sucediendo en el mundo que nos rodea.

¿Cuál es el estado de la producción documental en Flanders y más allá?

Desde nuestro punto de vista, vemos que los medios utilizados para hacer y producir documentales también están evolucionando con los tiempos. Hoy en día, se puede trabajar de manera muy rápida y eficiente con escasos recursos, en un entorno más ligero, y eso también tiene un impacto en los temas que se pueden abordar.

Por ejemplo, recientemente encargamos la serie documental “Basisschool Balder” (Escuela Elemental Balder por las directoras Evy De Ceur, Ciska Snauwaert y Sarah D’Haeyer, producida por de chinezen), un retrato particularmente realista y a menudo conmovedor de la gestión de una escuela de Bruselas y todas las dificultades que implica. El trío pasó meses en la escuela, y gracias a la tecnología moderna, pudieron volverse casi invisibles y crear estos cuatro episodios desde un punto de vista único.

Por otro lado, también continuamos produciendo series documentales tradicionales, como “En nu is ze dood” (A Woman was Killed, escrita por Nahid Shaikh, Phara de Aguirre, Sofie Hanegreefs y producida por De Mensen). Pero para estos proyectos, buscamos algo que vaya más allá de una simple visión del tema, o una serie clásica de crímenes reales. “A Woman was Killed” pone en primer plano el feminicidio de una manera muy única y llamativa, y eso es lo que nos atrajo.

Siendo parte de Bélgica, también coproducimos con el radiodifusor público de habla francesa RTBF [que comparte el mismo edificio en Bruselas] para presentar a las audiencias belgas temas de interés nacional en forma de documentales.

(Nota de Contexto: Se detallan ejemplos específicos de series documentales producidas y se menciona la colaboración con RTBF).

¿Qué buscan en 2026, al seleccionar sus proyectos?

La palabra clave es relevancia. La gente piensa que puede conocer un tema, pero estamos muy interesados en proyectos que arrojen otra luz sobre algo que es “conocido” por el público, o enfoquen un tema bastante urgente pero con un ángulo ligeramente diferente. También es importante para nosotros el impacto. Los proyectos que promovemos deben tener atractivo y ser capaces de captar a nuestra amplia audiencia y hacerles preocuparse por un tema, tema o problema específico arraigado en nuestra sociedad.

(Nota de Contexto: Se destaca la importancia de la relevancia y el impacto en la selección de proyectos documentales).

Al discutir con socios internos y externos o coproductores, siempre buscamos las formas más efectivas de abordar un tema. Pero las historias que funcionan mejor en Canvas son aquellas que hacen comprensible un problema para nuestra audiencia, sin decirles cómo deberían reaccionar o pensar sobre ese problema específico. Ofrecemos un tema, diferentes formas de mirarlo y empujamos los límites en un tema que creemos que es relevante hoy en día.

(Nota de Contexto: Se explica la forma en que abordan los temas en los documentales de VRT Canvas).

Este año, VRT tiene dos series documentales en la programación de Canneseries, que son “Deal with Iran” y “A Woman was Killed”. ¿Cómo se embarcaron en esos dos proyectos?

“A Woman was Killed” fue presentado por nuestra propia periodista Phara de Aguirre, que perdió a su sobrina en un feminicidio. Su conexión con el tema, junto con la de Nahid Shaikh de otra manera, las hizo realmente capaces de abordar el tema con una perspectiva única, además de contar con la confianza de las familias de las víctimas.

“Deal with Iran”, por otro lado, proviene de Diplodokus, una pequeña casa de producción independiente, y lo que nos atrajo fue la forma en que retrataba el caso de Olivier Vandecasteele sin que él apareciera en la serie. En cambio, se centró en cómo Bélgica trató con Irán y la controversia en torno a este acuerdo. Diplodokus y su equipo lograron contar esta historia de una manera muy cautivadora, más allá de las simples noticias y profundizando mucho en el tema.

(Nota de Contexto: Se detallan las historias detrás de los proyectos seleccionados para Canneseries).

Tus dos proyectos seleccionados en Canneseries se han emitido en VRT Canvas, pero también están disponibles en tu plataforma de transmisión VRT MAX. ¿Cómo consume tu audiencia tu contenido hoy en día?

La televisión lineal todavía juega un papel importante para los documentales en nuestra red, pero vemos que cuanto más joven es la audiencia, más probable es que consuman nuestro contenido en línea. Sin embargo, para dar a conocer los programas tanto a la prensa como al público, la televisión lineal sigue siendo un aspecto clave de nuestra promoción.

(Nota de Contexto: Se discute sobre las diferentes formas de consumo de contenido por parte de la audiencia de VRT Canvas).

Después de tantos años en esta industria, ¿cómo te sientes acerca del documental como medio?

Con estos proyectos, y muchos más que vinieron antes, como “Godvergeten” [una serie documental belga de cuatro partes de 2023 que exploraba décadas de abuso sexual por parte de sacerdotes católicos y clérigos en Flanders, contada a través de los testimonios de sobrevivientes y sus familias], siento que el documental es más relevante que nunca. Como radiodifusor público, y en estos tiempos plagados de noticias falsas y contenido generado por IA, es parte de nuestra misión promover documentales que muestren a nuestra audiencia cómo es realmente el mundo y pinten el cuadro más fiel de nuestros tiempos. Es algo que los documentales pueden hacer, que va más allá de las noticias y crea confianza con nuestros espectadores también.