Exdirectora de la escuela Miss Hall’s acusada en relación con acusaciones de abuso sexual

El exdirector de un internado y escuela diurna de Massachusetts ha sido acusado formalmente en relación con acusaciones de abuso sexual contra un maestro.

Suscríbete para leer esta historia sin publicidad. Obtenga acceso ilimitado a artículos sin publicidad y contenido exclusivo.

Jeannie Norris, quien dirigió la escuela Miss Hall durante 16 años, fue acusada el miércoles de poner en peligro imprudentemente a un niño, dijo la Oficina del Fiscal de Distrito de Berkshire en un comunicado de prensa. Un gran jurado acusó formalmente al ex maestro Matthew Rutledge de violación a principios de este año después de que fuera acusado de atacar a dos estudiantes en la década de 2000.

“Jeannie Norris supuestamente estaba al tanto de las relaciones inapropiadas entre un maestro, Matthew Rutledge, y los estudiantes que asistían a la escuela”, añadió la oficina del fiscal del distrito.

Joseph C. Merschman, el abogado de Norris, no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios sobre la acusación. Nora Adukonis, abogada de Rutledge, tampoco respondió de inmediato a una solicitud de comentarios.

Hilary Simon, una de las acusadoras de Rutledge, dijo a NBC News el miércoles que Norris tenía el poder de detener a Rutledge pero “eligió protegerlo a él y no a los niños bajo su cuidado”. Su acusación debería servir como señal a los líderes escolares de todo el mundo de que aquellos que permiten el abuso pueden rendir cuentas, añadió Simon.

“Durante años, los supervivientes fueron despedidos, silenciados e incluso disciplinados por decir la verdad”, dijo Simon. â€œAhora nuestras voces son las que se escuchan y se creen. Ninguna cantidad de poder, influencia o dinero impide la rendición de cuentas”.

La otra acusadora Melissa Fares se hizo eco de Simon y dijo que este era un día que nunca pensó que llegaría.

â€œLa rendición de cuentas no termina con la persona que comete el abuso. Se extiende a quienes lo permiten, lo ignoran o no actúan cuando los niños están en riesgo”, afirmó Fares. “Este es un paso necesario y retrasado hacia un mundo donde la protección de los niños no sólo se espera sino que se aplica”.

Fares dijo que está agradecida de que la oficina del fiscal de distrito haya presentado cargos contra Norris.

Las dos mujeres testificaron contra Rutledge ante un gran jurado, alegando que su ex maestra abusó sexualmente de ellas mientras eran estudiantes y después de graduarse. Rutledge fue acusado de un cargo de violación en relación con Simon y dos cargos de violación en relación con Fares.

Se declaró inocente de los cargos en abril.

Fares se presentó para informar sus acusaciones a la administración de la escuela Miss Hall en 2024, y Simon se presentó poco después. Rutledge renunció a su cargo tras las acusaciones.

Al principio parecía que Rutledge no enfrentaría cargos penales, ya que ambas niñas tenían 16 años en el momento del presunto abuso, que es la edad legal de consentimiento en Massachusetts. Pero la oficina del fiscal de distrito asignó un equipo de fiscales especiales y detectives de la policía estatal para revisar las pruebas recopiladas por la policía de Pittsfield y el bufete de abogados de la escuela.

El equipo concluyó que Rutledge había “violado la Ley General de Massachusetts”.

“La acusación de hoy es el resultado de la investigación activa y continua sobre las acusaciones de abuso que ocurrieron en la escuela de Miss Hall”, dijo el fiscal de distrito Timothy J. Shugrue en el comunicado. “Una vez más, animo a cualquiera que tenga información sobre posibles abusos ocurridos en la escuela de Miss Hall a que se comunique con nuestros detectives de la policía estatal”.

Un bufete de abogados contratado por Miss Hall’s School para investigar las acusaciones contra Rutledge descubrió que había sido denunciado por comportamiento inapropiado ante el liderazgo de la escuela varias veces y que la escuela no actuó.

El informe de 60 páginas describió a Rutledge como una figura “más grande que la vida” que, en varios momentos, se desempeñó como maestro, entrenador, residente, asesor y jefe de departamento. También era conocido por gritar “dejen paso al Sr. Maravilloso” mientras “saltaba” por los pasillos, según el informe.

“La señorita Hall recibió información en varias ocasiones distintas a finales de los años 1990 y mediados de los años 2000 sobre las relaciones e interacciones inapropiadas de Rutledge con los estudiantes”, afirma el informe. “La evidencia respalda que el liderazgo de la escuela no investigó ni respondió adecuadamente a la información reportada”.

Julia Heaton, la actual directora de la escuela, se disculpó en nombre de la escuela y admitió que ella tampoco “hizo lo suficiente para proteger el bienestar de los estudiantes”.