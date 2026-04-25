Resultado de la temporada

Nottingham Forest produjo una de sus mejores actuaciones en años al aplastar a Sunderland 5-0 en el Stadium of Light el viernes por la noche, abriendo la batalla por el descenso con un impresionante ataque en la primera mitad que los alejó ocho puntos del fondo de la tabla.

El autogol de Trai Hume en el minuto 17 desencadenó una frenética primera mitad. Chris Wood agregó un segundo gol en el minuto 31, Morgan Gibbs-White hizo el tercero en el 34, e Igor Jesus cerró una extraordinaria primera mitad deslizándose para marcar el cuarto en el minuto 37.

Elliot Anderson, que regresó al equipo tras la muerte de su madre, cerró una noche perfecta con un final tranquilo en tiempo añadido.

Forest ahora está cinco puntos por delante del West Ham en el puesto 17 con cinco partidos por jugar, mientras que el Tottenham está ocho puntos por detrás en el 18.

“La clave era construir sobre lo que hicimos en la segunda mitad la semana pasada”, dijo Chris Wood, quien había tenido dificultades para marcar desde su regreso de una lesión. “Queríamos seguir mejorando y mostrar de lo que somos capaces. Comenzar rápido y hacer lo que hicimos hoy fue fantástico”.

Anderson rinde homenaje a su madre

El momento más emotivo de la noche llegó cuando Anderson, que no jugó en el partido de ida de los cuartos de final de la Liga Europa mientras lloraba, convirtió con calma en tiempo añadido para añadir su nombre a la hoja de goleadores.

“Estamos en una buena racha en este momento. Nos ha llevado un tiempo, pero creemos plenamente en nosotros mismos”, dijo. “Sé que mi mamá estaría muy orgullosa con ese gol, así que estoy feliz”.

Gibbs-White busca una convocatoria a la selección de Inglaterra

El capitán Morgan Gibbs-White, quien ahora ha marcado siete goles en sus últimos siete partidos de la Premier League después de su hat-trick contra Burnley el fin de semana pasado, estaba exultante tras el pitido final.

“Es especial, no pensé que pudiéramos superar lo de otro día, pero lo hicimos de nuevo. Crédito para los chicos y la confianza y creencia que tenemos en el vestuario en este momento antes de los partidos”.

“Casi todo viene del entrenador, mostrando confianza en sus jugadores y dándonos confianza en las sesiones de entrenamiento para que podamos ofrecer buenas actuaciones. Siempre hemos sabido que tenemos ese carácter, fue una temporada difícil al principio pero estamos asentados ahora. Tenemos una buena forma de jugar y nos entendemos entre nosotros. Los chicos ofrecieron una actuación increíble”.

Gibbs-White también reveló el pensamiento que lo llevó a pasarle el balón a Wood para el segundo gol en lugar de intentarlo él mismo.

Forest con un ojo puesto en Villa

Forest recibe al Aston Villa el próximo jueves en el partido de ida de las semifinales de la Liga Europa, antes de visitar al Chelsea en la Premier League el 4 de mayo. Wood señaló la confianza que les inyectaron las victorias consecutivas en el momento adecuado.

“Es enorme. Para nosotros nos da un poco de margen y también pone presión sobre los dos que nos siguen. Las victorias seguidas hacen eso por ti, buscaremos hacerlo de nuevo después de jugar contra el Villa en la copa, ir a Chelsea y esperar obtener el mismo resultado”.

Gibbs-White también se mostró optimista sobre las perspectivas europeas. “Nos sentimos seguros. Se puede ver en las actuaciones de los chicos que todos se sienten seguros. Vamos al partido con ganas de ganar y de desempeñarnos bien. Espero que podamos hacer el trabajo. Poder llegar a una final y dárselo a los aficionados sería increíble”.