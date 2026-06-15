Resumen deportivo, 14 de junio: pensamientos del minicampamento de los Vikings, Mellizos, KAT gana el título de la NBA y noticias de los Gophers

En caso de que te lo hayas perdido: nuestros Chris Long, Darren ‘Doogie’ Wolfson y Alec Ausmus intercambiaron el domingo por la noche en Sports Wrap. Surgieron los vikingos, los Mellizos, KAT ganando el título con Nueva York y la venta de los derechos de nombre del Williams Arena.

Es un evento fijo todos los domingos por la noche a las 10:35 pm en 5-Eyewitness News. El programa de esta semana se transmitió tarde después de que la cobertura del Juego 6 de las Finales Hurricanes-Golden Knights terminara después de las 10 p.m.

El primer segmento se centró en el minicampamento obligatorio de los Vikings recién completado y los Mellizos.

***Haga clic en el cuadro de video de arriba para ver el primer segmento de Sports Wrap el 14 de junio sobre los Vikings y los Twins***

El segundo segmento se centró en Karl-Anthony Towns ganando un título con los Knicks y la ocupada semana de los Gophers. La entrenadora de baloncesto femenino Dawn Plitzuweit y el AD Mark Coyle firmaron extensiones y el departamento de atletismo anunció la venta de los derechos del nombre del Williams Arena.

***Haga clic en el cuadro de video a continuación para ver el segundo segmento de Sports Wrap de Sun. 14 de junio o si está en nuestra aplicación, deslícese hacia la derecha***

El equipo de Long, Ausmus y Wolfson tiene en conjunto más de 50 años de experiencia cubriendo la escena deportiva de Minnesota.

Wolfson también es un habitual de Skor North y se une a los anfitriones Phil Mackey y Judd Zulgad normalmente los martes y jueves.